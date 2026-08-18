Como comprar ingressos para o K-Pop Fever 2026: datas, preços dos ingressos e mais

Os ingressos para o K-Pop Fever já estão à venda para o espetáculo ao vivo em turnê que leva os maiores sucessos do K-pop a palcos no mundo todo, com datas de 2026 confirmadas em Abu Dhabi, Tallinn, Berna e Lugano. Vindo diretamente de Londres com um elenco de 12 cantores e dançarinos, a produção apresenta hinos de BTS, BLACKPINK, TWICE, Stray Kids e ATEEZ, além de músicas do fenômeno global K-pop Demon Hunters.

A procura é intensa: dois shows já estão esgotados, e a maior parte das datas restantes tem apenas de 1% a 3% dos ingressos disponíveis. GOAL tem tudo o que você precisa para garantir seus ingressos para o K-Pop Fever agora mesmo, começando pelos lugares mais baratos.

Quando é o K-Pop Fever?

O K-Pop Fever tem seis datas confirmadas entre agosto e novembro de 2026, passando por Emirados Árabes Unidos, Estônia e Suíça. Dois shows já estão esgotados, então corra para garantir os demais.

Data e horário Evento Local Ingressos quarta-feira, 26 de agosto de 2026, horário a confirmar K-Pop Fever Etihad Arena, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos Ingressos sábado, 12 de setembro de 2026, 18h K-Pop Fever Kongresshaus, Biel/Bienne, Suíça Ingressos domingo, 13 de setembro de 2026, 14h K-Pop Fever Alexela Concert Hall, Tallinn, Estônia Ingressos sábado, 26 de setembro de 2026, 14h K-Pop Fever Etihad Arena, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos Ingressos domingo, 25 de outubro de 2026, 19h30 K-Pop Fever Theatersaal National, Berna, Suíça Ingressos domingo, 1 de novembro de 2026, 18h K-Pop Fever Palazzo dei Congressi, Lugano, Suíça Ingressos

Vale destacar para os fãs suíços: o show de Biel/Bienne foi remarcado duas vezes antes de ficar para 12 de setembro, com todos os ingressos comprados anteriormente permanecendo válidos. E, depois que a primeira data em Abu Dhabi esgotou, um segundo show na Etihad Arena foi adicionado em 26 de setembro, e agora também está quase esgotado.

Onde comprar ingressos para o K-Pop Fever?

O melhor lugar para comprar ingressos para o K-Pop Fever online é a StubHub, onde as seis próximas datas estão listadas em um só lugar e toda compra é protegida pela garantia FanProtect, o que significa que seus ingressos têm cobertura de 100%. Com a maioria dos shows já nas últimas faixas de 1% a 3% dos ingressos, a StubHub também é onde aparecem os lugares restantes e de revenda quando os fãs os disponibilizam, então vale a pena configurar um alerta até mesmo para as datas esgotadas.

Os ingressos também são vendidos por promotores locais e bilheterias em cada mercado, incluindo a Piletilevi na Estônia e as bilheterias dos locais na Suíça e em Abu Dhabi, mas as cotas nesses canais estão se esgotando rapidamente. Para shows esgotados, nunca compre de vendedores não oficiais nas redes sociais; uma listagem em um marketplace protegido é a única opção segura.

Quanto custam os ingressos para o K-Pop Fever?

Os ingressos mais baratos para o K-Pop Fever começaram em cerca de 26 dólares para o show de Abu Dhabi, e, com essa categoria de entrada agora esgotada, os assentos Silver a partir de cerca de 42 dólares são atualmente a forma mais barata de entrar, ainda fazendo deste um dos jeitos mais acessíveis de viver um show de K-pop ao vivo. Nas paradas europeias, os ingressos de valor de face foram precificados a partir de aproximadamente 25 a 30 dólares. Como a maioria das datas está quase esgotada, os preços dos últimos lugares restantes estão subindo, então comprar antes sai mais barato.

Veja como os preços se dividem no show de Abu Dhabi, a maior data da turnê:

Bronze: a partir de cerca de 26 dólares, a categoria originalmente mais barata, agora esgotada

Silver: a partir de cerca de 42 dólares, atualmente a opção de assento mais barata disponível

Gold e Diamond: categorias intermediárias com visão mais próxima do palco

Platinum Floor: até cerca de 121 dólares pela experiência premium na pista

Paradas europeias: valor de face entre aproximadamente 25 e 30 dólares, dependendo do local

Crianças: crianças menores de dois anos entram de graça no colo de um dos pais, e ingressos infantis com desconto foram oferecidos em paradas selecionadas

Como regra geral, comprar cedo garante a melhor escolha de lugares pelo menor preço, e a StubHub é o lugar para comparar tudo o que ainda resta.

Tudo o que você precisa saber sobre o K-Pop Fever

O K-Pop Fever é uma produção ao vivo em turnê, vinda de Londres, que recria o som, a coreografia e o espetáculo dos maiores nomes do K-pop mundial. Um elenco de 12 vocalistas e dançarinos apresenta um repertório sem pausas que passa por BTS, BLACKPINK, TWICE, ROSE, Stray Kids e ATEEZ, ao lado de favoritas dos fãs de KPop Demon Hunters, incluindo músicas de HUNTR/X e dos Saja Boys, tudo apoiado por um grande telão de LED, show de luzes dinâmico e visuais de palco criados para capturar a atmosfera de um concerto de K-pop em grande escala.

O momento não poderia ser melhor. O K-pop está em seu auge histórico em 2026, com o BTS de volta à estrada, TWICE e aespa esgotando arenas em diferentes continentes, e K-Pop Demon Hunters transformando uma geração inteiramente nova em fãs. Para muitos deles, shows como o K-Pop Fever são a forma mais acessível e econômica de viver essa energia ao vivo, e a velocidade com que esta turnê está se esgotando prova isso, com uma segunda data em Abu Dhabi adicionada depois que a primeira desapareceu.

Espere duas horas de performances de alta energia, um público que sabe cada palavra e um show pensado para cantar junto. Light sticks são opcionais, mas altamente recomendados.

Tudo o que você precisa saber sobre os locais do K-Pop Fever

O K-Pop Fever passa por um local diferente em cada cidade, então cada parada tem seu próprio caráter. Os shows em Abu Dhabi acontecem na Etihad Arena, em Yas Island, o maior espaço coberto de entretenimento dos Emirados Árabes Unidos e anfitrião habitual de superestrelas globais. O Alexela Concert Hall, em Tallinn, é uma moderna casa de concertos no coração da capital estoniana, enquanto as datas na Suíça passam pelo Kongresshaus, em Biel/Bienne, pelo Theatersaal National, em Berna, e pelo Palazzo dei Congressi, em Lugano, todos locais centrais e de fácil acesso.

Algumas dicas universais vão fazer qualquer data correr bem. Chegue cedo, já que produções em turnê normalmente começam no horário e as portas muitas vezes abrem uma hora antes do início do show, e observe que os shows de Tallinn e Abu Dhabi são matinês às 14h, então planeje seu dia de acordo. Confira o site do seu local antes de viajar para ver políticas de bolsas, estacionamento e opções de transporte público, já que as regras variam entre as cidades. Por fim, seus ingressos são entregues digitalmente pela StubHub, então certifique-se de que seu celular esteja carregado e de que o ingresso tenha sido baixado antes de você chegar.

Pronto para sentir a febre? Com dois shows esgotados e os demais quase lá, garanta hoje seus ingressos para o K-Pop Fever na StubHub antes que os últimos lugares desapareçam.