Como comprar ingressos para o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1: datas, preços dos ingressos e mais

O Grande Prêmio de Singapura da Fórmula 1, apresentado pela Singapore Airlines, volta ao circuito de rua de Marina Bay entre 9 e 11 de outubro de 2026, com a corrida principal sendo disputada sob as luzes na noite de domingo. A corrida noturna original da F1 segue como um dos eventos mais espetaculares do calendário, levando os pilotos mais rápidos do mundo pelo centro de Singapura em velocidades de até 325 km/h, tendo como pano de fundo um horizonte urbano brilhante.

A edição de 2026 é histórica. Pela primeira vez, Singapura recebe um fim de semana com F1 Sprint, e esta será a rodada final de Sprint da temporada. Isso significa corridas competitivas nos três dias, não apenas no domingo, tornando cada ultrapassagem ainda mais valiosa do que nunca. Fora da pista, uma enorme programação de entretenimento em 10 palcos terá The Killers e Lana Del Rey como atrações principais.

A procura tem sido enorme, e a disponibilidade de ingressos agora está criticamente baixa, com alguns passes em seus últimos 1%. GOAL tem abaixo tudo o que você precisa para garantir seu lugar, incluindo datas, preços, opções de passe e onde comprar ingressos agora mesmo.

Quando é o Grande Prêmio de Singapura de 2026?

O Grande Prêmio de Singapura de 2026 acontece de sexta-feira, 9 de outubro, a domingo, 11 de outubro de 2026, no circuito de rua de Marina Bay, em Singapura. A corrida principal começa às 20h no horário local, no domingo.

Data e hora Evento Local Ingressos Sexta-feira, 9 de outubro de 2026 Passe apenas para sexta-feira: treinos e classificação da Sprint Circuito de rua de Marina Bay, Singapura Ingressos Sábado, 10 de outubro de 2026 Passe apenas para sábado: corrida Sprint e classificação Circuito de rua de Marina Bay, Singapura Ingressos Domingo, 11 de outubro de 2026, 20h Passe apenas para domingo: Grande Prêmio de Singapura Circuito de rua de Marina Bay, Singapura Ingressos Sexta-feira a sábado, 9 a 10 de outubro de 2026 Passe de 2 dias: dobradinha do fim de semana Sprint Circuito de rua de Marina Bay, Singapura Ingressos Sexta-feira a domingo, 9 a 11 de outubro de 2026 Passe de 3 dias: fim de semana completo de corrida Circuito de rua de Marina Bay, Singapura Ingressos

Onde comprar ingressos para o Grande Prêmio de Singapura?

A maneira mais fácil de comprar ingressos para o Grande Prêmio de Singapura de 2026 é pela StubHub, onde você pode ver ingressos verificados para cada dia do fim de semana de corrida, comparar preços instantaneamente e garantir seu passe em minutos. Com várias categorias oficiais já esgotadas, a StubHub também é o lugar onde você ainda encontrará ingressos para sessões que já não estão mais disponíveis na bilheteria, incluindo o dia da corrida de domingo.

A disponibilidade está criticamente baixa em todas as opções. No momento da publicação, restam apenas 3% dos ingressos do passe de 3 dias na StubHub, o passe de 2 dias está em seus últimos 1%, e os passes de um dia para sexta e sábado têm apenas 2% restantes. Se você está planejando comparecer, este não é um evento em que vale a pena esperar.

Os ingressos também são vendidos pelo site oficial do GP de Singapura enquanto durarem as categorias restantes. Tenha em mente que os ingressos oficiais são entregues digitalmente pelo aplicativo Singapore GP, e capturas de tela ou PDFs impressos não são aceitos nas entradas, então certifique-se de resolver a entrega do seu ingresso bem antes do fim de semana de corrida.

Quanto custam os ingressos para o Grande Prêmio de Singapura?

Os ingressos mais baratos para o Grande Prêmio de Singapura de 2026 partem de cerca de US$ 155 para um passe Walkabout de um dia da Zona 4 . Esta é realmente a compra mais inteligente deste ano. Graças ao novo formato Sprint, um ingresso de sexta ou sábado agora inclui corridas competitivas de verdade, não apenas sessões de treino, fazendo da entrada de um único dia o melhor custo-benefício que este evento já teve. O acesso Walkabout também inclui o palco principal de Padang, então você pode assistir aos shows principais sem pagar por um passe premium.

Veja como os preços se dividem por categoria:

Entrada geral Walkabout da Zona 4: a partir de cerca de US$ 155 por dia

Premier Walkabout: a partir de cerca de US$ 230 por dia

Arquibancadas de um dia: a partir de cerca de US$ 178

Passes de 3 dias: aproximadamente de US$ 419 a US$ 1.927 no valor de face, do acesso Walkabout até a Super Pit Grandstand na reta dos boxes

Hospitalidade: pacotes premium a partir de cerca de US$ 3.730 por um dia e US$ 3.990 por suítes para o fim de semana completo

O passe de 2 dias merece menção especial como a melhor opção em termos de valor do fim de semana. Ele cobre a classificação da Sprint na sexta-feira, além da corrida Sprint e da classificação para o Grande Prêmio no sábado, o que significa três sessões competitivas em duas noites, e, com apenas 1% dos ingressos restantes, também é a opção que vende mais rápido.

Os preços em plataformas de revenda como a StubHub sobem à medida que o estoque diminui e, com a maioria dos passes agora abaixo de 3% de disponibilidade, quem comprar mais cedo vai conseguir, de longe, os melhores preços.

Tudo o que você precisa saber sobre o Grande Prêmio de Singapura

O Grande Prêmio de Singapura fez história em 2008 como a primeira corrida noturna da Fórmula 1, e desde então é um dos favoritos de fãs e pilotos. A prova é amplamente considerada uma das mais exigentes fisicamente da temporada, com calor intenso, umidade acima de 90% e quase duas horas de concentração ininterrupta em um circuito de rua irregular, o que é exatamente o que a torna tão atraente de assistir.

A edição de 2026 eleva ainda mais o nível com o primeiro fim de semana Sprint da história de Singapura. A classificação da Sprint acontece na sexta-feira, a corrida Sprint valendo pontos e a classificação para o Grande Prêmio dividem o sábado, e o Grande Prêmio de 62 voltas encerra o fim de semana sob os refletores na noite de domingo. Todos os dias entregam corrida de verdade, e cada ingresso garante ação de verdade.

Além da pista, o Grande Prêmio de Singapura também funciona como um festival de música em grande escala. Shows, fogos de artifício e entretenimento em 10 palcos estão todos incluídos no seu ingresso da corrida, com The Killers e Lana Del Rey liderando a programação de 2026.

Tudo o que você precisa saber sobre o circuito de rua de Marina Bay

O circuito de rua de Marina Bay é uma pista de rua temporária de 4,94 km com 19 curvas, traçada pela região central de negócios e pela orla de Singapura. Ele recebe a Fórmula 1 desde 2008 e passa por alguns dos pontos mais famosos da cidade, incluindo Marina Bay Sands, Singapore Flyer e Esplanade.

O circuito é dividido em quatro zonas, e o seu ingresso determina quais delas você pode acessar. Todo portador de ingresso pode entrar na área Walkabout da Zona 4, que inclui os principais palcos de entretenimento. Chegar ao circuito é simples: várias estações de MRT cercam o local, o metrô funciona até tarde nas noites de corrida, e muitos hotéis do centro ficam a uma distância confortável de caminhada das entradas.