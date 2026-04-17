Como comprar ingressos para o Aberto da França 2026: ingressos para o torneio de tênis Roland-Garros 2026, onde comprar, programação e muito mais

A temporada de tênis ganha força neste mês de maio, com os melhores jogadores do mundo rumando a Roland-Garros para o segundo Grand Slam de 2026, o Aberto da França.

Com nomes como Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek e Aryna Sabalenka prontos para brilhar, serão duas semanas eletrizantes de ação nas quadras de saibro. Você pode estar nas arquibancadas assistindo a uma série de confrontos.

Deixe a GOAL te ajudar com todas as informações essenciais sobre os ingressos para o Aberto da França, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quando será o Aberto da França 2026?

O Aberto da França 2026 acontecerá de domingo, 24 de maio, até domingo, 7 de junho. As duas semanas emocionantes se dividem da seguinte forma:

Simples masculino e feminino, 1ª a 4ª rodadas: 24 de maio a 1º de junho

24 de maio a 1º de junho Quartas de final masculinas e femininas: 2 a 3 de junho

2 a 3 de junho Semifinais de simples feminino: 4 de junho

4 de junho Semifinais de simples masculino: 5 de junho

5 de junho Final de simples feminino: 6 de junho

6 de junho Final de simples masculino: 7 de junho

As partidas de simples começam às 11h CET diariamente, até as semifinais, com sessões noturnas a partir das 20h15 CET diariamente, também até as semifinais.

Como comprar ingressos para o Aberto da França 2026

Os ingressos oficiais do Aberto da França podem ser adquiridos no site de vendas de ingressos de Roland-Garros. Inicialmente, é implementado um sistema de sorteio para gerenciar a alta demanda por ingressos.

Para a edição de 2026 do Aberto da França, o período de inscrição para o sorteio ficou aberto por duas semanas, entre 3 e 17 de dezembro de 2025. Os fãs de tênis que foram sorteados receberam um período de compra prioritária para adquirir ingressos, que começou em fevereiro.

A venda geral de ingressos, por ordem de chegada, começou em 31 de março para acesso às quadras externas durante a semana de abertura. A partir do final de abril, haverá também um período de vendas de última hora.

Além de comprar ingressos para o Aberto da França diretamente no site de Roland-Garros ou pela plataforma oficial de revenda, os fãs também têm a opção de obtê-los no mercado secundário. A Ticombo é uma das principais revendedoras para quem busca comprar ingressos por canais alternativos.

Quanto custam os ingressos para o Aberto da França 2026?

Os preços dos ingressos para o Aberto da França 2026 variam significativamente dependendo da quadra, da sessão e do dia. A visão geral dos preços oficiais é a seguinte:

Tipo de ingresso / Quadra Rodada / Sessão Preço Passe para o complexo Primeiras rodadas A partir de €35 Quadras principais Sessão diurna A partir de €199 Quadra Philippe-Chatrier Sessão noturna A partir de €299 Quadra Philippe-Chatrier Final feminina A partir de €550 Quadra Philippe-Chatrier Final Masculina A partir de €750



Lembre-se de acompanhar o portal oficial de ingressos do Aberto da França (Roland-Garros) para obter informações adicionais e também sites de revenda, como o Ticombo, para verificar a disponibilidade atual.

Quais pacotes de hospitalidade do Aberto da França 2026 estão disponíveis?

Os pacotes de hospitalidade oficiais para o Aberto da França de 2026, cujos detalhes podem ser acessados pelo site de Roland-Garros, incluem assentos reservados premium na Quadra Philippe-Chatrier e acesso a áreas exclusivas para refeições. Esses pacotes geralmente incluem refeições gourmet, bebidas ilimitadas e entradas VIP exclusivas.

Os locais dos pacotes de hospitalidade incluem o seguinte:

L’Orangerie: Uma experiência 5 estrelas que oferece um almoço ou jantar gourmet servido à mesa.

Uma experiência 5 estrelas que oferece um almoço ou jantar gourmet servido à mesa. Le Pavillon: Uma experiência 4 estrelas com buffet (primeira semana) ou refeição completa (segunda semana) perto dos jogadores.

Uma experiência 4 estrelas com buffet (primeira semana) ou refeição completa (segunda semana) perto dos jogadores. La Mezzanine: oferece uma experiência gastronômica 4 estrelas.

oferece uma experiência gastronômica 4 estrelas. Salon Legende: Uma suíte corporativa premium com refeições gastronômicas.

Os preços dos pacotes de hospitalidade do Aberto da França aumentarão à medida que o torneio avança:

Fases iniciais: a partir de €380

a partir de €380 Quartas de final: a partir de €550

a partir de €550 Semifinais e finais: a partir de €1.800

O que esperar do Aberto da França de 2026

Houve inúmeros momentos memoráveis e histórias emocionantes durante o Aberto da França de 2025, que teriam sido ainda mais intensos se você estivesse assistindo das arquibancadas de Roland-Garros.

Carlos Alcaraz defendeu seu título masculino no Aberto da França com estilo, após uma maratona histórica de 5 horas e 29 minutos contra Jannik Sinner. Naquela que se tornou a final mais longa da história do Aberto da França, o sensacional espanhol se recuperou de uma desvantagem de dois sets para conquistar o título.

Animado por sua performance vencedora no Aberto da Austrália no início deste ano, Alcaraz agora tenta seguir os passos de Rafael Nadal e Björn Borg, que conquistaram três títulos consecutivos no Aberto da França.

No torneio individual feminino, Coco Gauff foi a sensação de Roland-Garros ao conquistar seu primeiro título do Aberto da França e o segundo Grand Slam da carreira. A bandeira americana tremulou com força total na quadra Philippe-Chatrier, com Gauff se tornando a primeira mulher americana a vencer em Paris desde Serena Williams em 2015.

A vice-campeã, Aryna Sabalenka, surpreendeu o público francês nas semifinais ao eliminar Iga Swiatek. A estrela polonesa, que se destaca no saibro, reinou suprema por três anos consecutivos em Roland-Garros, entre 2022 e 2024. Ela retornará este ano com uma conta a acertar.

Onde é disputado o Aberto da França?

Roland-Garros é um complexo de quadras de tênis, incluindo estádios, que sedia o Aberto da França anualmente. Ele está localizado na zona oeste de Paris, na fronteira sul do Bois de Boulogne, no 16º arrondissement da cidade.

Recebeu o nome de um pioneiro da aviação francesa e foi construído em 1928 para sediar a primeira defesa da França na Copa Davis. O Aberto da França também foi realizado pela primeira vez nesse local no mesmo ano e tem sido realizado lá desde então.

O complexo de 13,7 hectares conta atualmente com vinte quadras, incluindo três estádios de grande capacidade: a quadra Philippe Chatrier (com capacidade para 15.000 pessoas), a quadra Suzanne Lenglen (com capacidade para 10.000 pessoas) e a quadra Simonne Mathieu (com capacidade para 5.000 pessoas).

Quem são os vencedores recentes do Aberto da França?

Aqui está um resumo dos últimos dez vencedores do torneio de simples masculino e feminino do Aberto da França