A Fórmula 1 vai ao icônico Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, para o Grande Prêmio de São Paulo, uma das paradas mais emocionantes do calendário do automobilismo. Conhecida por seu traçado ondulado, torcidas apaixonadas e clima imprevisível, a pista regularmente proporciona incríveis disputas roda a roda.

Se você quer assistir ao vivo a corridas de altíssimo nível na América do Sul, a GOAL tem tudo o que você precisa. Abaixo, estão todas as informações essenciais para garantir seus ingressos agora mesmo.

Quando é o Grande Prêmio de São Paulo?

Data e horário Evento Local Ingressos 6 a 8 de novembro de 2026 Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 de 2026 Autódromo José Carlos Pace, São Paulo, Brasil Ingressos

Onde comprar ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo?

A plataforma Eventim Brasil, ao lado do portal oficial de ingressos da Fórmula 1, é o canal oficial de venda de ingressos para o evento.

Se os lotes gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora.

Quanto custam os ingressos para o Grande Prêmio de São Paulo?

Os lotes oficiais de ingressos nos canais primários de venda começam em US$ 320 para passes de admissão geral válidos para os três dias.

Se os lotes gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda, como a StubHub, oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora, onde os preços começam em US$ 606, dependendo da disponibilidade e da localização dos assentos.

Tudo o que você precisa saber sobre o Grande Prêmio de São Paulo

Realizado no histórico Autódromo José Carlos Pace, o Grande Prêmio de São Paulo acontece em um circuito intenso de 4,309 quilômetros, no sentido anti-horário, com 15 curvas desafiadoras, como o famoso S do Senna. Os portões abrem diariamente às 8h, no horário local, e os fãs podem acessar facilmente o local pela Linha 9-Esmeralda até a estação Autódromo, nas proximidades. As arquibancadas ao redor da reta principal e do S do Senna oferecem ótimas vistas para ultrapassagens e, embora os lotes oficiais sejam vendidos principalmente em pacotes de admissão geral para três dias a partir de US$ 320, opções para um único dia são frequentemente listadas em plataformas do mercado secundário.