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Tyrell Feaster

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Como comprar ingressos para o jogo San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves da NBA: Playoffs, preços e muito mais

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Incluindo preços dos ingressos para o jogo entre Spurs e Timberwolves, onde comprar e muito mais

As semifinais da Conferência Oeste estão prestes a começar, com o San Antonio Spurs recebendo o Minnesota Timberwolves para o Jogo 1 no Frost Bank Center na segunda-feira, 4 de maio de 2026.

O confronto entre o segundo colocado e o sexto colocado apresenta um choque de destinos contrastantes. O Spurs avançou com facilidade, eliminando o Trail Blazers em cinco jogos, impulsionado pela estreia dominante de Victor Wembanyama nos playoffs. Enquanto isso, o Timberwolves conseguiu uma vitória surpreendente e corajosa na primeira rodada contra o atual campeão Nuggets, mas pagou um preço alto; a equipe chega a esta série com um elenco bastante reduzido, sem seus dois principais armadores e lutando para provar que sua profundidade pode resistir ao “Alien” em San Antonio.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o Jogo 1 e os jogos seguintes, incluindo onde comprá-los e os preços atuais de mercado para o início das semifinais.



Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Timberwolves e Spurs?

Com o retorno do Spurs à segunda fase pela primeira vez desde 2017, a demanda por ingressos em San Antonio atingiu o maior nível da última década. Embora o preço mínimo seja mais acessível do que nos mercados de Nova York ou Los Angeles, os assentos premium estão se esgotando rapidamente.

  • Jogo 1 (San Antonio): Os preços atuais de entrada em mercados secundários, como Ticketmaster e Gametime, começam em aproximadamente US$ 153. Os assentos centrais na galeria estão custando, em geral, entre US$ 160 e US$ 185.
  • Piso inferior: os assentos no nível Plaza para o primeiro jogo da série estão custando, em média, entre US$ 390 e US$ 450.
  • Jogo 3 (Minneapolis): À medida que a série se aproxima do Target Center em 8 de maio, os ingressos mais baratos estão atualmente custando cerca de US$ 112.
  • Assentos à beira da quadra: Experiências premium à beira da quadra no Frost Bank Center para o Jogo 1 estão custando mais de US$ 2.100, com algumas opções VIP na linha de base chegando a US$ 5.500.

Fatores que influenciam o custo incluem:

  • A ausência do “Homem-Formiga”: O astro do Minnesota, Anthony Edwards (contusão no joelho esquerdo), foi descartado para os Jogos 1 e 2. Embora isso tenha moderado ligeiramente os preços para os torcedores do Wolves que viajam, a demanda em San Antonio continua alta, já que os torcedores do Spurs buscam tirar proveito de um adversário enfraquecido.
  • O hype em torno de Wembanyama: Os 25,0 pontos por jogo de Victor Wembanyama e sua média de bloqueios líder da liga durante a primeira fase tornaram os Spurs o jogo mais disputado do Sul.


Horário do início da partida entre San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves


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Notícias das equipes e escalações

Desempenho

San Antonio SpursSAS
-Sequência

  • San Antonio Spurs

    114

    -

    95

    Portland Trail Blazers

    V

  • Portland Trail Blazers

    93

    -

    114

    San Antonio Spurs

    V

  • Portland Trail Blazers

    108

    -

    120

    San Antonio Spurs

    V

  • San Antonio Spurs

    103

    -

    106

    Portland Trail Blazers

    D

  • San Antonio Spurs

    111

    -

    98

    Portland Trail Blazers

    V

Minnesota TimberwolvesMIN
-Sequência

  • Minnesota Timberwolves

    110

    -

    98

    Denver Nuggets

    V

  • Denver Nuggets

    125

    -

    113

    Minnesota Timberwolves

    D

  • Minnesota Timberwolves

    112

    -

    96

    Denver Nuggets

    V

  • Minnesota Timberwolves

    113

    -

    96

    Denver Nuggets

    V

  • Denver Nuggets

    114

    -

    119

    Minnesota Timberwolves

    V

Histórico de confrontos diretos

San Antonio SpursSAS

Outros

Minnesota TimberwolvesMIN

1

4

Vitórias

  • San Antonio Spurs

    126

    -

    123

    Minnesota Timberwolves

  • Minnesota Timberwolves

    104

    -

    103

    San Antonio Spurs

  • Minnesota Timberwolves

    125

    -

    112

    San Antonio Spurs

  • Minnesota Timberwolves

    141

    -

    124

    San Antonio Spurs

  • Minnesota Timberwolves

    112

    -

    110

    San Antonio Spurs

575

Pontos marcados

605