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Tyrell Feaster

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Como comprar ingressos para o jogo Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors da NBA: Playoffs da NBA, preços e muito mais

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Incluindo preços dos ingressos para o jogo entre Cavaliers e Raptors, onde comprar e muito mais

O Cleveland Cavaliers recebe o Toronto Raptors na Rocket Arena, em Cleveland, no sábado, 18 de abril, em um jogo que promete ser um confronto acirrado no início da primeira fase da Conferência Leste.

Cleveland terminou a temporada regular como a 4ª colocada no Leste, com um sólido recorde de 52 vitórias e 30 derrotas, ficando de fora por pouco das três primeiras posições. Toronto garantiu a 5ª colocação (46-36) após uma recuperação no final da temporada, subindo na classificação para evitar o Torneio de Play-In e marcar este confronto com o Cavs.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Raptors e Cavaliers, incluindo onde comprá-los e quanto estão custando atualmente no mercado.

Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Raptors e Cavaliers?

Os preços da pós-temporada são significativamente mais altos do que a média da temporada regular, e as viagens internacionais para os jogos em Toronto acrescentam um custo extra para os fãs que cruzam a fronteira.

Os preços variam de acordo com o local e a importância do jogo. A Rocket Arena, em Cleveland, está atualmente com preços básicos para o Jogo 1 a partir de cerca de US$ 42, enquanto a série muda para a Scotiabank Arena, em Toronto, para o Jogo 3, com tendência de alta, e preços a partir de US$ 83.

Os fatores que influenciam o custo incluem:

  • Categoria de assentos: Os assentos nas arquibancadas superiores são os mais econômicos, enquanto os ingressos à beira da quadra na Rocket Arena para o primeiro jogo da série estão sendo vendidos atualmente por até US$ 3.200.
  • Dinâmica da série: caso a série retorne a Cleveland para um jogo decisivo, seja o 5º ou o 7º, espere que os preços de revenda nos mercados secundários disparem significativamente.
  • Demanda do mercado: Ambas as cidades possuem uma intensa cultura de basquete. A atmosfera de “Jurassic Park” do Raptors e a torcida sedenta por títulos do Cavaliers fazem com que esses sejam alguns dos ingressos mais difíceis de se encontrar na Conferência Leste.

Equipe

Arena

Faixa de preço de entrada

New York Knicks

Madison Square Garden

$280 - $950+

Boston Celtics

TD Garden

$195 - $850+

L.A. Lakers

Crypto.com Arena

$215 - $800+

Toronto Raptors

Scotiabank Arena

$83 - $680+

Oklahoma City Thunder

Paycom Center

$110 - $540+

Cleveland Cavaliers

Rocket Arena

$40 - $70+

Hora do início do jogo entre Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors

NBA
NBA Playoffs
Rocket Arena

Notícias das equipes e escalações

Escalações de Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors

Cleveland CavaliersCLE
-Escalação

Reservas

Toronto RaptorsTOR
-Escalação

Reservas

Desempenho

Cleveland CavaliersCLE
-Sequência

  • Cleveland Cavaliers

    130

    -

    117

    Washington Wizards

    V

  • Atlanta Hawks

    124

    -

    102

    Cleveland Cavaliers

    D

  • Cleveland Cavaliers

    122

    -

    116

    Atlanta Hawks

    V

  • Memphis Grizzlies

    126

    -

    142

    Cleveland Cavaliers

    V

  • Cleveland Cavaliers

    117

    -

    108

    Indiana Pacers

    V

Toronto RaptorsTOR
-Sequência

  • Toronto Raptors

    136

    -

    101

    Brooklyn Nets

    V

  • New York Knicks

    112

    -

    95

    Toronto Raptors

    D

  • Toronto Raptors

    128

    -

    114

    Miami Heat

    V

  • Toronto Raptors

    121

    -

    95

    Miami Heat

    V

  • Boston Celtics

    115

    -

    101

    Toronto Raptors

    D

Histórico de confrontos diretos

Cleveland CavaliersCLE

Outros

Toronto RaptorsTOR

2

Vitórias

3

Vitórias

  • Toronto Raptors

    110

    -

    99

    Cleveland Cavaliers

  • Cleveland Cavaliers

    113

    -

    126

    Toronto Raptors

  • Cleveland Cavaliers

    101

    -

    112

    Toronto Raptors

  • Toronto Raptors

    108

    -

    131

    Cleveland Cavaliers

  • Cleveland Cavaliers

    132

    -

    126

    Toronto Raptors

576

Pontos marcados

582