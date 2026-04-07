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How to buy Anuv Jain Dubai ticketsCosmopolitan.in
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Como comprar ingressos para o show de Anuv Jain em Dubai na turnê mundial Dastakhat: datas de 2026, preços dos ingressos e muito mais

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Veja aqui exatamente como você pode garantir ingressos para ver Anuv Jain ao vivo em Dubai.

A sensação do indie pop, Anuv Jain, está levando suas melodias comoventes ao Oriente Médio como parte de sua tão esperada turnê mundial “Dastakhat”. 

Conhecido por sua voz grave e profunda e por suas narrativas evocativas, o cantor e compositor indiano passou de fenômeno do YouTube a ícone global. Sua primeira turnê mundial marca um marco monumental em sua carreira, após o enorme sucesso de turnês nacionais anteriores, como Guldasta e Dastakein. 

Na GOAL, temos todas as informações essenciais sobre ingressos para garantir que você não perca nada. 

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Quando Anuv Jain estará em Dubai?

Data e horaCalendárioLocalIngressos
12 de abril de 2026, 20hAnuv Jain: Turnê Mundial DastakhatTerra, Expo City DubaiIngressos

Onde comprar ingressos para o show de Anuv Jain em Dubai?

Os ingressos para o show de Anuv Jain em Dubai estão disponíveis em diversos canais, incluindo parceiros oficiais como a Ticketmaster UAE ou a Live Nation Middle East para lançamentos de última hora ou a segunda fase de venda de ingressos, bem como em mercados secundários.

Embora os ingressos da venda direta geralmente se esgotem em poucos minutos após o lançamento devido ao grande número de fãs do artista, mercados secundários como o StubHub oferecem uma oportunidade de última hora para os fãs encontrarem ingressos legítimos mesmo após o término da venda geral inicial.

Certifique-se de verificar os termos e condições de todos os sites em que estiver comprando para garantir 

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Quanto custam os ingressos para o show de Anuv Jain em Dubai?

O preço dos ingressos para o show do Anuv Jain em Dubai foi definido para atender a uma ampla variedade de orçamentos. 

  • Para quem procura a opção mais acessível para entrar no local, os ingressos de entrada geral custam a partir de 149 AED. Esses ingressos oferecem um excelente custo-benefício e a chance de sentir toda a energia da multidão.
  • Se você prefere estar mais perto da ação, os ingressos Golden Circle custam normalmente entre 249 AED e 350 AED, dependendo da fase de venda. Esses lugares colocam você bem na frente, perfeito para fãs que querem ver cada detalhe da apresentação. 
  • Para quem busca o máximo em luxo, pacotes de hospitalidade e VIP também estão disponíveis. Essas opções premium geralmente incluem entrada rápida, bares exclusivos e plataformas de visualização elevadas, com preços que geralmente começam a partir de 500 AED.

Observe que os preços no mercado secundário podem variar de acordo com a demanda; portanto, muitas vezes é melhor reservar com antecedência para garantir as tarifas mais baixas antes que elas subam à medida que a data do evento se aproxima.

Tudo o que você precisa saber sobre o Terra na Expo City Dubai

O show está programado para acontecer no Terra, localizado dentro da icônica Expo City Dubai

O Terra, também conhecido como Pavilhão da Sustentabilidade, é um dos locais mais espetaculares do mundo em termos visuais. Ele oferece um cenário único e envolvente que complementa perfeitamente o estilo acústico e indie de Anuv Jain. O local foi projetado tendo a sustentabilidade como princípio fundamental, com uma enorme cobertura que gera sua própria eletricidade.

  • Como chegar: A Expo City é facilmente acessível pela Linha Vermelha do Metrô deDubai, com uma estação dedicada à Expo 2020 que deixa você bem no centro do local. Se você estiver de carro, há milhares de vagas de estacionamento disponíveis na zona de estacionamento da Sustentabilidade, embora o transporte público seja altamente recomendado para evitar o trânsito após o show.
  • Conveniências: A área ao redor do Terra oferece uma variedade de opções gastronômicas, desde lanches rápidos até restaurantes com serviço de mesa. Dentro do local, você encontrará barracas de bebidas e comida, além de lojas de produtos oficiais, onde poderá adquirir itens exclusivos da turnê Dastakhat. O local é totalmente acessível e equipado com instalações modernas para garantir uma experiência confortável a todos os participantes.
  • Segurança e entrada: Espere por verificações de segurança padrão na entrada. Recomenda-se trazer uma cópia digital do seu ingresso em um dispositivo móvel totalmente carregado. Dado o sistema de entrada sem atritos, impressões físicas geralmente são desnecessárias, e os ingressos digitais são o método preferencial de entrada. Certifique-se de chegar pelo menos uma hora antes do início do show para aproveitar os arredores da Expo City antes de Anuv subir ao palco.

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