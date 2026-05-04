Como comprar ingressos para o jogo entre o LA Lakers e o Oklahoma City Thunder da NBA: playoffs, preços e muito mais

As semifinais da Conferência Oeste estão prestes a começar, com o Oklahoma City Thunder, cabeça de chave, recebendo o Los Angeles Lakers para o Jogo 1 no Paycom Center na terça-feira, 5 de maio de 2026.

O confronto entre o primeiro e o quarto colocado da classificação opõe a equipe mais dominante da temporada regular da liga a um time do Lakers experiente em batalhas. O Thunder chega à segunda fase após uma vitória avassaladora sobre o Phoenix Suns, enquanto o Lakers teve que lutar duramente em uma série de seis jogos contra o Houston Rockets. Apesar do poder estelar de Los Angeles, eles enfrentam uma tarefa difícil: o Oklahoma City venceu a série da temporada regular por 4 a 0, com uma média de 29 pontos de diferença por jogo.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o Jogo 1 e os jogos seguintes, incluindo onde comprá-los e os preços atuais de mercado para este confronto de pesos pesados.









Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Lakers e Thunder?

Com o início da série em Oklahoma City, a demanda por ingressos atingiu um pico. Embora o Paycom Center seja historicamente mais acessível do que Los Angeles, o confronto “Thunder x Lakers” elevou os preços a uma alta sazonal.

Jogo 1 (Oklahoma City): Os preços atuais de entrada nos mercados secundários, como SeatGeek e Ticketmaster, começam em aproximadamente US$ 159–US$ 188 . Os assentos centrais do nível superior estão custando entre US$ 205 e US$ 280 .

Piso inferior: Os assentos na linha de base e nos cantos do piso inferior para o primeiro jogo da série estão custando, em média, entre US$ 470 e US$ 750 .

Jogo 3 (Los Angeles): À medida que a série se desloca para a Crypto.com Arena no sábado, 9 de maio, os ingressos para os assentos mais básicos estão atualmente com preços mais altos, a partir de US$ 181 .

Assentos à beira da quadra: Experiências premium à beira da quadra para o Jogo 1 em OKC estão custando mais de US$ 3.200 , com algumas opções VIP no centro da quadra chegando a US$ 11.400 .

Fatores que influenciam o custo incluem:

A incerteza em torno de “Luka”: Espera-se que o astro do Lakers , Luka Dončić, perca o início da série devido a uma lesão de grau 2 no tendão da coxa. Qualquer notícia de um retorno no meio da série provavelmente causaria um aumento massivo nos preços dos ingressos para os Jogos 3 e 4 em L.A.

O domínio do OKC: O Thunder é o grande favorito após sua histórica vitória por 4 a 0 sobre o Lakers na temporada regular. Os fãs estão ansiosos para ver se o jovem núcleo formado por SGA e Chet Holmgren conseguirá derrotar LeBron James na fase dos playoffs.









Locais dos playoffs da NBA 2025/26 por preço do ingresso (atual)

Equipe Arena Próximo jogo Preço de entrada New York Knicks Madison Square Garden Jogo 1 (Hoje à noite) $422+ OKC Thunder Paycom Center Jogo 1 (terça-feira) $159+ San Antonio Spurs Frost Bank Center Jogo 1 (hoje à noite) $153+ Philadelphia 76ers Xfinity Mobile Arena Jogo 3 (sexta-feira) $279+ Minnesota Timberwolves Target Center Jogo 3 (sexta-feira) $112+LA





LA Lakers x Oklahoma City Thunder – horário do início





NBA Playoffs Paycom Center

Notícias das equipes e escalações

Forma

OKC - Sequência Todos Phoenix Suns 122 - 131 Oklahoma City Thunder V

Phoenix Suns 109 - 121 Oklahoma City Thunder V

Oklahoma City Thunder 120 - 107 Phoenix Suns V

Oklahoma City Thunder 119 - 84 Phoenix Suns V

Oklahoma City Thunder 103 - 135 Phoenix Suns D LAL - Sequência Todos Houston Rockets 78 - 98 Los Angeles Lakers V

Los Angeles Lakers 93 - 99 Houston Rockets D

Houston Rockets 115 - 96 Los Angeles Lakers D

Houston Rockets 108 - 112 Los Angeles Lakers V

Los Angeles Lakers 101 - 94 Houston Rockets V

Histórico de confrontos diretos