O Imagine Dragons levará seus hinos de rock cheios de energia a Abu Dhabi para uma noite incrível de música ao vivo. A banda vencedora do Grammy será a atração principal do Yasalam After Race Concert, encerrando a noite de sábado do fim de semana do Grande Prêmio de Fórmula 1.

A GOAL reúne todas as informações essenciais sobre o local, a disposição dos assentos e como garantir seus ingressos agora mesmo para não perder esse evento incrível.

Quando será o show do Imagine Dragons?

Data e horário Evento Local Ingressos Sábado, 5 de dezembro de 2026, às 18h Imagine Dragons Etihad Park, Ilha Yas, Abu Dhabi Ingressos

Onde comprar ingressos para o Imagine Dragons?

Para quem quer garantir seu lugar, as plataformas oficiais de venda de ingressos incluem a Ticketmaster AE e o site do Circuito de Yas Marina. Essas são as principais opções para comprar ingressos de acesso geral e para o setor Golden Circle no local.

A GrintaHub é uma opção se os ingressos nos canais oficiais estiverem esgotados. Trata-se de uma plataforma secundária na qual os fãs podem encontrar ingressos disponíveis para eventos de alta procura.

Quanto custam os ingressos para o Imagine Dragons?

Os ingressos mais baratos para esse evento tão aguardado custam a partir de AED 379 em canais oficiais como a Ticketmaster AE e a bilheteria do Grande Prêmio de Abu Dhabi. Os preços dos ingressos com acesso completo ao show e à corrida variam conforme a categoria de assento escolhida e a proximidade do palco.

Se os ingressos da cota geral oficial se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como a GrintaHub oferecem uma alternativa para garantir lugares de última hora.

Tudo o que você precisa saber sobre o Imagine Dragons

A próxima apresentação promete uma grande noite para os fãs de música, com os Yasalam After Race Concerts tomando conta do fim de semana da Fórmula 1. O Imagine Dragons é conhecido mundialmente por seus shows espetaculares e grandes sucessos, que combinam perfeitamente com a energia das corridas em alta velocidade.

Localizado na Ilha Yas, o Etihad Park oferece o cenário ao ar livre ideal para esse show grandioso. Quem for à ilha também poderá aproveitar a animada área de entretenimento ao redor antes do início da música. O evento de sábado à noite será uma grande celebração para fãs de automobilismo e música.