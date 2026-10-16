O UFC Fight Night é a série de eventos da organização que não são transmitidos por pay-per-view. É nela que alguns dos nomes em ascensão mais rápida no MMA ganham destaque entre os grandes eventos numerados. Os fãs podem ver lutadores ranqueados, confrontos eliminatórios por uma disputa de título e atletas locais como atrações principais em eventos pelo mundo, sem o custo do pay-per-view de um evento numerado. Com uma sequência intensa de edições do Fight Night programadas para as próximas semanas na Ásia, na Europa e na América do Norte, a GOAL reúne tudo o que você precisa para planejar sua viagem e garantir um lugar.

Reserve ingressos para o UFC Fight NightCompre agora

Quando acontece o UFC Fight Night?

Data e horário Evento Local Ingressos Sáb., 3 de outubro UFC 332 Delta Center, Salt Lake City, Estados Unidos Ingressos Sáb., 17 de outubro UFC Fight Night: Buckley vs. Malott Rogers Place, Edmonton, Canadá Ingressos Sáb., 24 de outubro UFC 333: Volkanovski vs. Evloev Etihad Arena, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos Ingressos Sáb., 7 de novembro UFC Fight Night: Bonfim vs. Brady Meta APEX, Las Vegas, Estados Unidos Ingressos

Onde comprar ingressos para o UFC Fight Night?

O UFC vende ingressos diretamente por meio de seus parceiros oficiais, geralmente a Ticketmaster na maioria dos mercados. Uma pré-venda para membros cadastrados no UFC.com que recebem a newsletter costuma começar um dia antes da venda geral, dando acesso antecipado a lugares melhores. Membros do UFC Fight Club têm acesso ainda mais cedo aos ingressos de eventos selecionados, algo que vale considerar se você pretende ir a mais de um evento neste ano.

Depois que a venda geral termina, a StubHub se torna a melhor opção para encontrar ingressos de última hora ou preços abaixo do valor original, especialmente para eventos que esgotam rapidamente. A venda oficial geralmente limita a quantidade de ingressos por comprador. Por isso, se você precisa reservar para um grupo maior, o mercado de revenda costuma ser a alternativa mais simples.

Reserve ingressos para o UFC Fight NightCompre agora

Quanto custam os ingressos para o UFC Fight Night?

Os preços variam bastante de acordo com o local, e é nessa escolha que está a maior oportunidade de economizar para quem busca a entrada mais barata. Eventos em arenas de grande porte, como o Rogers Place, em Edmonton, e a Accor Arena, em Paris, tendem a oferecer o melhor custo-benefício. Atualmente, os ingressos partem de cerca de US$ 123, com preços médios entre US$ 150 e US$ 180 para um assento comum.

Os eventos no UFC Apex, em Las Vegas, são outra história. O local comporta apenas algumas centenas de fãs. Por isso, embora receba alguns dos confrontos mais interessantes da organização, os preços de revenda podem ultrapassar facilmente US$ 1.000 nos eventos mais disputados. Se o orçamento é a prioridade, escolher um evento em uma arena de uma cidade maior quase sempre é uma compra mais inteligente do que optar por um evento no Apex.

Os assentos à beira do octógono e na área do piso naturalmente ficam na faixa mais alta de preços, geralmente entre US$ 500 e US$ 1.000 em eventos do Fight Night, bem abaixo do que custariam os mesmos lugares em um evento numerado de pay-per-view. Para conseguir o melhor preço possível, compre assim que a venda geral começar, pois os valores no mercado secundário sobem de forma constante à medida que a semana das lutas se aproxima. A StubHub permite comparar lado a lado todas as ofertas disponíveis, facilitando a escolha do ingresso mais barato que ainda ofereça uma boa visão do octógono.

Reserve ingressos para o UFC Fight NightCompre agora

Tudo o que você precisa saber sobre o UFC Fight Night

Os eventos do UFC Fight Night seguem a mesma estrutura dos demais eventos do UFC, com luta principal de cinco rounds e lutas preliminares de três rounds, mas sem cobrança de pay-per-view. Nos Estados Unidos, as edições do Fight Night são transmitidas ao vivo pelo Paramount+ como parte do acordo de transmissão do UFC. Em outros mercados, a transmissão fica a cargo de parceiros regionais. Essa facilidade de acesso ajuda a explicar por que o Fight Night se tornou uma vitrine tão importante para revelar novas estrelas: lutadores ranqueados têm muito mais oportunidades de fazer a luta principal do que teriam em um evento numerado com um card repleto de atrações.

A expansão internacional tem sido uma marca importante deste trecho do calendário. Xangai recebe duas edições consecutivas pela primeira vez em anos, Paris mantém sua sequência como uma das paradas mais constantes do UFC na Europa, e Edmonton volta a receber o octógono pela primeira vez desde 2024. Cada um desses eventos também tem muito em jogo, desde as posições no ranking dos pesos-galos em Xangai até uma luta principal diante da torcida local para o canadense Mike Malott.

A procura por ingressos costuma aumentar mais em torno de lutadores locais e confrontos eliminatórios por uma disputa de título. Por isso, comprar o quanto antes é a melhor forma de garantir bons lugares por um preço justo, especialmente nas datas internacionais em que a capacidade é menor do que a de uma arena típica da América do Norte.