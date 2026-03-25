Como comprar ingressos para o jogo de eliminatórias da Copa do Mundo entre Ucrânia e Suécia: partida de 26 de março, preços e mais

A Ucrânia e a Suécia continuam sua busca por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Apesar de ter que disputar esta partida “em casa” em Valência, na Espanha, no dia 26 de março, a Ucrânia ainda pode contar com um grande apoio das arquibancadas.

Uma vitória de qualquer uma das equipes garante um confronto em casa contra a Polônia ou a Albânia em 31 de março, com o vencedor dessa disputa garantindo uma vaga na festa mundial do futebol deste verão na América do Norte. Será uma semana importante para o futebol internacional, e os ingressos estarão em alta demanda.

Deixe o GOAL lhe dar as informações sobre a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Ucrânia e Suécia no Estádio Ciutat de Valência, incluindo onde você pode comprá-los e quanto custarão.

Quando será a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Ucrânia e Suécia?

Data Horário (hora local) Local Ingressos Qui, 26 de março Ucrânia x Suécia (20h45) Estádio Ciutat de Valência (Valência) Ingressos

Como comprar ingressos para a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Ucrânia e Suécia

Os ingressos oficiais para a partida entre Ucrânia e Suécia começaram a ser vendidos a partir de 23 de fevereiro e estavam disponíveis para compra no site da Federação Ucraniana de Futebol (UAF).

Além de garantir lugares para o confronto de 26 de março, era possível comprar um pacote de ingressos que incluía também a partida da Ucrânia em 31 de março. Isso porque, mesmo que a Ucrânia perca para a Suécia, ela disputará um amistoso contra o perdedor da outra semifinal do Caminho B, Polônia x Áustria.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos no mercado secundário. O StubHub é um dos principais revendedores para quem busca comprar ingressos de última hora por meio de canais alternativos.

Ingressos para a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Ucrânia e Suécia: quanto custam?

Os preços dos ingressos para os jogos da seleção da Ucrânia podem variar, dependendo do local da partida, da localização do assento no estádio, do pacote e do adversário.

Os preços para adultos para a próxima repescagem contra a Suécia variaram entre €35 e €100, com um pacote de ingressos que incluía os dois jogos da Ucrânia em Valência (26 e 31 de março) custando entre €60 e €170.

Lembre-se de acompanhar os sites da federação nacional para obter informações adicionais e também sites de revenda, como o StubHub, onde os ingressos estão disponíveis no momento.

O que você pode esperar da partida entre Ucrânia e Suécia pelas eliminatórias da Copa do Mundo?

A Ucrânia espera amenizar a dor da derrota nas eliminatórias da Copa do Mundo. Desde que entrou no processo de qualificação para a Copa do Mundo pela primeira vez em 1998, o país foi eliminado na fase de repescagem nada menos que seis vezes.

Os jogadores de Serhiy Rebrov têm boas lembranças de jogar em solo espanhol, já que na única vez anterior em que o fizeram, durante as repescagens da Liga das Nações da UEFA em março passado, conquistaram uma vitória por 3 a 1 sobre a Bélgica, com gols de Oleksiy Hutsulyak, Vladyslav Vanat e Illia Zabarnyi.

A Suécia também teve seus dramas nas repescagens. A seleção foi eliminada nesta fase das eliminatórias em 2014 e 2022, embora tenha derrotado a Itália de forma memorável para chegar à fase final da Copa do Mundo de 2018.

Os escandinavos precisarão melhorar muito seu desempenho, porém, já que não conseguiram vencer nenhuma partida durante a fase de grupos das eliminatórias para a Copa do Mundo. Felizmente para Graham Potter, que assumiu o comando da seleção sueca apenas em outubro, sua equipe conquistou uma vaga na repescagem graças ao desempenho na Liga das Nações.