Como comprar ingressos para o jogo Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors da NBA: Playoffs da NBA, preços e muito mais

O Cleveland Cavaliers recebe o Toronto Raptors na Rocket Arena, em Cleveland, no sábado, 18 de abril, em um jogo que promete ser um confronto acirrado no início da primeira fase da Conferência Leste.
Cleveland terminou a temporada regular como a 4ª colocada no Leste, com um sólido recorde de 52 vitórias e 30 derrotas, ficando de fora por pouco das três primeiras posições. Toronto garantiu a 5ª colocação (46-36) após uma recuperação no final da temporada, subindo na classificação para evitar o Torneio de Play-In e marcar este confronto com o Cavs.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Raptors e Cavaliers, incluindo onde comprá-los e quanto estão custando atualmente no mercado.
Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Raptors e Cavaliers?
Os preços da pós-temporada são significativamente mais altos do que a média da temporada regular, e as viagens internacionais para os jogos em Toronto acrescentam um custo extra para os fãs que cruzam a fronteira.
Os preços variam de acordo com o local e a importância do jogo. A Rocket Arena, em Cleveland, está atualmente com preços básicos para o Jogo 1 a partir de cerca de US$ 42, enquanto a série muda para a Scotiabank Arena, em Toronto, para o Jogo 3, com tendência de alta, e preços a partir de US$ 83.
Os fatores que influenciam o custo incluem:
- Categoria de assentos: Os assentos nas arquibancadas superiores são os mais econômicos, enquanto os ingressos à beira da quadra na Rocket Arena para o primeiro jogo da série estão sendo vendidos atualmente por até US$ 3.200.
- Dinâmica da série: caso a série retorne a Cleveland para um jogo decisivo, seja o 5º ou o 7º, espere que os preços de revenda nos mercados secundários disparem significativamente.
- Demanda do mercado: Ambas as cidades possuem uma intensa cultura de basquete. A atmosfera de “Jurassic Park” do Raptors e a torcida sedenta por títulos do Cavaliers fazem com que esses sejam alguns dos ingressos mais difíceis de se encontrar na Conferência Leste.
Equipe
Arena
Faixa de preço de entrada
New York Knicks
Madison Square Garden
$280 - $950+
Boston Celtics
TD Garden
$195 - $850+
L.A. Lakers
Crypto.com Arena
$215 - $800+
Toronto Raptors
Scotiabank Arena
$83 - $680+
Oklahoma City Thunder
Paycom Center
$110 - $540+
Cleveland Cavaliers
Rocket Arena
$40 - $70+