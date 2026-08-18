Como comprar ingressos para o GP do Azerbaijão de F1: datas, preços dos ingressos e mais

Os ingressos para o GP do Azerbaijão de F1 já estão à venda para o Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 de 2026, que acontecerá no Circuito Urbano de Baku entre 24 e 26 de setembro de 2026. A 10ª edição da corrida abre a nova era de regulamentos da Fórmula 1 em uma cidade que vive do caos: Max Verstappen venceu aqui em 2025 após um recorde de seis bandeiras vermelhas na classificação, e um novo acordo mantém Baku no calendário até pelo menos 2030.

A demanda por ingressos para a F1 em Baku cresce a cada ano, então a GOAL tem tudo o que você precisa, dos ingressos mais baratos de admissão geral à hospitalidade do Paddock Club, para garantir seus ingressos para o GP do Azerbaijão de F1 antes que as melhores arquibancadas se esgotem.

Quando é o GP do Azerbaijão de F1?

O GP do Azerbaijão de F1 de 2026 acontece de quinta-feira, 24 de setembro, a sábado, 26 de setembro de 2026, no Circuito Urbano de Baku, em Baku, Azerbaijão. De forma incomum, o dia da corrida será no sábado, 26 de setembro, e não no tradicional domingo, então confira seus planos de viagem com atenção antes de reservar voos e hotéis.

Data e hora Evento Local Ingressos Quinta-feira, 24 de setembro de 2026 Treino 1 e Treino 2 Circuito Urbano de Baku, Baku Ingressos Sexta-feira, 25 de setembro de 2026 Treino 3 e Classificação Circuito Urbano de Baku, Baku Ingressos Sábado, 26 de setembro de 2026 Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 (dia da corrida) Circuito Urbano de Baku, Baku Ingressos

Onde comprar ingressos para o GP do Azerbaijão de F1?

O melhor lugar para comprar ingressos para o GP do Azerbaijão de F1 online é o StubHub, onde você pode comparar preços de todas as arquibancadas e áreas de admissão geral em um só lugar. Toda compra é respaldada pela garantia FanProtect do StubHub, o que significa que seus ingressos têm cobertura de 100%, e muitas vezes é lá que você encontrará os assentos mais baratos disponíveis, especialmente em setores populares que já se esgotaram nos canais oficiais.

Os ingressos também são vendidos pelo promotor oficial da corrida em azerbaijangp.com e pelo site e aplicativo móvel do Circuito Urbano de Baku. Uma pré-venda early bird foi lançada em dezembro de 2025 com 20% de desconto até 15 de dezembro e 15% até 31 de janeiro de 2026. Esse período já se encerrou, então os preços de venda geral agora valem em todos os lugares, e arquibancadas muito procuradas, como Azneft e Icheri Sheher, costumam se esgotar muito antes do fim de semana da corrida.

Quanto custam os ingressos para o GP do Azerbaijão de F1?

Os ingressos mais baratos para o GP do Azerbaijão de F1 são os de admissão geral com circulação livre, que normalmente partem de cerca de 150 dólares para todo o fim de semana da corrida, fazendo de Baku uma das etapas mais acessíveis do calendário da Fórmula 1. Veja como os preços se dividem em cada faixa de ingresso:

Admissão geral (circulação livre): a partir de cerca de 150 dólares pelo fim de semana. Acesso a áreas em pé e de observação ao redor do circuito, incluindo pontos ao longo do trecho de aceleração máxima ao lado da orla do Mar Cáspio

Ingressos de arquibancada: cerca de 250 a 600 dólares pelo fim de semana, dependendo da localização. Pontos premium, como a arquibancada Azneft, perto da seção do castelo, e a reta principal, têm os preços mais altos

Ingressos infantis: com desconto para idades de 2 a 16 anos quando acompanhados por um adulto, tornando esta uma das etapas mais amigáveis para famílias no calendário

Pacotes de arquibancada F1 Experiences: a partir de cerca de 899 dólares , incluindo extras como uma caminhada exclusiva pelo pit lane e uma foto com o troféu do campeonato

