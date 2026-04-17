Como comprar ingressos para o jogo Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors da NBA: Playoffs da NBA, preços e muito mais

O Cleveland Cavaliers recebe o Toronto Raptors na Rocket Arena, em Cleveland, no sábado, 18 de abril, em um jogo que promete ser um confronto acirrado no início da primeira fase da Conferência Leste.

Cleveland terminou a temporada regular como a 4ª colocada no Leste, com um sólido recorde de 52 vitórias e 30 derrotas, ficando de fora por pouco das três primeiras posições. Toronto garantiu a 5ª colocação (46-36) após uma recuperação no final da temporada, subindo na classificação para evitar o Torneio de Play-In e marcar este confronto com o Cavs.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Raptors e Cavaliers, incluindo onde comprá-los e quanto estão custando atualmente no mercado.

Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Raptors e Cavaliers?

Os preços da pós-temporada são significativamente mais altos do que a média da temporada regular, e as viagens internacionais para os jogos em Toronto acrescentam um custo extra para os fãs que cruzam a fronteira.

Os preços variam de acordo com o local e a importância do jogo. A Rocket Arena, em Cleveland, está atualmente com preços básicos para o Jogo 1 a partir de cerca de US$ 42, enquanto a série muda para a Scotiabank Arena, em Toronto, para o Jogo 3, com tendência de alta, e preços a partir de US$ 83.

Os fatores que influenciam o custo incluem:

Categoria de assentos: Os assentos nas arquibancadas superiores são os mais econômicos, enquanto os ingressos à beira da quadra na Rocket Arena para o primeiro jogo da série estão sendo vendidos atualmente por até US$ 3.200 .

Dinâmica da série: caso a série retorne a Cleveland para um jogo decisivo, seja o 5º ou o 7º, espere que os preços de revenda nos mercados secundários disparem significativamente.

Demanda do mercado: Ambas as cidades possuem uma intensa cultura de basquete. A atmosfera de “Jurassic Park” do Raptors e a torcida sedenta por títulos do Cavaliers fazem com que esses sejam alguns dos ingressos mais difíceis de se encontrar na Conferência Leste.

Equipe Arena Faixa de preço de entrada New York Knicks Madison Square Garden $280 - $950+ Boston Celtics TD Garden $195 - $850+ L.A. Lakers Crypto.com Arena $215 - $800+ Toronto Raptors Scotiabank Arena $83 - $680+ Oklahoma City Thunder Paycom Center $110 - $540+ Cleveland Cavaliers Rocket Arena $40 - $70+

Hora do início do jogo entre Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors

NBA Playoffs Rocket Arena

Notícias das equipes e escalações

Escalações de Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors CLE - Escalação Reservas TOR - Escalação Reservas

Desempenho

CLE - Sequência Todos Cleveland Cavaliers 130 - 117 Washington Wizards V

Atlanta Hawks 124 - 102 Cleveland Cavaliers D

Cleveland Cavaliers 122 - 116 Atlanta Hawks V

Memphis Grizzlies 126 - 142 Cleveland Cavaliers V

Cleveland Cavaliers 117 - 108 Indiana Pacers V TOR - Sequência Todos Toronto Raptors 136 - 101 Brooklyn Nets V

New York Knicks 112 - 95 Toronto Raptors D

Toronto Raptors 128 - 114 Miami Heat V

Toronto Raptors 121 - 95 Miami Heat V

Boston Celtics 115 - 101 Toronto Raptors D

Histórico de confrontos diretos