Como comprar ingressos para o jogo entre o LA Lakers e o Oklahoma City Thunder da NBA: playoffs, preços e muito mais

As semifinais da Conferência Oeste estão prestes a começar, com o Oklahoma City Thunder, cabeça de chave, recebendo o Los Angeles Lakers para o Jogo 1 no Paycom Center na terça-feira, 5 de maio de 2026.
O confronto entre o primeiro e o quarto colocado da classificação opõe a equipe mais dominante da temporada regular da liga a um time do Lakers experiente em batalhas. O Thunder chega à segunda fase após uma vitória avassaladora sobre o Phoenix Suns, enquanto o Lakers teve que lutar duramente em uma série de seis jogos contra o Houston Rockets. Apesar do poder estelar de Los Angeles, eles enfrentam uma tarefa difícil: o Oklahoma City venceu a série da temporada regular por 4 a 0, com uma média de 29 pontos de diferença por jogo.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o Jogo 1 e os jogos seguintes, incluindo onde comprá-los e os preços atuais de mercado para este confronto de pesos pesados.
Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Lakers e Thunder?
Com o início da série em Oklahoma City, a demanda por ingressos atingiu um pico. Embora o Paycom Center seja historicamente mais acessível do que Los Angeles, o confronto “Thunder x Lakers” elevou os preços a uma alta sazonal.
- Jogo 1 (Oklahoma City): Os preços atuais de entrada nos mercados secundários, como SeatGeek e Ticketmaster, começam em aproximadamente US$ 159–US$ 188. Os assentos centrais do nível superior estão custando entre US$ 205 e US$ 280.
- Piso inferior: Os assentos na linha de base e nos cantos do piso inferior para o primeiro jogo da série estão custando, em média, entre US$ 470 e US$ 750.
- Jogo 3 (Los Angeles): À medida que a série se desloca para a Crypto.com Arena no sábado, 9 de maio, os ingressos para os assentos mais básicos estão atualmente com preços mais altos, a partir de US$ 181.
- Assentos à beira da quadra: Experiências premium à beira da quadra para o Jogo 1 em OKC estão custando mais de US$ 3.200, com algumas opções VIP no centro da quadra chegando a US$ 11.400.
Fatores que influenciam o custo incluem:
- A incerteza em torno de “Luka”: Espera-se que o astro do Lakers, Luka Dončić, perca o início da série devido a uma lesão de grau 2 no tendão da coxa. Qualquer notícia de um retorno no meio da série provavelmente causaria um aumento massivo nos preços dos ingressos para os Jogos 3 e 4 em L.A.
- O domínio do OKC: O Thunder é o grande favorito após sua histórica vitória por 4 a 0 sobre o Lakers na temporada regular. Os fãs estão ansiosos para ver se o jovem núcleo formado por SGA e Chet Holmgren conseguirá derrotar LeBron James na fase dos playoffs.
Locais dos playoffs da NBA 2025/26 por preço do ingresso (atual)
Equipe
Arena
Próximo jogo
Preço de entrada
New York Knicks
Madison Square Garden
Jogo 1 (Hoje à noite)
$422+
OKC Thunder
Paycom Center
Jogo 1 (terça-feira)
$159+
San Antonio Spurs
Frost Bank Center
Jogo 1 (hoje à noite)
$153+
Philadelphia 76ers
Xfinity Mobile Arena
Jogo 3 (sexta-feira)
$279+
Minnesota Timberwolves
Target Center
Jogo 3 (sexta-feira)
$112+LA