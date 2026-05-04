Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
NBA
Oklahoma City ThunderOklahoma City Thunder
Paycom Center
Los Angeles LakersLos Angeles Lakers
Buy Lakers vs Thunder Tickets
Tyrell Feaster

Traduzido por

Como comprar ingressos para o jogo entre o LA Lakers e o Oklahoma City Thunder da NBA: playoffs, preços e muito mais

SHOPPING
Tickets

Como assistir ao jogo da NBA entre o LA Lakers e o Oklahoma City Thunder, além do horário do início da partida e das notícias sobre as equipes

As semifinais da Conferência Oeste estão prestes a começar, com o Oklahoma City Thunder, cabeça de chave, recebendo o Los Angeles Lakers para o Jogo 1 no Paycom Center na terça-feira, 5 de maio de 2026.

O confronto entre o primeiro e o quarto colocado da classificação opõe a equipe mais dominante da temporada regular da liga a um time do Lakers experiente em batalhas. O Thunder chega à segunda fase após uma vitória avassaladora sobre o Phoenix Suns, enquanto o Lakers teve que lutar duramente em uma série de seis jogos contra o Houston Rockets. Apesar do poder estelar de Los Angeles, eles enfrentam uma tarefa difícil: o Oklahoma City venceu a série da temporada regular por 4 a 0, com uma média de 29 pontos de diferença por jogo.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o Jogo 1 e os jogos seguintes, incluindo onde comprá-los e os preços atuais de mercado para este confronto de pesos pesados.



Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Lakers e Thunder?

Com o início da série em Oklahoma City, a demanda por ingressos atingiu um pico. Embora o Paycom Center seja historicamente mais acessível do que Los Angeles, o confronto “Thunder x Lakers” elevou os preços a uma alta sazonal.

  • Jogo 1 (Oklahoma City): Os preços atuais de entrada nos mercados secundários, como SeatGeek e Ticketmaster, começam em aproximadamente US$ 159–US$ 188. Os assentos centrais do nível superior estão custando entre US$ 205 e US$ 280.
  • Piso inferior: Os assentos na linha de base e nos cantos do piso inferior para o primeiro jogo da série estão custando, em média, entre US$ 470 e US$ 750.
  • Jogo 3 (Los Angeles): À medida que a série se desloca para a Crypto.com Arena no sábado, 9 de maio, os ingressos para os assentos mais básicos estão atualmente com preços mais altos, a partir de US$ 181.
  • Assentos à beira da quadra: Experiências premium à beira da quadra para o Jogo 1 em OKC estão custando mais de US$ 3.200, com algumas opções VIP no centro da quadra chegando a US$ 11.400.

Fatores que influenciam o custo incluem:

  • A incerteza em torno de “Luka”: Espera-se que o astro do Lakers, Luka Dončić, perca o início da série devido a uma lesão de grau 2 no tendão da coxa. Qualquer notícia de um retorno no meio da série provavelmente causaria um aumento massivo nos preços dos ingressos para os Jogos 3 e 4 em L.A.
  • O domínio do OKC: O Thunder é o grande favorito após sua histórica vitória por 4 a 0 sobre o Lakers na temporada regular. Os fãs estão ansiosos para ver se o jovem núcleo formado por SGA e Chet Holmgren conseguirá derrotar LeBron James na fase dos playoffs.



Locais dos playoffs da NBA 2025/26 por preço do ingresso (atual)

Equipe

Arena

Próximo jogo

Preço de entrada

New York Knicks

Madison Square Garden

Jogo 1 (Hoje à noite)

$422+

OKC Thunder

Paycom Center

Jogo 1 (terça-feira)

$159+

San Antonio Spurs

Frost Bank Center

Jogo 1 (hoje à noite)

$153+

Philadelphia 76ers

Xfinity Mobile Arena

Jogo 3 (sexta-feira)

$279+

Minnesota Timberwolves

Target Center

Jogo 3 (sexta-feira)

$112+LA


LA Lakers x Oklahoma City Thunder – horário do início


NBA
NBA Playoffs
Paycom Center

Notícias das equipes e escalações

Forma

Oklahoma City ThunderOKC
-Sequência

  • Phoenix Suns

    122

    -

    131

    Oklahoma City Thunder

    V

  • Phoenix Suns

    109

    -

    121

    Oklahoma City Thunder

    V

  • Oklahoma City Thunder

    120

    -

    107

    Phoenix Suns

    V

  • Oklahoma City Thunder

    119

    -

    84

    Phoenix Suns

    V

  • Oklahoma City Thunder

    103

    -

    135

    Phoenix Suns

    D

Los Angeles LakersLAL
-Sequência

  • Houston Rockets

    78

    -

    98

    Los Angeles Lakers

    V

  • Los Angeles Lakers

    93

    -

    99

    Houston Rockets

    D

  • Houston Rockets

    115

    -

    96

    Los Angeles Lakers

    D

  • Houston Rockets

    108

    -

    112

    Los Angeles Lakers

    V

  • Los Angeles Lakers

    101

    -

    94

    Houston Rockets

    V

Histórico de confrontos diretos

Oklahoma City ThunderOKC

Outros

Los Angeles LakersLAL

5

Vitórias

0

  • Los Angeles Lakers

    87

    -

    123

    Oklahoma City Thunder

  • Oklahoma City Thunder

    139

    -

    96

    Los Angeles Lakers

  • Los Angeles Lakers

    110

    -

    119

    Oklahoma City Thunder

  • Oklahoma City Thunder

    121

    -

    92

    Los Angeles Lakers

  • Oklahoma City Thunder

    136

    -

    120

    Los Angeles Lakers

638

Pontos marcados

505
Publicidade