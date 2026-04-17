Como comprar ingressos para o jogo Boston Celtics x Philadelphia 76ers da NBA: Playoffs da NBA, preços e muito mais

O Boston Celtics recebe o Philadelphia 76ers no TD Garden, em Boston, no domingo, 19 de abril, em um confronto que marca o 23º encontro entre esses históricos rivais da Divisão Atlântica nos playoffs.

Com o início oficial dos playoffs da NBA de 2026, este confronto entre o segundo e o sétimo colocados na primeira rodada da Conferência Leste é um choque de titãs.

O Celtics encerrou a temporada regular com um dominante recorde de 56-26, enquanto o 76ers garantiu a 7ª colocação (45-37) após passar por uma temporada de mudanças na escalação para evitar o Torneio Play-In.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Celtics x 76ers, incluindo onde comprá-los e quanto estão custando atualmente no mercado secundário.

Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Celtics e 76ers?

Como é tradição nessa rivalidade, os preços dos ingressos são significativamente mais altos do que a média da temporada regular, especialmente em Boston, onde o Celtics é o favorito nas apostas para vencer a Conferência Leste.

Os preços variam de acordo com o local e a importância do jogo.

No TD Garden, em Boston, os preços para o Jogo 1 estão atualmente a partir de cerca de US$ 150, com os assentos na varanda a rondarem os US$ 200.

Uma ida à Xfinity Mobile Arena, na Filadélfia, para o Jogo 3 é atualmente mais acessível para os fãs iniciantes, com preços a partir de US$ 65.

Os fatores que influenciam o custo incluem:

Categoria de assentos: Os assentos na galeria e nas arquibancadas superiores são os mais econômicos. Os assentos Premium Loge e à beira da quadra no TD Garden para o Jogo 1 podem facilmente ultrapassar US$ 1.500 em plataformas de revenda.

Dinâmica da série: Boston venceu seis séries consecutivas de playoffs contra a Filadélfia. Se o 76ers conseguir uma vitória surpreendente logo no início, espere que os preços na Filadélfia para os Jogos 3 e 4 disparem, à medida que os torcedores locais percebem uma virada.

Demanda do mercado: Ambas as cidades estão entre os mercados de basquete mais apaixonados. O TD Garden costuma esgotar seu estoque principal antes mesmo do início dos playoffs, deixando o mercado secundário como única opção para muitos torcedores.

Horário do início do jogo Boston Celtics x Philadelphia 76ers

NBA Playoffs TD Garden

Notícias e escalações das equipes

Escalações de Boston Celtics x Philadelphia 76ers BOS - Escalação Reservas PHI - Escalação Reservas

Forma

BOS - Sequência Todos Boston Celtics 113 - 108 Orlando Magic V

Boston Celtics 144 - 118 New Orleans Pelicans V

New York Knicks 112 - 106 Boston Celtics D

Boston Celtics 113 - 102 Charlotte Hornets V

Boston Celtics 115 - 101 Toronto Raptors V PHI - Sequência Todos Philadelphia 76ers 109 - 97 Orlando Magic V

Philadelphia 76ers 126 - 106 Milwaukee Bucks V

Indiana Pacers 94 - 105 Philadelphia 76ers V

Houston Rockets 113 - 102 Philadelphia 76ers D

San Antonio Spurs 115 - 102 Philadelphia 76ers D