O BRED Abu Dhabi, festival de neocultura de referência no Oriente Médio, está de volta à icônica Yas Island para sua quarta e mais ambiciosa edição até agora.Reunindo grandes nomes do hip-hop, R&B e afrobeats com a energia da cultura de rua, da moda e da arte, o festival rapidamente se consolidou como um marco cultural global. Neste ano, o tema "As pessoas da neocultura, hoje & amanhã" promete explorar como o patrimônio cultural e as tecnologias do futuro se encontram no espaço criativo.A GOAL vai ajudar você a garantir ingressos para assistir às apresentações de grandes nomes internacionais como, além da energia de

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Quando será o BRED Abu Dhabi 2026?

Data e horário Evento / artista Local Ingressos 22 de abril de 2026 (16h) Dia de abertura: mostra de arte & moda Yas Marina Circuit Reserve agora 23 de abril de 2026 (20h) Clipse & Mustard ao vivo BRED Arena Reserve agora 24 de abril de 2026 (20h) Gunna & Nemzzz ao vivo BRED Arena Reserve agora 25 de abril de 2026 (20h) Bryson Tiller, Central Cee & Ayra Starr BRED Arena Reserve agora 26 de abril de 2026 (16h) Dia de encerramento: finais de esportes de rua & games Yas Marina Circuit Reserve agora

Onde comprar ingressos para o BRED Abu Dhabi?

A edição de 2026 do BRED Abu Dhabi acontecerá durante cinco dias de programação intensa, deA área do festival no Yas Marina Circuit abre diariamente às 16h, e os shows principais na Arena começam à noite.

Os ingressos são disponibilizados em lotes, e o primeiro oferece os melhores preços para quem compra com antecedência. Para quem quer garantir a entrada, especialmente nas noites mais disputadas, com Bryson Tiller e Central Cee, é essencial comprar por meio de parceiros de venda de ingressos confiáveis.

Consulte sempre primeiro os canais oficiais de venda, como a Ticketmaster ou o site oficial do BRED Abu Dhabi. Mas, se os ingressos para as datas desejadas estiverem esgotados nesses canais, a GrintaHub é uma opção.

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Quanto custam os ingressos para o BRED Abu Dhabi?

Ingresso diário para um dia de semana (apenas acesso ao festival): a partir de AED 85

(apenas acesso ao festival): a partir de Ingresso diário para os shows (entrada geral): a partir de AED 245

(entrada geral): a partir de Ingresso diário Golden Circle (em frente ao palco): a partir de AED 545

(em frente ao palco): a partir de Passe de cinco dias para o festival (entrada geral): a partir de AED 695 (preço limitado do primeiro lote)

(entrada geral): a partir de (preço limitado do primeiro lote) Ingresso diário infantil (de 7 a 12 anos): disponível na entrada por AED 50

Seja para explorar a programação cultural sem gastar muito ou para assistir aos shows perto do palco, há categorias de ingressos para todos os fãs. O ingresso diário para um dia de semana é a forma mais econômica de conhecer a arte, a gastronomia e a cultura do festival, enquanto os passes de cinco dias oferecem o melhor custo-benefício.Observação: os preços podem mudar à medida que os lotes se esgotam. Comprar com antecedência garante esses valores mais baixos antes que aumentem com a aproximação do evento.

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Tudo o que você precisa saber sobre o Yas Marina Circuit

Estacionamento: Há grandes estacionamentos ao redor do circuito (siga as placas para Yas Marina Circuit East ou West). Recomendamos chegar antes das 17h para evitar o movimento que antecede os shows e conseguir uma boa vaga.

Há grandes estacionamentos ao redor do circuito (siga as placas para Yas Marina Circuit East ou West). Recomendamos chegar antes das 17h para evitar o movimento que antecede os shows e conseguir uma boa vaga. Transporte público e serviços de transporte por aplicativo: O ônibus gratuito Yas Express circula regularmente entre os principais pontos da Yas Island, incluindo o Yas Mall e os hotéis da região. Táxis e serviços de transporte por aplicativo, como Uber e Careem, têm áreas específicas de embarque e desembarque para manter o trânsito fluindo.

O ônibus gratuito Yas Express circula regularmente entre os principais pontos da Yas Island, incluindo o Yas Mall e os hotéis da região. Táxis e serviços de transporte por aplicativo, como Uber e Careem, têm áreas específicas de embarque e desembarque para manter o trânsito fluindo. Regras de entrada: A área de shows da BRED Arena é restrita a pessoas com 14 anos ou mais. Baixe seu ingresso digital e deixe-o pronto no celular para agilizar a entrada nos portões.



O Yas Marina Circuit é muito mais do que uma pista de F1. Para o BRED Abu Dhabi, o circuito se transforma completamente em um enorme espaço urbano imersivo. Aé uma casa de shows construída especialmente dentro do circuito, com tecnologia avançada para oferecer acústica, iluminação e recursos visuais adequados às apresentações de hip-hop e música eletrônica.Chegar à Yas Island é simples, mas planejar a chegada ajuda a evitar contratempos à noite: