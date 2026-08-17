O Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 retorna a Monza entre 4 e 6 de setembro de 2026 e segue como um dos fins de semana mais eletrizantes de todo o calendário do automobilismo.

Conhecido como o Templo da Velocidade, o Autodromo Nazionale Monza recebeu esta corrida em quase todas as temporadas desde o início do Campeonato Mundial, em 1950, o que o torna o coração pulsante da paixão italiana pelo automobilismo. Espere ver os Tifosi agitando bandeiras, velocidades impressionantes em reta e uma atmosfera obcecada pela Ferrari como em nenhum outro lugar do planeta.

Como a equipe mais antiga da categoria corre em casa, as arquibancadas lotam rapidamente, e os camarotes de hospitalidade e áreas premium já começaram a se esgotar bem antes do fim de semana da corrida.

GOAL fez o trabalho por você. Abaixo, você encontra a programação da corrida, onde comprar ingressos, os preços atuais e a forma mais inteligente de garantir um lugar antes que as melhores opções desapareçam. Os ingressos já estão disponíveis e, com a alta demanda, comprar cedo é sempre o melhor caminho.

Quando é o Grande Prêmio da Itália de F1?

Data e horário Evento Local Ingressos Sexta-feira, 4 de setembro de 2026 Treinos livres 1 e 2 Autodromo Nazionale Monza, Itália Ingressos Sábado, 5 de setembro de 2026 Classificação Autodromo Nazionale Monza, Itália Ingressos Domingo, 6 de setembro de 2026 Dia da corrida Autodromo Nazionale Monza, Itália Ingressos

A sexta-feira é tradicionalmente um dia de circulação livre em Monza, e os fãs podem explorar a maior parte das arquibancadas ao redor do circuito antes de se acomodarem em seus lugares para a classificação e a corrida. Os horários das sessões são confirmados mais perto do fim de semana, por isso vale a pena voltar a conferir a programação finalizada à medida que o evento se aproxima.

Como comprar ingressos para o Grande Prêmio da Itália de F1

A forma mais direta de comprar ingressos para o Grande Prêmio da Itália é pela StubHub, que oferece uma ampla variedade de opções em todas as arquibancadas e áreas de admissão geral de Monza. Ela é especialmente útil quando os canais oficiais se esgotam, já que conecta você diretamente a fãs que estão revendendo ingressos verificados, muitas vezes a preços competitivos.

Os ingressos oficiais também são vendidos pela Formula1.com e pela TicketOne, parceira oficial de bilheteria do circuito de Monza, enquanto vários revendedores credenciados, incluindo P1 Travel e Grandstand Tickets, oferecem pacotes de arquibancada, hospitalidade e Paddock Club. Seja qual for o caminho escolhido, comprar cedo é fundamental. Muitas arquibancadas premium de Monza, incluindo assentos com vista para a Ascari Chicane e a Seconda Variante, já estão esgotadas para 2026, e a demanda geral por esta corrida está historicamente entre as mais altas do calendário.

Para os fãs que querem a flexibilidade de comparar vista dos assentos, preços e disponibilidade de todo o circuito em um só lugar, a StubHub continua sendo a forma mais rápida de pesquisar ofertas em tempo real e garantir um lugar para os treinos, a classificação ou o dia da corrida.

Quanto custam os ingressos para o Grande Prêmio da Itália de F1?

Os preços dos ingressos em Monza vão desde a admissão geral mais acessível até a hospitalidade de primeira linha, oferecendo aos fãs várias formas de aproveitar o fim de semana de acordo com o orçamento.

Admissão geral (Prato): A forma mais acessível de entrar, oferecendo acesso a áreas abertas de gramado ao redor do circuito em vez de um assento reservado. Um passe de admissão geral para os três dias normalmente começa em cerca de 450 euros para o fim de semana completo quando combinado com viagem e hospedagem básicas, tornando-se o ponto de entrada para fãs com orçamento mais apertado.

Ingressos de arquibancada: Assentos reservados em uma das muitas arquibancadas nomeadas de Monza, com preços que variam de acordo com a localização e a vista. Os passes de arquibancada para três dias geralmente começam em cerca de 300 euros e podem subir para 600 euros ou mais em posições premium, como as arquibancadas Lateral Parabolica, que dão vista para a famosa curva final do circuito.

Hospitalidade e Paddock Club: Para a experiência VIP completa, os pacotes premium de hospitalidade incluem gastronomia refinada, acesso ao paddock e áreas de visualização privilegiadas. Esses pacotes podem custar milhares de euros por pessoa para o fim de semana completo, com algumas experiências de primeira linha já esgotadas para 2026.

Como regra geral, os ingressos para um único dia de classificação ou do dia da corrida ficam abaixo do preço de um passe completo de três dias, enquanto os ingressos de domingo, dia da corrida, costumam ser a opção mais cara de um único dia devido à demanda. Os preços normalmente não incluem taxas de reserva ou entrega, e tarifas antecipadas ou com desconto para crianças e idosos também podem estar disponíveis pelos canais oficiais.

Como Monza é uma das corridas mais acessíveis do calendário em comparação com outros Grandes Prêmios europeus, ela aparece de forma consistente entre as etapas mais baratas do calendário da F1 em termos de preço de ingressos, mesmo com os custos tendo subido ligeiramente ano após ano.

Tudo o que você precisa saber sobre o Autodromo Nazionale Monza

Instalado nos terrenos de um antigo parque real ao norte de Milão, o Autodromo Nazionale Monza é carregado de história no automobilismo. Inaugurado em 1922, é o circuito de corrida construído especificamente para esse fim mais antigo da Europa continental e o terceiro mais antigo do mundo. Seu traçado de 5,793 quilômetros é famoso pelas longas retas percorridas em velocidade máxima, interrompidas por chicanes, incluindo a Variante del Rettifilo, a Curva Grande e a icônica Parabolica, que se combinam para fazer dele o circuito mais rápido do atual calendário da F1.

Monza é a casa espiritual da Ferrari, e nenhum outro palco do calendário se iguala à intensidade dos Tifosi em coro, especialmente se a Scuderia estiver brigando pela vitória. O circuito também tem a distinção de ser uma das únicas duas pistas, ao lado de Silverstone, a receber uma etapa do Campeonato Mundial todos os anos desde 1950, com exceção de uma única mudança para Ímola em 1980.

Para mais conforto no dia do evento, vale notar que grande parte da área de admissão geral é formada por gramado em inclinação, e não por terraços pavimentados, e alguns assentos de arquibancada são simples bancos de concreto, por isso uma almofada é um complemento inteligente para o seu kit de dia de corrida. O circuito é bem atendido por ônibus de traslado e ligações ferroviárias a partir de Milão, o que faz dele um dos Grandes Prêmios europeus mais fáceis de alcançar sem carro.

Seja buscando o ronco dos motores na Curva Grande ou acompanhando a cerimônia do pódio da Parabolica, Monza entrega um dos fins de semana de corrida mais atmosféricos do esporte mundial. Com os ingressos já saindo rapidamente para 2026, agora é a hora de garantir o seu lugar no Templo da Velocidade.



