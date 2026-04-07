Como comprar ingressos para o show de Anuv Jain em Dubai na turnê mundial Dastakhat: datas de 2026, preços dos ingressos e muito mais

A sensação do indie pop, Anuv Jain, está levando suas melodias comoventes ao Oriente Médio como parte de sua tão esperada turnê mundial “Dastakhat”.

Conhecido por sua voz grave e profunda e por suas narrativas evocativas, o cantor e compositor indiano passou de fenômeno do YouTube a ícone global. Sua primeira turnê mundial marca um marco monumental em sua carreira, após o enorme sucesso de turnês nacionais anteriores, como Guldasta e Dastakein.

Na GOAL, temos todas as informações essenciais sobre ingressos para garantir que você não perca nada.

Quando Anuv Jain estará em Dubai?

Data e hora Calendário Local Ingressos 12 de abril de 2026, 20h Anuv Jain: Turnê Mundial Dastakhat Terra, Expo City Dubai Ingressos

Onde comprar ingressos para o show de Anuv Jain em Dubai?

Os ingressos para o show de Anuv Jain em Dubai estão disponíveis em diversos canais, incluindo parceiros oficiais como a Ticketmaster UAE ou a Live Nation Middle East para lançamentos de última hora ou a segunda fase de venda de ingressos, bem como em mercados secundários.

Embora os ingressos da venda direta geralmente se esgotem em poucos minutos após o lançamento devido ao grande número de fãs do artista, mercados secundários como o StubHub oferecem uma oportunidade de última hora para os fãs encontrarem ingressos legítimos mesmo após o término da venda geral inicial.

Certifique-se de verificar os termos e condições de todos os sites em que estiver comprando para garantir

Quanto custam os ingressos para o show de Anuv Jain em Dubai?

O preço dos ingressos para o show do Anuv Jain em Dubai foi definido para atender a uma ampla variedade de orçamentos.

Para quem procura a opção mais acessível para entrar no local, os ingressos de entrada geral custam a partir de 149 AED . Esses ingressos oferecem um excelente custo-benefício e a chance de sentir toda a energia da multidão.

. Esses ingressos oferecem um excelente custo-benefício e a chance de sentir toda a energia da multidão. Se você prefere estar mais perto da ação, os ingressos Golden Circle custam normalmente entre 249 AED e 350 AED , dependendo da fase de venda. Esses lugares colocam você bem na frente, perfeito para fãs que querem ver cada detalhe da apresentação.

custam normalmente entre , dependendo da fase de venda. Esses lugares colocam você bem na frente, perfeito para fãs que querem ver cada detalhe da apresentação. Para quem busca o máximo em luxo, pacotes de hospitalidade e VIP também estão disponíveis. Essas opções premium geralmente incluem entrada rápida, bares exclusivos e plataformas de visualização elevadas, com preços que geralmente começam a partir de 500 AED.

Observe que os preços no mercado secundário podem variar de acordo com a demanda; portanto, muitas vezes é melhor reservar com antecedência para garantir as tarifas mais baixas antes que elas subam à medida que a data do evento se aproxima.

Tudo o que você precisa saber sobre o Terra na Expo City Dubai

O show está programado para acontecer no Terra, localizado dentro da icônica Expo City Dubai.

O Terra, também conhecido como Pavilhão da Sustentabilidade, é um dos locais mais espetaculares do mundo em termos visuais. Ele oferece um cenário único e envolvente que complementa perfeitamente o estilo acústico e indie de Anuv Jain. O local foi projetado tendo a sustentabilidade como princípio fundamental, com uma enorme cobertura que gera sua própria eletricidade.