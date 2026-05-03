Como comprar ingressos para o jogo San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves da NBA: Playoffs, preços e muito mais

As semifinais da Conferência Oeste estão prestes a começar, com o San Antonio Spurs recebendo o Minnesota Timberwolves para o Jogo 1 no Frost Bank Center na segunda-feira, 4 de maio de 2026.

O confronto entre o segundo colocado e o sexto colocado apresenta um choque de destinos contrastantes. O Spurs avançou com facilidade, eliminando o Trail Blazers em cinco jogos, impulsionado pela estreia dominante de Victor Wembanyama nos playoffs. Enquanto isso, o Timberwolves conseguiu uma vitória surpreendente e corajosa na primeira rodada contra o atual campeão Nuggets, mas pagou um preço alto; a equipe chega a esta série com um elenco bastante reduzido, sem seus dois principais armadores e lutando para provar que sua profundidade pode resistir ao “Alien” em San Antonio.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o Jogo 1 e os jogos seguintes, incluindo onde comprá-los e os preços atuais de mercado para o início das semifinais.









Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Timberwolves e Spurs?

Com o retorno do Spurs à segunda fase pela primeira vez desde 2017, a demanda por ingressos em San Antonio atingiu o maior nível da última década. Embora o preço mínimo seja mais acessível do que nos mercados de Nova York ou Los Angeles, os assentos premium estão se esgotando rapidamente.

Jogo 1 (San Antonio): Os preços atuais de entrada em mercados secundários, como Ticketmaster e Gametime, começam em aproximadamente US$ 153 . Os assentos centrais na galeria estão custando, em geral, entre US$ 160 e US$ 185 .

Piso inferior: os assentos no nível Plaza para o primeiro jogo da série estão custando, em média, entre US$ 390 e US$ 450 .

Jogo 3 (Minneapolis): À medida que a série se aproxima do Target Center em 8 de maio, os ingressos mais baratos estão atualmente custando cerca de US$ 112 .

Assentos à beira da quadra: Experiências premium à beira da quadra no Frost Bank Center para o Jogo 1 estão custando mais de US$ 2.100 , com algumas opções VIP na linha de base chegando a US$ 5.500 .

Fatores que influenciam o custo incluem:

A ausência do “Homem-Formiga”: O astro do Minnesota , Anthony Edwards (contusão no joelho esquerdo), foi descartado para os Jogos 1 e 2. Embora isso tenha moderado ligeiramente os preços para os torcedores do Wolves que viajam, a demanda em San Antonio continua alta, já que os torcedores do Spurs buscam tirar proveito de um adversário enfraquecido.

O hype em torno de Wembanyama: Os 25,0 pontos por jogo de Victor Wembanyama e sua média de bloqueios líder da liga durante a primeira fase tornaram os Spurs o jogo mais disputado do Sul.





Horário do início da partida entre San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves





NBA Playoffs Frost Bank Center

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

SAS - Sequência Todos San Antonio Spurs 114 - 95 Portland Trail Blazers V

Portland Trail Blazers 93 - 114 San Antonio Spurs V

Portland Trail Blazers 108 - 120 San Antonio Spurs V

San Antonio Spurs 103 - 106 Portland Trail Blazers D

San Antonio Spurs 111 - 98 Portland Trail Blazers V MIN - Sequência Todos Minnesota Timberwolves 110 - 98 Denver Nuggets V

Denver Nuggets 125 - 113 Minnesota Timberwolves D

Minnesota Timberwolves 112 - 96 Denver Nuggets V

Minnesota Timberwolves 113 - 96 Denver Nuggets V

Denver Nuggets 114 - 119 Minnesota Timberwolves V

Histórico de confrontos diretos