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WWE Crown Jewel 2026 Riyadh ticketsGetty Images
WWE Crown Jewel 2026
Traduzido por

Como comprar ingressos para o WWE Crown Jewel 2026 em Riad: datas, preços e mais

SHOPPING

Veja exatamente como garantir ingressos para o WWE Crown Jewel 2026 em Riad

A World Wrestling Entertainment volta à Arábia Saudita para o WWE Crown Jewel 2026, com um dos espetáculos mais eletrizantes do calendário mundial de entretenimento esportivo. Realizado no coração de Riad como parte da Riyadh Season, o evento reúne Raw e SmackDown sob os holofotes da capital.

Fãs de todo o país e do mundo estão correndo para garantir seus lugares nesse evento ao vivo. Seja para encontrar o ingresso mais acessível ou assistir de perto, GOAL reuniu todas as informações essenciais para você garantir seu ingresso agora.

Quando será o WWE Crown Jewel 2026 em Riad?

Data e horário

Evento

Local

Ingressos

Sábado, 7 de novembro de 2026, às 19h

WWE Crown Jewel 2026

Riyadh Season Stadium, KAFD, Riad, Arábia Saudita

Ingressos

Onde comprar ingressos para o WWE Crown Jewel 2026 em Riad?

Os ingressos oficiais para o WWE Crown Jewel 2026 em Riad são vendidos pela Webook, parceira oficial de venda de ingressos da Riyadh Season e dos eventos ao vivo da WWE na Arábia Saudita. Os ingressos são liberados em etapas antes do espetáculo, com notificações de pré-venda enviadas aos usuários cadastrados na plataforma antes da abertura das vendas ao público em geral.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, plataformas de venda secundária como a GrintaHub são uma alternativa. As plataformas de revenda permitem garantir a entrada após o esgotamento dos ingressos da venda oficial, conectando os fãs diretamente a portadores de ingressos verificados.

Quanto custam os ingressos para o WWE Crown Jewel 2026 em Riad?

Os preços oficiais na Webook começam em 80 riais sauditas para a entrada geral padrão, a opção mais barata para quem deseja assistir ao evento. Os preços dos assentos reservados nos setores superiores e inferiores aumentam conforme a proximidade e a vista de cada setor, chegando a 350 riais sauditas ou mais nos setores premium das arquibancadas.

Se os ingressos da venda oficial ao público em geral se esgotarem, plataformas de revenda como a GrintaHub oferecem uma alternativa para garantir lugares de última hora. Os preços no mercado secundário geralmente começam em cerca de 290 riais sauditas e variam conforme o setor e a demanda no momento.

Tudo o que você precisa saber sobre o WWE Crown Jewel 2026 em Riad

O WWE Crown Jewel é um dos pilares da parceria de longo prazo entre a WWE e a Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita. Realizado pela primeira vez em 2018, o evento já proporcionou momentos marcantes da história recente da luta livre, atraindo visitantes internacionais e fãs da região a Riad a cada outono.

A edição de 2026 será realizada no Riyadh Season Stadium, localizado no Distrito Financeiro Rei Abdullah (KAFD). O público pode esperar várias horas de espetáculo, com campeões e campeãs mundiais, disputas de títulos entre lutadores de diferentes programas e confrontos acrobáticos entre duplas.

Quem for ao local deve observar as seguintes orientações para o dia do evento:

  • Os portões abrem às 16h para permitir a inspeção de segurança e a entrada do público antes do início do espetáculo principal, às 19h.
  • É obrigatório apresentar o ingresso digital. Baixe-o no celular antes de chegar aos portões.
  • As regras do local exigem o cumprimento do código de vestimenta de decoro público da Arábia Saudita.
  • É proibido entrar com alimentos e bebidas, embora garrafas de água lacradas de até 330 ml geralmente sejam permitidas.
  • Câmeras profissionais, tripés, bastões de selfie e equipamentos de gravação não são permitidos na área principal da arena.

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