Como comprar ingressos para o Aberto da França 2026: ingressos para o torneio de tênis Roland-Garros 2026, onde comprar, programação e muito mais

A temporada de tênis ganha força neste mês de maio, com os melhores jogadores do mundo rumando a Roland-Garros para o segundo Grand Slam de 2026, o Aberto da França.
Com nomes como Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek e Aryna Sabalenka prontos para brilhar, serão duas semanas eletrizantes de ação nas quadras de saibro. Você pode estar nas arquibancadas assistindo a uma série de confrontos.
Deixe a GOAL te ajudar com todas as informações essenciais sobre os ingressos para o Aberto da França, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.
Quando será o Aberto da França 2026?
O Aberto da França 2026 acontecerá de domingo, 24 de maio, até domingo, 7 de junho. As duas semanas emocionantes se dividem da seguinte forma:
- Simples masculino e feminino, 1ª a 4ª rodadas: 24 de maio a 1º de junho
- Quartas de final masculinas e femininas: 2 a 3 de junho
- Semifinais de simples feminino: 4 de junho
- Semifinais de simples masculino: 5 de junho
- Final de simples feminino: 6 de junho
- Final de simples masculino: 7 de junho
As partidas de simples começam às 11h CET diariamente, até as semifinais, com sessões noturnas a partir das 20h15 CET diariamente, também até as semifinais.
Como comprar ingressos para o Aberto da França 2026
Os ingressos oficiais do Aberto da França podem ser adquiridos no site de vendas de ingressos de Roland-Garros. Inicialmente, é implementado um sistema de sorteio para gerenciar a alta demanda por ingressos.
Para a edição de 2026 do Aberto da França, o período de inscrição para o sorteio ficou aberto por duas semanas, entre 3 e 17 de dezembro de 2025. Os fãs de tênis que foram sorteados receberam um período de compra prioritária para adquirir ingressos, que começou em fevereiro.
A venda geral de ingressos, por ordem de chegada, começou em 31 de março para acesso às quadras externas durante a semana de abertura. A partir do final de abril, haverá também um período de vendas de última hora.
Além de comprar ingressos para o Aberto da França diretamente no site de Roland-Garros ou pela plataforma oficial de revenda, os fãs também têm a opção de obtê-los no mercado secundário. A Ticombo é uma das principais revendedoras para quem busca comprar ingressos por canais alternativos.
Quanto custam os ingressos para o Aberto da França 2026?
Os preços dos ingressos para o Aberto da França 2026 variam significativamente dependendo da quadra, da sessão e do dia. A visão geral dos preços oficiais é a seguinte:
|Tipo de ingresso / Quadra
|Rodada / Sessão
|Preço
|Passe para o complexo
|Primeiras rodadas
|A partir de €35
|Quadras principais
|Sessão diurna
|A partir de €199
|Quadra Philippe-Chatrier
|Sessão noturna
|A partir de €299
|Quadra Philippe-Chatrier
|Final feminina
|A partir de €550
|Quadra Philippe-Chatrier
|Final Masculina
|A partir de €750
Lembre-se de acompanhar o portal oficial de ingressos do Aberto da França (Roland-Garros) para obter informações adicionais e também sites de revenda, como o Ticombo, para verificar a disponibilidade atual.
Quais pacotes de hospitalidade do Aberto da França 2026 estão disponíveis?
Os pacotes de hospitalidade oficiais para o Aberto da França de 2026, cujos detalhes podem ser acessados pelo site de Roland-Garros, incluem assentos reservados premium na Quadra Philippe-Chatrier e acesso a áreas exclusivas para refeições. Esses pacotes geralmente incluem refeições gourmet, bebidas ilimitadas e entradas VIP exclusivas.
Os locais dos pacotes de hospitalidade incluem o seguinte:
- L’Orangerie: Uma experiência 5 estrelas que oferece um almoço ou jantar gourmet servido à mesa.
- Le Pavillon: Uma experiência 4 estrelas com buffet (primeira semana) ou refeição completa (segunda semana) perto dos jogadores.
- La Mezzanine: oferece uma experiência gastronômica 4 estrelas.
- Salon Legende: Uma suíte corporativa premium com refeições gastronômicas.
Os preços dos pacotes de hospitalidade do Aberto da França aumentarão à medida que o torneio avança:
- Fases iniciais: a partir de €380
- Quartas de final: a partir de €550
- Semifinais e finais: a partir de €1.800
O que esperar do Aberto da França de 2026
Houve inúmeros momentos memoráveis e histórias emocionantes durante o Aberto da França de 2025, que teriam sido ainda mais intensos se você estivesse assistindo das arquibancadas de Roland-Garros.
Carlos Alcaraz defendeu seu título masculino no Aberto da França com estilo, após uma maratona histórica de 5 horas e 29 minutos contra Jannik Sinner. Naquela que se tornou a final mais longa da história do Aberto da França, o sensacional espanhol se recuperou de uma desvantagem de dois sets para conquistar o título.
Animado por sua performance vencedora no Aberto da Austrália no início deste ano, Alcaraz agora tenta seguir os passos de Rafael Nadal e Björn Borg, que conquistaram três títulos consecutivos no Aberto da França.
No torneio individual feminino, Coco Gauff foi a sensação de Roland-Garros ao conquistar seu primeiro título do Aberto da França e o segundo Grand Slam da carreira. A bandeira americana tremulou com força total na quadra Philippe-Chatrier, com Gauff se tornando a primeira mulher americana a vencer em Paris desde Serena Williams em 2015.
A vice-campeã, Aryna Sabalenka, surpreendeu o público francês nas semifinais ao eliminar Iga Swiatek. A estrela polonesa, que se destaca no saibro, reinou suprema por três anos consecutivos em Roland-Garros, entre 2022 e 2024. Ela retornará este ano com uma conta a acertar.
Onde é disputado o Aberto da França?
Roland-Garros é um complexo de quadras de tênis, incluindo estádios, que sedia o Aberto da França anualmente. Ele está localizado na zona oeste de Paris, na fronteira sul do Bois de Boulogne, no 16º arrondissement da cidade.
Recebeu o nome de um pioneiro da aviação francesa e foi construído em 1928 para sediar a primeira defesa da França na Copa Davis. O Aberto da França também foi realizado pela primeira vez nesse local no mesmo ano e tem sido realizado lá desde então.
O complexo de 13,7 hectares conta atualmente com vinte quadras, incluindo três estádios de grande capacidade: a quadra Philippe Chatrier (com capacidade para 15.000 pessoas), a quadra Suzanne Lenglen (com capacidade para 10.000 pessoas) e a quadra Simonne Mathieu (com capacidade para 5.000 pessoas).
Quem são os vencedores recentes do Aberto da França?
Aqui está um resumo dos últimos dez vencedores do torneio de simples masculino e feminino do Aberto da França
|Ano
|Vencedor do torneio individual masculino
|Vencedora do torneio individual feminino
|2025
|Carlos Alcaraz
|Coco Gauff
|2024
|Carlos Alcaraz
|Iga Swiatek
|2023
|Novak Djokovic
|Iga Swiatek
|2022
|Rafael Nadal
|Iga Swiatek
|2021
|Novak Djokovic
|Barbora Krejcikova
|2020
|Rafael Nadal
|Iga Swiatek
|2019
|Rafael Nadal
|Ashleigh Barty
|2018
|Rafael Nadal
|Simona Halep
|2017
|Rafael Nadal
|Jelena Ostapenko
|2016
|Novak Djokovic
|Garbiñe Muguruza