Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
2025 French Open - Day FifteenGetty Images Sport
Book French Open 2026 Tennis Tickets

Traduzido por

Como comprar ingressos para o Aberto da França 2026: ingressos para o torneio de tênis Roland-Garros 2026, onde comprar, programação e muito mais

SHOPPING
Tickets

Não perca a chance de assistir a partidas sensacionais de tênis do Grand Slam

A temporada de tênis ganha força neste mês de maio, com os melhores jogadores do mundo rumando a Roland-Garros para o segundo Grand Slam de 2026, o Aberto da França.

Com nomes como Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek e Aryna Sabalenka prontos para brilhar, serão duas semanas eletrizantes de ação nas quadras de saibro. Você pode estar nas arquibancadas assistindo a uma série de confrontos.

Deixe a GOAL te ajudar com todas as informações essenciais sobre os ingressos para o Aberto da França, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Ingressos para o Aberto da França de tênis 2026Reserveagora

Quando será o Aberto da França 2026?

O Aberto da França 2026 acontecerá de domingo, 24 de maio, até domingo, 7 de junho. As duas semanas emocionantes se dividem da seguinte forma:

  • Simples masculino e feminino, 1ª a 4ª rodadas: 24 de maio a 1º de junho
  • Quartas de final masculinas e femininas: 2 a 3 de junho
  • Semifinais de simples feminino: 4 de junho
  • Semifinais de simples masculino: 5 de junho
  • Final de simples feminino: 6 de junho
  • Final de simples masculino: 7 de junho

As partidas de simples começam às 11h CET diariamente, até as semifinais, com sessões noturnas a partir das 20h15 CET diariamente, também até as semifinais.

Como comprar ingressos para o Aberto da França 2026

Os ingressos oficiais do Aberto da França podem ser adquiridos no site de vendas de ingressos de Roland-Garros. Inicialmente, é implementado um sistema de sorteio para gerenciar a alta demanda por ingressos.

Para a edição de 2026 do Aberto da França, o período de inscrição para o sorteio ficou aberto por duas semanas, entre 3 e 17 de dezembro de 2025. Os fãs de tênis que foram sorteados receberam um período de compra prioritária para adquirir ingressos, que começou em fevereiro.

A venda geral de ingressos, por ordem de chegada, começou em 31 de março para acesso às quadras externas durante a semana de abertura. A partir do final de abril, haverá também um período de vendas de última hora.

Além de comprar ingressos para o Aberto da França diretamente no site de Roland-Garros ou pela plataforma oficial de revenda, os fãs também têm a opção de obtê-los no mercado secundário. A Ticombo é uma das principais revendedoras para quem busca comprar ingressos por canais alternativos.

Ingressospara o Aberto da França 2026Reserveagora

Quanto custam os ingressos para o Aberto da França 2026?

Os preços dos ingressos para o Aberto da França 2026 variam significativamente dependendo da quadra, da sessão e do dia. A visão geral dos preços oficiais é a seguinte:

Tipo de ingresso / Quadra Rodada / Sessão Preço
Passe para o complexoPrimeiras rodadasA partir de €35
Quadras principaisSessão diurna A partir de €199
Quadra Philippe-ChatrierSessão noturna A partir de €299
Quadra Philippe-ChatrierFinal feminina A partir de €550
Quadra Philippe-ChatrierFinal Masculina A partir de €750


Lembre-se de acompanhar o portal oficial de ingressos do Aberto da França (Roland-Garros) para obter informações adicionais e também sites de revenda, como o Ticombo, para verificar a disponibilidade atual.

Quais pacotes de hospitalidade do Aberto da França 2026 estão disponíveis?

Os pacotes de hospitalidade oficiais para o Aberto da França de 2026, cujos detalhes podem ser acessados pelo site de Roland-Garros, incluem assentos reservados premium na Quadra Philippe-Chatrier e acesso a áreas exclusivas para refeições. Esses pacotes geralmente incluem refeições gourmet, bebidas ilimitadas e entradas VIP exclusivas.

