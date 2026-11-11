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Bryson Tiller & Central CeeGetty Images
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Como comprar ingressos para o BRED X Abu Dhabi 2026: datas de Bryson Tiller e Central Cee, preços, atrações e guia do local do evento

SHOPPING

Garanta seus ingressos para o festival de música urbana nº 1 do Oriente Médio

O BRED Abu Dhabi, festival de neocultura de referência no Oriente Médio, está de volta à icônica Yas Island para sua quarta e mais ambiciosa edição até agora.
Reunindo grandes nomes do hip-hop, R&B e afrobeats com a energia da cultura de rua, da moda e da arte, o festival rapidamente se consolidou como um marco cultural global. Neste ano, o tema "As pessoas da neocultura, hoje & amanhã" promete explorar como o patrimônio cultural e as tecnologias do futuro se encontram no espaço criativo.
A GOAL vai ajudar você a garantir ingressos para assistir às apresentações de grandes nomes internacionais como Bryson Tiller, Central Cee, Gunna, Mustard e Clipse, além da energia de Ayra Starr e Nemzzz.

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Quando será o BRED Abu Dhabi 2026?

A edição de 2026 do BRED Abu Dhabi acontecerá durante cinco dias de programação intensa, de quarta-feira, 22 de abril, a domingo, 26 de abril de 2026.
A área do festival no Yas Marina Circuit abre diariamente às 16h, e os shows principais na Arena começam à noite.
Data e horárioEvento / artistaLocalIngressos
22 de abril de 2026 (16h)Dia de abertura: mostra de arte & modaYas Marina CircuitReserve agora
23 de abril de 2026 (20h)Clipse & Mustard ao vivoBRED ArenaReserve agora
24 de abril de 2026 (20h)Gunna & Nemzzz ao vivoBRED ArenaReserve agora
25 de abril de 2026 (20h)Bryson Tiller, Central Cee & Ayra StarrBRED ArenaReserve agora
26 de abril de 2026 (16h)Dia de encerramento: finais de esportes de rua & gamesYas Marina CircuitReserve agora

Onde comprar ingressos para o BRED Abu Dhabi?

Os ingressos são disponibilizados em lotes, e o primeiro oferece os melhores preços para quem compra com antecedência. Para quem quer garantir a entrada, especialmente nas noites mais disputadas, com Bryson Tiller e Central Cee, é essencial comprar por meio de parceiros de venda de ingressos confiáveis.

Consulte sempre primeiro os canais oficiais de venda, como a Ticketmaster ou o site oficial do BRED Abu Dhabi. Mas, se os ingressos para as datas desejadas estiverem esgotados nesses canais, a GrintaHub é uma opção.

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Quanto custam os ingressos para o BRED Abu Dhabi?

Seja para explorar a programação cultural sem gastar muito ou para assistir aos shows perto do palco, há categorias de ingressos para todos os fãs. O ingresso diário para um dia de semana é a forma mais econômica de conhecer a arte, a gastronomia e a cultura do festival, enquanto os passes de cinco dias oferecem o melhor custo-benefício.
  • Ingresso diário para um dia de semana (apenas acesso ao festival): a partir de AED 85
  • Ingresso diário para os shows (entrada geral): a partir de AED 245
  • Ingresso diário Golden Circle (em frente ao palco): a partir de AED 545
  • Passe de cinco dias para o festival (entrada geral): a partir de AED 695(preço limitado do primeiro lote)
  • Ingresso diário infantil (de 7 a 12 anos): disponível na entrada por AED 50
Observação: os preços podem mudar à medida que os lotes se esgotam. Comprar com antecedência garante esses valores mais baixos antes que aumentem com a aproximação do evento.

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Tudo o que você precisa saber sobre o Yas Marina Circuit

O Yas Marina Circuit é muito mais do que uma pista de F1. Para o BRED Abu Dhabi, o circuito se transforma completamente em um enorme espaço urbano imersivo. A BRED Arena é uma casa de shows construída especialmente dentro do circuito, com tecnologia avançada para oferecer acústica, iluminação e recursos visuais adequados às apresentações de hip-hop e música eletrônica.
Chegar à Yas Island é simples, mas planejar a chegada ajuda a evitar contratempos à noite:
  • Estacionamento: Há grandes estacionamentos ao redor do circuito (siga as placas para Yas Marina Circuit East ou West). Recomendamos chegar antes das 17h para evitar o movimento que antecede os shows e conseguir uma boa vaga.
  • Transporte público e serviços de transporte por aplicativo: O ônibus gratuito Yas Express circula regularmente entre os principais pontos da Yas Island, incluindo o Yas Mall e os hotéis da região. Táxis e serviços de transporte por aplicativo, como Uber e Careem, têm áreas específicas de embarque e desembarque para manter o trânsito fluindo.
  • Regras de entrada: A área de shows da BRED Arena é restrita a pessoas com 14 anos ou mais. Baixe seu ingresso digital e deixe-o pronto no celular para agilizar a entrada nos portões.

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