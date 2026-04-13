Assistimos a um emocionante Torneio das Seis Nações masculino, e agora é a vez das estrelas do rúgbi feminino brilharem sob os holofotes.

Embora todos os quinze jogos valham a pena assistir, há vários confrontos de destaque, e a competição chega ao clímax em Bordeaux, com França x Inglaterra no dia 17 de maio.

Deixe o GOAL mostrar a você todas as informações essenciais sobre os ingressos para o Six Nations Feminino, incluindo quanto custam e onde você pode comprá-los.

Quando acontece o Six Nations 2026?

O Six Nations Feminino 2026 vai de sábado, 11 de abril, até domingo, 17 de maio, com 15 jogos disputados ao longo de cinco rodadas/fins de semana.

Há três jogos por rodada, com todas as equipes jogando em cada rodada.

A competição é disputada no formato de liga, com todas as equipes se enfrentando entre si. Ao final das cinco rodadas, a equipe na liderança da tabela conquista o título do Six Nations. O Grand Slam é conquistado se uma equipe vencer todas as cinco partidas.

Próximos jogos do Six Nations Feminino 2026

Data Partida (hora local) Local Ingressos Sáb, 18 de abril Escócia x Inglaterra (13h30 BST) Murrayfield (Edimburgo) Ingressos País de Gales x França (15h35 BST) Cardiff Arms Park (Cardiff) Ingressos Irlanda x Itália (17h40 BST) Dexcom Stadium (Galway) Ingressos Sáb, 25 de abril Inglaterra x País de Gales (14h15 BST) Ashton Gate (Bristol) Ingressos Itália x Escócia (17h30 CET) Estádio Sergio Lanfranchi (Parma) Ingressos França x Irlanda (21h10 CET) Estádio Marcel-Michelin (Clermont-Ferrand) Ingressos Sáb, 9 de maio Itália x Inglaterra (15h CET) Estádio Sergio Lanfranchi (Parma) Ingressos Escócia x França (16h15 BST) Hive Stadium (Edimburgo) Ingressos Irlanda x País de Gales (18h30 BST) Affidea Stadium (Belfast) Ingressos Dom, 17 de maio País de Gales x Itália (12h15 BST) Cardiff Arms Park (Cardiff) Ingressos Irlanda x Escócia (14h30 BST) Aviva Stadium (Dublin) Ingressos França x Inglaterra (17h45 CET) Matmut Atlantique (Bordeaux) Ingressos

Como comprar ingressos para o Six Nations Feminino 2026

Cada seleção participante do Six Nations Feminino vende ingressos para os jogos em casa através do portal da respectiva federação.

Esteja ciente de que a capacidade é limitada para alguns jogos, como França x Inglaterra, com a demanda frequentemente excedendo a cota disponível.

As vendas geralmente ocorrem em uma série de janelas prioritárias para membros da federação antes que os assentos restantes sejam disponibilizados para venda ao público em geral.

Além das vendas oficiais pelos portais de ingressos das equipes, os torcedores também podem adquirir lugares no mercado secundário, como no Ticombo, para quem deseja comprar ingressos por canais alternativos.

Quanto custam os ingressos para o Six Nations Feminino 2026?

Os preços dos ingressos para os jogos do Six Nations variam dependendo do local, de quem está jogando e de onde você está sentado no estádio.

Em média, os ingressos padrão para adultos custam entre £10 e £30, embora, para alguns jogos de grande destaque, onde há mais demanda, os preços possam ser bem mais altos.

Para a próxima campanha de 2026, os ingressos oficiais para os jogos em casa das várias seleções têm os seguintes preços:

Inglaterra: a partir de £20

a partir de £20 França: a partir de € 30

a partir de € 30 Irlanda: a partir de € 11

a partir de € 11 Itália: a partir de € 30

a partir de € 30 Escócia: a partir de £ 11

a partir de £ 11 País de Gales: a partir de £7,50

Lembre-se de acompanhar os portais oficiais de venda de ingressos das diversas seleções para obter informações adicionais, bem como sites de revenda, como o Ticombo, para verificar a disponibilidade atual.

Existem pacotes de hospitalidade disponíveis para o Six Nations Feminino 2026?

Você pode adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para os jogos do Six Nations Feminino, permitindo que os torcedores assistam aos encontros rodeados de luxo e conforto.

Uma variedade de pacotes, desde refeições informais e jantares requintados até camarotes privados, está disponível para cada partida nos respectivos portais de venda de ingressos de cada equipe.

Os pacotes de hospitalidade para o Six Nations Feminino variam de £ 100 a mais de £ 300 por pessoa, dependendo do local e do nível de serviço oferecido.

O que esperar do Six Nations Feminino de 2026?

A Inglaterra tem sido a força dominante no Six Nations Feminino, conquistando sete títulos consecutivos e 16 no total desde o lançamento do torneio em 2002.

Surpreendentemente, é preciso voltar oito anos no tempo para encontrar a última vez que a Inglaterra sofreu uma derrota no Six Nations Feminino. A França venceu por 18 a 17 em Grenoble, em 2018.

A França espera colocar a Inglaterra à prova mais uma vez, quando as duas seleções se enfrentarem em Bordeaux no dia 17 de maio. Apenas um ponto separou as rivais mais uma vez quando se enfrentaram no torneio do ano passado. A Inglaterra manteve a calma para garantir uma vitória emocionante por 43 a 42 em Twickenham e reconquistar o título do Seis Nações Feminino.

Na outra ponta da tabela, o País de Gales ficou em último lugar pelo segundo ano consecutivo, após sofrer cinco derrotas seguidas. A equipe buscará reverter essa tendência em 2026. Nenhuma seleção terminou em último lugar no Six Nations Feminino por três anos consecutivos desde que a Escócia conquistou esse prêmio indesejado entre 2011 e 2016.

Quais são os locais do Torneio das Seis Nações Feminino de 2026?

As 15 partidas do Six Nations Feminino serão disputadas em 13 estádios diferentes.

Uma combinação de campos tradicionais menores e grandes estádios nacionais está sendo utilizada durante o torneio para acomodar o aumento do interesse pelos jogos internacionais de rúgbi feminino. Murrayfield e o Aviva Stadium sediarão partidas do Six Nations Feminino pela primeira vez este ano.

A lista completa de locais é a seguinte:

Inglaterra

Allianz Stadium (Londres): Capacidade - 82.000

Capacidade - 82.000 Ashton Gate Stadium (Bristol): Capacidade - 26.462

França

Stade des Alpes (Grenoble): Capacidade - 20.068

Capacidade - 20.068 Stade Marcel-Michelin (Clermont-Ferrand): Capacidade - 19.357

Capacidade - 19.357 Matmut Atlantique (Bordeaux): Capacidade - 42.115

Irlanda

Dexcom Stadium (Galway): Capacidade - 12.500

Capacidade - 12.500 Affidea Stadium (Belfast): Capacidade - 19.196

Capacidade - 19.196 Estádio Aviva (Dublin): Capacidade - 51.711

Itália

Estádio Sergio Lanfranchi (Parma): Capacidade - 5.000

Escócia

Estádio Murrayfield (Edimburgo): Capacidade - 67.144

Capacidade - 67.144 Estádio Hive (Edimburgo): Capacidade - 7.800

País de Gales