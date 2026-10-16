Como comprar ingressos para Hans Zimmer: datas, preços e mais

Hans Zimmer, o compositor alemão responsável por algumas das trilhas sonoras mais icônicas do cinema, levará seu aclamado espetáculo ao vivo a arenas de todo o mundo neste outono. Hans Zimmer Live: The Next Level recria os temas mais famosos de Zimmer, de Duna, Gladiador, A Origem, Batman: O Cavaleiro das Trevas e O Rei Leão, em um concerto de grande porte, acompanhado por um amplo conjunto de músicos e vocalistas e por uma nova e marcante produção de palco.

Se você procura um lugar na The O2, em Londres, na RAC Arena, em Perth, ou na Etihad Arena, em Abu Dhabi, a GOAL reúne tudo o que você precisa para planejar a viagem, incluindo a programação completa, onde os ingressos são vendidos e como encontrar os mais baratos disponíveis no momento.

Quando acontece o Hans Zimmer Live?

Data e horário Evento Local Ingressos Terça-feira, 6 de outubro, 18h30 Hans Zimmer Live: The Next Level OVO Hydro, Glasgow, Reino Unido Ingressos Quarta-feira, 7 de outubro, 17h30 Hans Zimmer Live: The Next Level Co-op Live, Manchester, Reino Unido Ingressos Quinta-feira, 8 de outubro, 16h30 Hans Zimmer Live: The Next Level First Direct Arena, Leeds, Reino Unido Ingressos Sábado, 10 de outubro, 16h30 Hans Zimmer Live: The Next Level Utilita Arena, Birmingham, Reino Unido Ingressos Segunda-feira, 12 de outubro, 16h30 Hans Zimmer Live: The Next Level The O2 Arena, Londres, Reino Unido Ingressos Segunda-feira, 12 de outubro, 19h30 Hans Zimmer Live: The Next Level RAC Arena, Perth, Austrália Ingressos Quinta-feira, 15 de outubro, 18h30 Hans Zimmer Live: The Next Level PSD Bank Dome, Düsseldorf, Alemanha Ingressos Sexta-feira, 16 de outubro, 18h30 Hans Zimmer Live: The Next Level SAP Arena, Mannheim, Alemanha Ingressos Domingo, 18 de outubro, 18h30 Hans Zimmer Live: The Next Level Festhalle, Frankfurt, Alemanha Ingressos Segunda-feira, 19 de outubro, 18h30 Hans Zimmer Live: The Next Level Schleyerhalle, Stuttgart, Alemanha Ingressos Terça-feira, 20 de outubro, 18h30 Hans Zimmer Live: The Next Level Olympiahalle, Munique, Alemanha Ingressos Sábado, 24 de outubro, 18h30 Hans Zimmer Live: The Next Level MVM Dome, Budapeste, Hungria Ingressos Domingo, 25 de outubro, 18h30 Hans Zimmer Live: The Next Level O2 Arena, Praga, República Tcheca Ingressos Quarta-feira, 28 de outubro, 18h30 Hans Zimmer Live: The Next Level Quarterback Immobilien Arena, Leipzig, Alemanha Ingressos Quinta-feira, 29 de outubro, 18h30 Hans Zimmer Live: The Next Level Uber Arena, Berlim, Alemanha Ingressos Sexta-feira, 30 de outubro, 18h30 Hans Zimmer Live: The Next Level Barclays Arena, Hamburgo, Alemanha Ingressos Domingo, 1º de novembro, 18h Hans Zimmer Live: The Next Level Ahoy Rotterdam, Roterdã, Países Baixos Ingressos Sexta-feira, 6 de novembro, 18h Hans Zimmer Live: The Next Level 974 Stadium Precinct, Doha, Catar Ingressos Domingo, 8 de novembro, 19h Hans Zimmer Live: The Next Level Lanxess Arena, Colônia, Alemanha Ingressos Quinta-feira, 12 de novembro, 19h Hans Zimmer Live: The Next Level Westfalenhallen, Dortmund, Alemanha Ingressos Sexta-feira, 13 de novembro, 18h30 Hans Zimmer Live: The Next Level Etihad Arena, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos Ingressos Sexta-feira, 13 de novembro, 20h Hans Zimmer Live: The Next Level ING Arena, Bruxelas, Bélgica Ingressos

Todas as datas de 2026 estão listadas acima, começando em Glasgow, em 6 de outubro, e terminando em Abu Dhabi e Bruxelas, em 13 de novembro. Os horários são locais e podem mudar, por isso vale a pena conferir a programação novamente quando o espetáculo estiver próximo.

Onde comprar ingressos para Hans Zimmer?

A maneira mais rápida e confiável de conseguir ingressos para Hans Zimmer é pela StubHub. Todas as compras são cobertas pela garantia FanProtect da StubHub, o que significa que os ingressos são verificados e que os compradores recebem reembolso se um espetáculo for cancelado e não for remarcado.

Por que a StubHub é a melhor opção para esta turnê:

Oferta completa: há ingressos anunciados para todas as datas acima, de assentos comuns a pacotes premium e VIP.

Mais opções de assentos quando os ingressos oficiais se esgotam: grande parte dos ingressos para as apresentações de 2025 e 2026 do Hans Zimmer Live já foi vendida. Por isso, a oferta em canais oficiais como Ticketmaster, Eventim e Frontier Touring pode ser limitada ou inexistente em algumas cidades muito antes da data do espetáculo. A StubHub reúne anúncios de fãs e revendedores que estão revendendo ingressos que não podem mais usar, oferecendo uma variedade de assentos muito maior do que a de qualquer canal oficial isolado.

Dica rápida: quem busca ingressos para uma cidade específica deve primeiro se cadastrar na pré-venda oficial do local, pois esse costuma ser o melhor caminho para pagar o preço original. Para os demais, ou para qualquer data cuja pré-venda e venda geral já tenham passado, a StubHub é o ponto de partida.

Quanto custam os ingressos para Hans Zimmer?

Os preços dos ingressos variam conforme a cidade, o local e a antecedência da compra em relação à data do espetáculo:

Assentos mais baratos: a partir de cerca de US$ 23 para lugares com visão restrita ou nos setores superiores em alguns mercados

Preço médio de revenda: aproximadamente US$ 310 ao longo da turnê

Assentos premium perto do palco:de US$ 250 a US$ 450 ou mais, especialmente para espetáculos cujos ingressos ao preço original já se esgotaram

Dica para economizar: compre cedo e seja flexível quanto ao lugar. Os preços na StubHub tendem a subir à medida que os ingressos para um espetáculo se aproximam de esgotar. Assim, comprar logo que uma data é adicionada ao calendário e considerar assentos nos setores superiores ou com visão lateral é a maneira mais fácil de reduzir os custos sem deixar de assistir ao espetáculo.

Pré-venda e venda geral por região:

Europa: a venda geral para esta etapa da turnê começou em 26 de setembro de 2025, às 14h no horário local, com a abertura simultânea das vendas para todos os locais, a fim de manter a igualdade de condições.

Austrália: a pré-venda para membros da Frontier durou 24 horas a partir de terça-feira, 2 de junho de 2026, antes da venda geral, iniciada às 14h no horário local do dia seguinte, quarta-feira, 3 de junho.

Ásia, incluindo Yokohama e Taipei: houve períodos separados de pré-venda e sorteios por meio de parceiros oficiais nos meses anteriores aos espetáculos.

Tudo o que você precisa saber sobre Hans Zimmer Live: The Next Level

Hans Zimmer construiu sua reputação compondo trilhas sonoras orquestrais e eletrônicas para alguns dos maiores filmes dos últimos 30 anos, de Gladiador e Batman: O Cavaleiro das Trevas a A Origem, Interestelar, Piratas do Caribe e Duna, pelo qual ganhou seu segundo Oscar. Sua trajetória em turnês remonta a 2016, quando Hans Zimmer Live on Tour levou pela primeira vez suas músicas de cinema a arenas de toda a Europa, incluindo um espetáculo em Praga que mais tarde foi lançado como álbum ao vivo e filme. Desde então, ele levou a produção ao Coachella, à The O2, em Londres, em várias ocasiões, e à América do Norte, Ásia e Austrália.

The Next Level é o capítulo mais recente dessa história. Zimmer toca teclado e guitarra como parte de um grande conjunto que o acompanha na turnê, formado por banda, orquestra e coro. Em vez de simplesmente reproduzir as trilhas sonoras nota por nota, o grupo recria temas conhecidos do cinema em suítes de concerto mais longas. A produção explora os sons eletrônicos mais do que as turnês anteriores, com um novo palco e uma estrutura de iluminação criados especificamente para esta série de espetáculos. O repertório deve incluir obras de diferentes momentos do catálogo de Zimmer, entre elas Missão: Impossível, F1, Falcão Negro em Perigo e O Último Samurai, ao lado de favoritos de longa data como O Rei Leão e Interestelar.

Os espetáculos costumam durar cerca de três horas, incluindo um intervalo. Isso faz desta uma das experiências de concerto mais longas atualmente em turnê por arenas de todo o mundo e representa uma boa relação entre custo e benefício para os fãs que comparam o preço do ingresso à duração e à escala da produção.

Tudo o que você precisa saber sobre a The O2 Arena

Entre todas as paradas desta etapa da turnê, poucas têm tanta importância quanto a The O2, em Londres, onde Hans Zimmer se apresentará na segunda-feira, 12 de outubro de 2026. Localizada na Península de Greenwich, no sudeste de Londres, a The O2 é uma das arenas cobertas mais movimentadas e reconhecíveis do mundo, com capacidade para até 20 mil pessoas em concertos, e já recebeu alguns dos maiores espetáculos de Zimmer no Reino Unido ao longo de sua trajetória em turnês.

O local é bem servido pelo transporte público: a estação de metrô North Greenwich, da linha Jubilee, fica bem em frente à entrada principal. Isso faz da The O2 uma das grandes arenas mais fáceis de acessar sem carro. Lá dentro, há uma ampla variedade de lugares, de assentos comuns em setores escalonados a lugares premium na pista e camarotes, permitindo que fãs de diferentes orçamentos assistam ao espetáculo. Quem for a Londres especificamente para este concerto deve reservar hospedagem com bastante antecedência nas proximidades, em Greenwich, ou do outro lado do rio, no centro de Londres, já que os preços dos hotéis na região tendem a subir bastante durante grandes eventos na O2.

Com a alta procura pelo Hans Zimmer Live em todos os mercados desta turnê e os ingressos de várias datas já esgotados ao preço original, Londres representa uma das últimas oportunidades de assistir a The Next Level no Reino Unido antes de a turnê seguir para a Europa continental, o Catar, os Emirados Árabes Unidos e a Austrália. A GOAL recomenda conferir agora a disponibilidade na StubHub para não perder a oportunidade.