Como comprar ingressos para Dubai Basketball x FC Barcelona: datas na Coca-Cola Arena, preços dos ingressos e mais

O Dubai Basketball recebe a potência europeia FC Barcelona em um confronto histórico da EuroLeague na Coca-Cola Arena. Fãs de todo os Emirados Árabes Unidos estão se preparando para uma ação de basquete em alta intensidade, com talentos internacionais de elite entrando em quadra em Dubai.

Este duelo representa um marco extraordinário na história do esporte no Oriente Médio, colocando o gigante da EuroLeague FC Barcelona frente a frente com o Dubai Basketball diante de uma apaixonada torcida da casa.

GOAL traz todos os detalhes essenciais sobre ingressos, informações do local e opções de preços para garantir que você consiga os assentos mais baratos disponíveis neste momento.

Quando é Dubai Basketball x FC Barcelona?

Data e horário Confronto Local Ingressos 29 de setembro de 2026 às 20h Dubai Basketball x FC Barcelona Coca-Cola Arena, Dubai, Emirados Árabes Unidos Ingressos

Onde comprar ingressos para Dubai Basketball x FC Barcelona?

Os ingressos oficiais para os jogos do Dubai Basketball são vendidos principalmente por plataformas autorizadas, incluindo a Platinumlist e a bilheteria oficial da Coca-Cola Arena. Comprar diretamente nas plataformas primárias durante as vendas gerais dá aos fãs acesso direto aos preços padrão de face.

Plataformas secundárias como StubHub são a melhor opção se as ofertas no site oficial estiverem esgotadas.

Quanto custam os ingressos para Dubai Basketball x FC Barcelona?

Os preços oficiais dos ingressos para Dubai Basketball x FC Barcelona variam de acordo com a categoria do assento e a localização na arena. Os ingressos de entrada padrão nos canais primários, como a Platinumlist e o portal oficial do local, começam em AED 75 para assentos de entrada geral.

Se as cotas gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir assentos de última hora. Os ingressos no mercado secundário normalmente começam em cerca de AED 150.

Tudo o que você precisa saber sobre Dubai Basketball x FC Barcelona

Este confronto entre Dubai Basketball e FC Barcelona é um dos jogos de basquete mais aguardados da temporada na região. Acompanhar ao vivo a ação da EuroLeague em Dubai oferece aos entusiastas locais do basquete uma oportunidade sem precedentes de assistir a jogadores de nível mundial competindo localmente.

Informações importantes sobre ingressos e o evento para os fãs: