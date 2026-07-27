O tradicional jogo de abertura da pré-temporada do Barcelona volta este ano a um palco familiar, e traz consigo um toque histórico. A 61ª edição do Troféu Joan Gamper terá o Al Ahly, gigante egípcio, como o primeiro time africano a participar do evento, quando enfrentar os Blaugrana no Spotify Camp Nou na quarta-feira, 19 de agosto de 2026.

A partida será também o primeiro jogo em casa do Barcelona na temporada 2026/27 e a apresentação oficial do elenco do clube, tornando-se uma das edições mais esperadas do Troféu Gamper dos últimos anos. É também a primeira vez que o troféu será disputado no Spotify Camp Nou desde a reabertura do estádio, depois que as edições recentes foram disputadas fora de casa, no Estadi Olímpic Lluís Companys e no Estadi Johan Cruyff.

Deixe o GOAL explicar como comprar ingressos para Barcelona x Al Ahly, quanto custam e o que mais você deve saber antes de ir.

Quando será a partida entre Barcelona e Al Ahly?

Data Jogo Local Ingressos 19 de agosto de 2026 Barcelona x Al Ahly Spotify Camp Nou, Barcelona Ingressos

Como comprar ingressos para Barcelona x Al Ahly

A maneira mais segura é através dos canais oficiais de venda de ingressos do FC Barcelona, onde os sócios têm acesso prioritário antes da venda ao público em geral. Como este jogo tem um significado especial, sendo tanto a apresentação do elenco quanto a primeira partida do Gamper de volta ao Camp Nou, é de se esperar que os ingressos se esgotem rapidamente; comprar o mais cedo possível é a melhor estratégia.

O Camp Nou ainda está em reabertura gradual após sua reforma, portanto, a capacidade de lotação pode ser menor do que em um dia de jogo normal. O estádio é dividido em quatro arquibancadas principais:

Tribuna – a arquibancada central premium com a melhor visibilidade

Lateral – arquibancadas laterais que oferecem vistas panorâmicas do campo

Gol Sud – atrás de um dos gols

Gol Nord – atrás do gol oposto

Caso os ingressos oficiais se esgotem, ou se você quiser mais flexibilidade na escolha dos assentos, plataformas confiáveis de revenda, como o StubHub, também oferecem opções para o jogo Barcelona x Al Ahly.

Quanto custam os ingressos para o jogo Barcelona x Al Ahly?

Os preços dependem da arquibancada, do nível e da proximidade da data da partida no momento da compra. As primeiras ofertas começam em torno de € 24 para assentos gerais, subindo para € 199 ou mais nas áreas centrais premium. No mercado de revenda, pacotes estão sendo anunciados por aproximadamente £ 330–£ 375, um sinal da demanda antecipada que esse confronto já está gerando.

Como sempre, os preços tendem a subir quanto mais perto do início da partida, portanto, garantir os lugares com antecedência é a opção mais econômica.





O que esperar do Barcelona x Al Ahly

Este é apenas o segundo encontro entre os dois clubes, sendo que o único confronto anterior remonta a quase duas décadas, o que torna o reencontro no Camp Nou ainda mais significativo. O Al Ahly chega como um dos times mais bem-sucedidos da África, enquanto o Barça aproveita a ocasião para apresentar seu elenco aos torcedores, incluindo as novas contratações, pouco antes do início da nova temporada no campeonato nacional.

Espere um teste de pré-temporada em ritmo acelerado para ambas as equipes, um Camp Nou lotado e um clima de grande evento, já que a temporada do Barcelona começa oficialmente.

Onde será disputada a partida entre Barcelona e Al Ahly?

O Barcelona retornou oficialmente ao Spotify Camp Nou em 22 de novembro de 2025, após mais de dois anos disputando partidas em casa no Montjuïc durante a reforma. O estádio continua em um processo de reabertura em fases, com a capacidade e os serviços ainda em expansão. Este confronto marca a primeira vez em vários anos que o Troféu Gamper é disputado na casa reformada do Barcelona, conferindo ao confronto entre Barça e Al Ahly um toque especial de solenidade.