Formula 1 Paddock Club: 6.499 dólares por três dias, o acesso ao Paddock Club mais barato de toda a temporada 2026, com gastronomia refinada, bares abertos e caminhadas diárias pelo pit lane incluídos

Pacotes Legend: até 9.600 dólares , adicionando um VIP Paddock Pass à experiência completa do Paddock Club

Se você está em busca do menor preço possível, confira primeiro o StubHub, já que os preços de revenda podem cair abaixo do valor de face conforme a corrida se aproxima. As arquibancadas valem o upgrade em Baku, já que as vistas da admissão geral são limitadas em um circuito de rua. Vale notar que todos os preços do promotor incluem 18% de IVA do Azerbaijão.

Tudo o que você precisa saber sobre o GP do Azerbaijão de F1

O Grande Prêmio do Azerbaijão entrou no calendário da Fórmula 1 em 2017, um ano depois de Baku receber pela primeira vez o campeonato sob a bandeira do Grande Prêmio da Europa, em 2016. Em menos de uma década, construiu a reputação de grande gerador de caos do esporte. Relargadas, safety cars, dramas com pneus e pódios improváveis se tornaram a norma por aqui, e a edição de 2026 marca a 10ª vez que carros de F1 passarão pelas ruas da capital do Azerbaijão.

A corrida de 2026 traz um atrativo extra. Será o primeiro evento de Baku na nova era de regulamentos da Fórmula 1, com carros mais leves e mais ágeis, combustíveis sustentáveis e um grid ampliado, então ninguém pode prever com confiança quem será rápido quando o paddock chegar em setembro. Verstappen venceu aqui em 2025, mas Baku tem o hábito de coroar vencedores surpresa, desde a recuperação de Daniel Ricciardo em 2017 até os repetidos feitos heroicos de Sergio Perez em circuitos de rua.

O fim de semana da corrida também vai muito além da ação na pista. O evento de 2026 terá um show principal da banda de indie pop Glass Animals como parte do programa de entretenimento, e a própria cidade se transforma em um grande festival para fãs. Setembro em Baku traz temperaturas agradáveis em torno de 27 graus Celsius, ideais para explorar a Cidade Velha listada pela UNESCO, o boulevard à beira-mar e as famosas Flame Towers entre as sessões.

Tudo o que você precisa saber sobre o Circuito Urbano de Baku

O Circuito Urbano de Baku é um circuito de rua de 6,003 quilômetros no centro de Baku, Azerbaijão, com 20 curvas e uma das seções de aceleração máxima mais longas da Fórmula 1. Projetado por Hermann Tilke, o traçado acompanha a costa oeste do Mar Cáspio e se estreita para apenas 7,6 metros entre as curvas 7 e 8 na seção do castelo, mal sendo largo o suficiente para três carros lado a lado. Essa combinação de muros apertados e implacáveis com enormes oportunidades de vácuo é exatamente o motivo de Baku produzir tanto drama.

Para os espectadores, o layout é um presente. Como a pista passa pelo centro da cidade, a maioria das arquibancadas fica a uma distância que pode ser percorrida a pé de hotéis, restaurantes e estações de metrô, e os fãs podem aproveitar vistas das muralhas medievais da fortaleza de um lado e das torres modernas reluzentes do outro. As arquibancadas Azneft, Sahil, Mugham e Absheron estão entre as mais populares, oferecendo visão dos telões e de zonas de forte frenagem onde acontecem ultrapassagens.

Chegar lá é simples. O Aeroporto Internacional Heydar Aliyev fica a cerca de 25 minutos do circuito, e a rede de metrô e ônibus de Baku facilita o deslocamento no dia da corrida. Os ingressos são entregues como práticos e-tickets para imprimir em casa, então não há nada para retirar na chegada. Com a corrida garantida no calendário até pelo menos 2030 e a demanda crescendo a cada temporada, a jogada inteligente é simples: garanta hoje seus ingressos para o GP do Azerbaijão de F1 no StubHub e comece a planejar um fim de semana inesquecível em Baku.