Os locais dos pacotes de hospitalidade incluem o seguinte:

  • L’Orangerie: Uma experiência 5 estrelas que oferece um almoço ou jantar gourmet servido à mesa.
  • Le Pavillon: Uma experiência 4 estrelas com buffet (primeira semana) ou refeição completa (segunda semana) perto dos jogadores.
  • La Mezzanine: oferece uma experiência gastronômica 4 estrelas.
  • Salon Legende: Uma suíte corporativa premium com refeições gastronômicas.

Os preços dos pacotes de hospitalidade do Aberto da França aumentarão à medida que o torneio avança:

  • Fases iniciais: a partir de €380
  • Quartas de final: a partir de €550
  • Semifinais e finais: a partir de €1.800

O que esperar do Aberto da França de 2026

Houve inúmeros momentos memoráveis e histórias emocionantes durante o Aberto da França de 2025, que teriam sido ainda mais intensos se você estivesse assistindo das arquibancadas de Roland-Garros.

Carlos Alcaraz defendeu seu título masculino no Aberto da França com estilo, após uma maratona histórica de 5 horas e 29 minutos contra Jannik Sinner. Naquela que se tornou a final mais longa da história do Aberto da França, o sensacional espanhol se recuperou de uma desvantagem de dois sets para conquistar o título.

Animado por sua performance vencedora no Aberto da Austrália no início deste ano, Alcaraz agora tenta seguir os passos de Rafael Nadal e Björn Borg, que conquistaram três títulos consecutivos no Aberto da França.

No torneio individual feminino, Coco Gauff foi a sensação de Roland-Garros ao conquistar seu primeiro título do Aberto da França e o segundo Grand Slam da carreira. A bandeira americana tremulou com força total na quadra Philippe-Chatrier, com Gauff se tornando a primeira mulher americana a vencer em Paris desde Serena Williams em 2015.

A vice-campeã, Aryna Sabalenka, surpreendeu o público francês nas semifinais ao eliminar Iga Swiatek. A estrela polonesa, que se destaca no saibro, reinou suprema por três anos consecutivos em Roland-Garros, entre 2022 e 2024. Ela retornará este ano com uma conta a acertar.

Onde é disputado o Aberto da França?

Roland-Garros é um complexo de quadras de tênis, incluindo estádios, que sedia o Aberto da França anualmente. Ele está localizado na zona oeste de Paris, na fronteira sul do Bois de Boulogne, no 16º arrondissement da cidade.

Recebeu o nome de um pioneiro da aviação francesa e foi construído em 1928 para sediar a primeira defesa da França na Copa Davis. O Aberto da França também foi realizado pela primeira vez nesse local no mesmo ano e tem sido realizado lá desde então.

O complexo de 13,7 hectares conta atualmente com vinte quadras, incluindo três estádios de grande capacidade: a quadra Philippe Chatrier (com capacidade para 15.000 pessoas), a quadra Suzanne Lenglen (com capacidade para 10.000 pessoas) e a quadra Simonne Mathieu (com capacidade para 5.000 pessoas).

Quem são os vencedores recentes do Aberto da França?

Aqui está um resumo dos últimos dez vencedores do torneio de simples masculino e feminino do Aberto da França

AnoVencedor do torneio individual masculinoVencedora do torneio individual feminino
2025Carlos AlcarazCoco Gauff
2024Carlos AlcarazIga Swiatek
2023Novak DjokovicIga Swiatek
2022Rafael NadalIga Swiatek
2021Novak DjokovicBarbora Krejcikova
2020Rafael NadalIga Swiatek
2019Rafael NadalAshleigh Barty
2018Rafael NadalSimona Halep
2017Rafael NadalJelena Ostapenko
2016Novak DjokovicGarbiñe Muguruza

Ingressos para o Aberto da França de 2026Reserveagora