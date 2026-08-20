Como comprar ingressos para o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2026: datas, preços dos ingressos e mais

O Grande Prêmio dos Estados Unidos retorna ao Circuito das Américas (COTA), em Austin, Texas, entre 22 e 25 de outubro de 2026, com um novo quarto dia adicionado à programação pela primeira vez desde que a corrida entrou no calendário da F1 em 2012. O fim de semana de corrida deste ano deixa de lado o formato Sprint usado em 2025 e volta à estrutura convencional de três sessões de treinos livres, além de ter uma programação principal de shows com Maroon 5, Post Malone e Alesso no Germania Insurance Amphitheater, ao lado da pista.

GOAL tem tudo o que você precisa para planejar sua viagem, incluindo a programação completa das sessões, onde os ingressos estão sendo vendidos, a faixa atual de preços e como encontrar a opção mais barata.

Quando é o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2026?

Data e hora Evento Local Ingressos qui., 22 de out. Grand Prix View (F1 Academy, caminhada pelo pit lane, vilas dos fãs) Circuito das Américas, Austin Ingressos sex., 23 de out., 12h30 Treino Livre 1 Circuito das Américas, Austin Ingressos sex., 23 de out., 16h Treino Livre 2 Circuito das Américas, Austin Ingressos sáb., 24 de out., 12h30 Treino Livre 3 Circuito das Américas, Austin Ingressos sáb., 24 de out., 16h Classificação Circuito das Américas, Austin Ingressos dom., 25 de out., 15h Grande Prêmio dos Estados Unidos (56 voltas) Circuito das Américas, Austin Ingressos

Todos os horários são locais de Austin, no horário Central. Não haverá sessão Sprint em 2026, então a programação de sábado será montada em torno de um único treino e da classificação, em vez de uma corrida Sprint e da Classificação Sprint.

Onde comprar ingressos para o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2026?

Os ingressos para a corrida de 2026 são vendidos primeiro pelo site oficial do Circuito das Américas, que é o lugar certo para encontrar preços de face para ingressos de um dia, passes de acesso geral de três dias e lugares na arquibancada. Os ingressos já estão à venda, e comprar diretamente costuma ser a forma mais barata enquanto ainda houver disponibilidade na categoria de sua preferência.

Quando uma sessão ou categoria de assento se esgota oficialmente, ou se você estiver comprando mais perto da semana da corrida, o mercado secundário é para onde a maioria dos fãs costuma ir em seguida. O StubHub lista ingressos para todo o fim de semana, incluindo o dia da corrida, a classificação e as sessões de treino, com cada compra coberta pela garantia FanProtect da plataforma, o que significa que os ingressos são verificados como válidos e os compradores são reembolsados se o evento for cancelado e não for remarcado.

Alguns pontos importantes sobre comprar no mercado secundário:

Os preços refletem a demanda, e não o valor de face, então podem ficar acima do preço original de bilheteria, especialmente para o dia da corrida e para as arquibancadas mais populares.

Os anúncios vêm de fãs e corretores revendendo ingressos de que não precisam mais, o que pode ser útil para conseguir um lugar em uma categoria que já se esgotou oficialmente.

É uma opção simples para fãs que viajam de fora dos Estados Unidos e preferem não criar uma conta separada no próprio sistema de venda de ingressos do circuito.

Quanto custam os ingressos para o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2026?

Os preços variam bastante dependendo do dia, do tipo de ingresso e da antecedência da compra:

Ingresso oficial mais barato: o novo dia Grand PrixView de quinta-feira começa em cerca de 20 dólares, oferecendo aos fãs com orçamento limitado uma forma de entrar no circuito mesmo sem um ingresso para o principal fim de semana de três dias.

Ingressos de um dia: os passes oficiais de um dia para sexta, sábado ou domingo começam em cerca de 109 dólares, com outras faixas de um dia custando mais dependendo da arquibancada ou da área de observação.

Acesso geral de três dias: um passe padrão de sexta a domingo, que dá acesso a áreas em pé e colinas de observação ao redor da pista sem assento reservado, começa em cerca de 250 dólares.

Mercado secundário: os ingressos de revenda no mercado aberto atualmente começam em cerca de 55 a 60 dólares para as sessões mais baratas disponíveis, com os preços subindo muito além disso para o dia da corrida e assentos premium em arquibancadas.

Dica de economia: o Acesso Geral segue sendo a melhor forma em termos de custo-benefício para viver todo o fim de semana, e o novo dia Grand PrixView de quinta-feira é o ingresso avulso mais barato à venda para 2026. Comprar o mais cedo possível, seja pelo site oficial ou no mercado secundário, é a maneira mais segura de evitar pagar mais caro à medida que a semana da corrida se aproxima.

Tudo o que você precisa saber sobre o Grande Prêmio dos Estados Unidos

O Grande Prêmio dos Estados Unidos voltou ao calendário da Fórmula 1 no COTA em 2012, após uma ausência de quatro anos da categoria no país, e se transformou em uma das corridas com maior público de todo o calendário, com a edição de 2022 registrando, segundo relatos, 440.000 fãs ao longo dos três dias. Além da corrida, o Grande Prêmio passou a ser conhecido por sua programação de shows ao lado da pista, com grandes atrações principais se apresentando durante o fim de semana no Germania Insurance Amphitheater, transformando o evento em algo tão musical quanto um fim de semana de automobilismo.

Para 2026, o fim de semana de corrida será ampliado para quatro dias pela primeira vez, com o novo dia Grand PrixView na quinta-feira dando aos fãs uma visão antecipada do paddock, uma caminhada pelo pit lane e ação na pista da F1 Academy, a categoria de apoio totalmente feminina. O evento principal então se desenrola entre os treinos de sexta, a classificação de sábado e o Grande Prêmio de 56 voltas no domingo, disputado sem o formato Sprint que esteve presente na edição de 2025.

Tudo o que você precisa saber sobre o Circuito das Américas

O Circuito das Américas é um circuito de 5,514 km e 20 curvas em Austin, Texas, projetado por Hermann Tilke e inaugurado em outubro de 2012 especificamente para trazer a Fórmula 1 de volta aos Estados Unidos. Sua característica mais famosa é a Curva 1, que sobe 40,5 m antes de despencar em uma sequência rápida e fluida de curvas inspirada por circuitos como Silverstone e Hockenheim. A pista é percorrida no sentido anti-horário, uma das poucas do atual calendário da F1, o que acrescenta um desafio físico extra para pilotos acostumados a correr no sentido oposto na maioria dos circuitos.

A torre de observação de 76,5 m do circuito é o marco mais reconhecível do local, oferecendo vistas panorâmicas da pista e do horizonte de Austin a partir de uma plataforma acessível por elevador ou por uma escadaria de 419 degraus. A Arquibancada Principal recebe cerca de 9.000 fãs entre seus níveis inferiores, camarotes loge e suítes, enquanto o circuito como um todo, incluindo suas colinas de Acesso Geral e a Grand Plaza, pode acomodar um público de até 120.000 pessoas no dia da corrida. Com um novo formato de quatro dias, uma programação de shows carregada e uma disputa pelo título ainda sem definição, a corrida deste ano está se desenhando como um dos grandes destaques do calendário de 2026, então confira agora a disponibilidade de ingressos para garantir seu lugar no COTA.