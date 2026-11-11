O BRED Abu Dhabi, festival de neocultura de referência no Oriente Médio, está de volta à icônica Yas Island para sua quarta e mais ambiciosa edição até agora.
Reunindo grandes nomes do hip-hop, R&B e afrobeats com a energia da cultura de rua, da moda e da arte, o festival rapidamente se consolidou como um marco cultural global. Neste ano, o tema "As pessoas da neocultura, hoje & amanhã" promete explorar como o patrimônio cultural e as tecnologias do futuro se encontram no espaço criativo.
A GOAL vai ajudar você a garantir ingressos para assistir às apresentações de grandes nomes internacionais como Bryson Tiller, Central Cee, Gunna, Mustard e Clipse, além da energia de Ayra Starr e Nemzzz.
A área do festival no Yas Marina Circuit abre diariamente às 16h, e os shows principais na Arena começam à noite.
Chegar à Yas Island é simples, mas planejar a chegada ajuda a evitar contratempos à noite:
Reunindo grandes nomes do hip-hop, R&B e afrobeats com a energia da cultura de rua, da moda e da arte, o festival rapidamente se consolidou como um marco cultural global. Neste ano, o tema "As pessoas da neocultura, hoje & amanhã" promete explorar como o patrimônio cultural e as tecnologias do futuro se encontram no espaço criativo.
A GOAL vai ajudar você a garantir ingressos para assistir às apresentações de grandes nomes internacionais como Bryson Tiller, Central Cee, Gunna, Mustard e Clipse, além da energia de Ayra Starr e Nemzzz.
Quando será o BRED Abu Dhabi 2026?A edição de 2026 do BRED Abu Dhabi acontecerá durante cinco dias de programação intensa, de quarta-feira, 22 de abril, a domingo, 26 de abril de 2026.
A área do festival no Yas Marina Circuit abre diariamente às 16h, e os shows principais na Arena começam à noite.
|Data e horário
|Evento / artista
|Local
|Ingressos
|22 de abril de 2026 (16h)
|Dia de abertura: mostra de arte & moda
|Yas Marina Circuit
|Reserve agora
|23 de abril de 2026 (20h)
|Clipse & Mustard ao vivo
|BRED Arena
|Reserve agora
|24 de abril de 2026 (20h)
|Gunna & Nemzzz ao vivo
|BRED Arena
|Reserve agora
|25 de abril de 2026 (20h)
|Bryson Tiller, Central Cee & Ayra Starr
|BRED Arena
|Reserve agora
|26 de abril de 2026 (16h)
|Dia de encerramento: finais de esportes de rua & games
|Yas Marina Circuit
|Reserve agora
Onde comprar ingressos para o BRED Abu Dhabi?
Os ingressos são disponibilizados em lotes, e o primeiro oferece os melhores preços para quem compra com antecedência. Para quem quer garantir a entrada, especialmente nas noites mais disputadas, com Bryson Tiller e Central Cee, é essencial comprar por meio de parceiros de venda de ingressos confiáveis.
Consulte sempre primeiro os canais oficiais de venda, como a Ticketmaster ou o site oficial do BRED Abu Dhabi. Mas, se os ingressos para as datas desejadas estiverem esgotados nesses canais, a GrintaHub é uma opção.
Quanto custam os ingressos para o BRED Abu Dhabi?Seja para explorar a programação cultural sem gastar muito ou para assistir aos shows perto do palco, há categorias de ingressos para todos os fãs. O ingresso diário para um dia de semana é a forma mais econômica de conhecer a arte, a gastronomia e a cultura do festival, enquanto os passes de cinco dias oferecem o melhor custo-benefício.
- Ingresso diário para um dia de semana (apenas acesso ao festival): a partir de AED 85
- Ingresso diário para os shows (entrada geral): a partir de AED 245
- Ingresso diário Golden Circle (em frente ao palco): a partir de AED 545
- Passe de cinco dias para o festival (entrada geral): a partir de AED 695(preço limitado do primeiro lote)
- Ingresso diário infantil (de 7 a 12 anos): disponível na entrada por AED 50
Tudo o que você precisa saber sobre o Yas Marina CircuitO Yas Marina Circuit é muito mais do que uma pista de F1. Para o BRED Abu Dhabi, o circuito se transforma completamente em um enorme espaço urbano imersivo. A BRED Arena é uma casa de shows construída especialmente dentro do circuito, com tecnologia avançada para oferecer acústica, iluminação e recursos visuais adequados às apresentações de hip-hop e música eletrônica.
Chegar à Yas Island é simples, mas planejar a chegada ajuda a evitar contratempos à noite:
- Estacionamento: Há grandes estacionamentos ao redor do circuito (siga as placas para Yas Marina Circuit East ou West). Recomendamos chegar antes das 17h para evitar o movimento que antecede os shows e conseguir uma boa vaga.
- Transporte público e serviços de transporte por aplicativo: O ônibus gratuito Yas Express circula regularmente entre os principais pontos da Yas Island, incluindo o Yas Mall e os hotéis da região. Táxis e serviços de transporte por aplicativo, como Uber e Careem, têm áreas específicas de embarque e desembarque para manter o trânsito fluindo.
- Regras de entrada: A área de shows da BRED Arena é restrita a pessoas com 14 anos ou mais. Baixe seu ingresso digital e deixe-o pronto no celular para agilizar a entrada nos portões.