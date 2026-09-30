Como comprar ingressos para o Grande Prêmio de Abu Dhabi: datas, preços dos ingressos e mais

O Grande Prêmio de Abu Dhabi é a etapa final da temporada da Fórmula 1, realizada no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Pilotos de destaque, incluindo Max Verstappen, Lewis Hamilton e Lando Norris, correm sob os refletores neste evento do campeonato.

Desde 2009, esta prova oferece automobilismo de classe mundial e shows no Etihad Park. Fãs de corrida de todo o mundo viajam para Yas Island para vivenciar ao vivo a corrida noturna na pista.

GOAL traz as principais datas da corrida, detalhes do local e opções de compra de ingressos. Siga lendo para saber como garantir hoje seus ingressos para o Grande Prêmio de Abu Dhabi antes que as cotas se esgotem.

Quando é o Grande Prêmio de Abu Dhabi?

Data e horário Evento Local Ingressos 3 de dezembro de 2026 Grande Prêmio de Abu Dhabi: Treinos livres 1 e 2 Circuito de Yas Marina, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos Ingressos 4 de dezembro de 2026 Grande Prêmio de Abu Dhabi: Treino livre 3 e classificação Circuito de Yas Marina, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos Ingressos 5 de dezembro de 2026 Grande Prêmio de Abu Dhabi: Sprint / classificação Circuito de Yas Marina, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos Ingressos 6 de dezembro de 2026 Grande Prêmio de Abu Dhabi: Dia da corrida Circuito de Yas Marina, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos Ingressos

Onde comprar ingressos para o Grande Prêmio de Abu Dhabi?

Os ingressos oficiais para o Grande Prêmio de Abu Dhabi estão disponíveis no portal oficial do Grande Prêmio de Abu Dhabi e no site do Circuito de Yas Marina. Comprar diretamente com os vendedores primários dá aos fãs acesso direto aos ingressos padrão de admissão geral e aos lugares nas arquibancadas.

Se as cotas oficiais de ingressos se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como StubHub são a melhor opção caso as listagens no site oficial estejam esgotadas.

Quanto custam os ingressos para o Grande Prêmio de Abu Dhabi?

Os preços dos ingressos para o Grande Prêmio de Abu Dhabi começam em AED 745 para admissão geral de um dia no site oficial, com passes de fim de semana de 4 dias a partir de AED 1.645 e lugares de arquibancada a partir de AED 2.395.

Se as cotas oficiais gerais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora. Os preços no mercado secundário começam em cerca de US$ 250 para passes de um dia e US$ 500 para acesso ao fim de semana, dependendo da seleção de assentos e da demanda.

Tudo o que você precisa saber sobre o Grande Prêmio de Abu Dhabi

O Grande Prêmio de Abu Dhabi é o principal evento esportivo dos Emirados Árabes Unidos. Realizada no Circuito de Yas Marina, em Yas Island, esta corrida ao entardecer faz a transição da luz do dia para os refletores artificiais enquanto os carros completam 58 voltas no traçado de 5,281 km.

Visão geral do circuito e principais ações

Projetado por Hermann Tilke, o Circuito de Yas Marina tem 16 curvas, duas longas retas com zonas de DRS e curvas fechadas em hairpin. Os principais pontos de ultrapassagem incluem a curva 5 no fim da reta oposta e a Marsa Corner, perto da marina.

Categorias de ingressos e experiência dos fãs

Admissão geral: A forma mais acessível de assistir à corrida ao vivo. Os portadores de ingressos de admissão geral têm acesso a áreas elevadas de visualização em Abu Dhabi Hill, com vista para as curvas 2, 3 e 11, além de acesso total às fan zones do circuito.

Lugares na arquibancada: Ingressos reservados nas arquibancadas Main, North, South, West e Marina oferecem assentos dedicados com vista direta para os pit stops, a reta de largada e chegada e as principais manobras de ultrapassagem.

Shows após a corrida: Cada ingresso para a corrida inclui acesso aos Yasalam After-Race Concerts, realizados todas as noites no Etihad Park, com atrações musicais mundialmente famosas.

Informações essenciais sobre viagem e localização

Yas Island fica a 15 minutos do Aeroporto Internacional de Abu Dhabi e a aproximadamente 50 minutos de Dubai. Os participantes podem chegar ao circuito usando táxis locais, serviços de transporte por aplicativo ou ônibus shuttle que conectam hotéis e atrações próximos. Reservar com antecedência garante acesso aos preços mais baixos de ingressos antes que a disponibilidade se encerre.