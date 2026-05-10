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Tyrell Feaster

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Como comprar ingressos para o jogo Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers da NBA: Playoffs, preços e muito mais

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Incluindo preços dos ingressos para Pistons x Cavaliers, onde comprar e muito mais

O Cleveland Cavaliers defendeu com sucesso sua quadra no Jogo 3, dando um novo fôlego às semifinais da Conferência Leste, enquanto a série se prepara para um decisivo Jogo 4 na Rocket Arena na segunda-feira, 11 de maio de 2026. Depois de ficar em desvantagem de 0 a 2 logo no início, o Cavaliers contou com arremessos decisivos de seus veteranos para reduzir a vantagem do Detroit Pistons na série para 2 a 1.

A mudança da série para Ohio no sábado provou ser exatamente o que Cleveland precisava. Em uma vitória decisiva por 116 a 109, Donovan Mitchell explodiu com 35 pontos e 10 rebotes, enquanto James Harden respondeu aos seus críticos com três arremessos decisivos nos minutos finais para selar a vitória. Apesar de um triplo-duplo de 27 pontos de Cade Cunningham, o Pistons, cabeça de chave, teve dificuldades no final da partida, sentindo falta da presença de Kevin Huerter, que está lesionado. Agora, o time de Motor City precisa encontrar uma maneira de silenciar a barulhenta torcida de Cleveland para evitar que a série chegue a um impasse antes de voltar para Michigan.


O GOAL traz as últimas notícias sobre como garantir ingressos para o Jogo 4 e o próximo retorno a Detroit, incluindo preços atuais de mercado e atualizações sobre as equipes.


Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Cavaliers e Pistons?

Após a vitória emocionante do Cavaliers no Jogo 3, a demanda por ingressos em Cleveland disparou, já que os torcedores querem testemunhar uma atuação que empate a série. Embora Cleveland continue sendo um dos mercados mais acessíveis para as semifinais, o “prêmio do momento” está começando a elevar os preços para a noite de segunda-feira.

  • Jogo 4 (Cleveland): Os preços atuais para ingressos de última hora para a noite de segunda-feira na Rocket Arena estão a partir de aproximadamente US$ 75–US$ 90 em mercados secundários como SeatGeek e StubHub. Os assentos na linha lateral do piso inferior estão custando entre US$ 215 e US$ 350.
  • Jogo 5 (Detroit): Para o retorno da série à Little Caesars Arena na quarta-feira, 13 de maio, os ingressos mais baratos estão atualmente listados a partir de US$ 135.
  • Jogo 6 (Cleveland): Caso a série retorne a Ohio na sexta-feira, 15 de maio, os ingressos mais baratos estão custando cerca de US$ 131.
  • Assentos à beira da quadra: Experiências premium à beira da quadra na Rocket Arena para o Jogo 4 estão custando mais de US$ 2.300, enquanto os assentos VIP “Gold Center” estão listados por cerca de US$ 1.450.

Fatores que influenciam o custo incluem:

  • A redenção de Harden: Após um fraco Jogo 2, o desempenho decisivo de James Harden no Jogo 3 reenergizou a torcida de Cleveland. Os fãs estão ansiosos para ver se “The Beard” conseguirá manter essa forma, sustentando um alto volume no mercado secundário.
  • Atenção às lesões: Os Pistons estão monitorando Kevin Huerter (adutor), que ficou de fora do Jogo 3. Sua ausência foi profundamente sentida no espaçamento de Detroit; se ele for descartado para o Jogo 4, espere um aumento de última hora na demanda por ingressos em Cleveland, à medida que a confiança local cresce.



Locais dos playoffs da NBA 2025/26 por preço do ingresso (atual)

Equipe

Arena

Próximo jogo

Preço de entrada

New York Knicks

Madison Square Garden

Jogo 5 (ter, 12 de maio)

$484+

Philadelphia 76ers

Xfinity Mobile Arena

Jogo 4 (hoje, 10 de maio)

$222+

OKC Thunder

Paycom Center

Jogo 5 (quarta-feira, 13 de maio)

$182+

Minnesota Timberwolves

Target Center

Jogo 4 (hoje à noite, 10 de maio)

$164+

San Antonio Spurs

Frost Bank Center

Jogo 5 (terça-feira, 12 de maio)

$124+

Cleveland Cavaliers

Rocket Arena

Jogo 4 (segunda-feira, 11 de maio)

$75+


Hora do início do jogo entre Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers


NBA
NBA Playoffs
Rocket Arena

Notícias e escalações

Desempenho

Cleveland CavaliersCLE
-Sequência

  • Cleveland Cavaliers

    116

    -

    109

    Detroit Pistons

    V

  • Detroit Pistons

    107

    -

    97

    Cleveland Cavaliers

    D

  • Detroit Pistons

    111

    -

    101

    Cleveland Cavaliers

    D

  • Cleveland Cavaliers

    114

    -

    102

    Toronto Raptors

    V

  • Toronto Raptors

    112

    -

    110

    Cleveland Cavaliers

    D

Detroit PistonsDET
-Sequência

  • Cleveland Cavaliers

    116

    -

    109

    Detroit Pistons

    D

  • Detroit Pistons

    107

    -

    97

    Cleveland Cavaliers

    V

  • Detroit Pistons

    111

    -

    101

    Cleveland Cavaliers

    V

  • Detroit Pistons

    116

    -

    94

    Orlando Magic

    V

  • Orlando Magic

    79

    -

    93

    Detroit Pistons

    V

Histórico de confrontos diretos

Cleveland CavaliersCLE

Outros

Detroit PistonsDET

2

Vitórias

3

Vitórias

  • Cleveland Cavaliers

    116

    -

    109

    Detroit Pistons

  • Detroit Pistons

    107

    -

    97

    Cleveland Cavaliers

  • Detroit Pistons

    111

    -

    101

    Cleveland Cavaliers

  • Cleveland Cavaliers

    113

    -

    109

    Detroit Pistons

  • Detroit Pistons

    122

    -

    119

    Cleveland Cavaliers

546

Pontos marcados

558