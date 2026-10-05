Como comprar ingressos para Celtics x Pistons: datas da NBA, preços dos ingressos e mais

O Boston Celtics viaja para enfrentar o Detroit Pistons na Little Caesars Arena, em um intenso duelo da Conferência Leste da NBA. Boston conta com um elenco de nível de campeão e talento incansável para pontuar, enquanto Detroit chega com um núcleo jovem e dinâmico, ansioso para acelerar o ritmo em casa.
GOAL traz todos os detalhes necessários para você garantir seu lugar hoje. Siga lendo para conferir as principais datas da partida, informações sobre o local, detalhes da bilheteria principal e opções de ingressos no mercado secundário.
Quando será Celtics x Pistons?
Data e horário
Partida
Local
Ingressos
20 de outubro de 2026, 15h00 EST
Boston Celtics x Detroit Pistons
Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
Onde comprar ingressos para Celtics x Pistons?
Os ingressos oficiais para jogos únicos como mandante na Little Caesars Arena são distribuídos diretamente pela plataforma principal de venda de ingressos no site oficial do Detroit Pistons, via Ticketmaster.
Se as cotas oficiais gerais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora.
Quanto custam os ingressos para Celtics x Pistons?
Os ingressos primários para jogo único vendidos diretamente pela bilheteria oficial do time normalmente começam em cerca de US$ 40 a US$ 45 para assentos no anel superior, dependendo da disponibilidade e da categoria do lugar.
Se as cotas oficiais gerais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora. Nos mercados secundários, os ingressos de entrada custam a partir de US$ 36 a US$ 37 para assentos no anel superior.
Tudo o que você precisa saber sobre Celtics x Pistons
Assistir a um jogo na Little Caesars Arena exige atenção a algumas diretrizes importantes do local para garantir uma experiência tranquila no dia da partida:
- Local do evento e abertura dos portões: O jogo será realizado na Little Caesars Arena, em Detroit, Michigan. Os portões da arena geralmente abrem 90 minutos antes do horário programado para o início da partida, dando aos torcedores bastante tempo para entrar, explorar as opções no entorno interno e encontrar seus lugares antes do aquecimento dos jogadores.
- Política de ingressos digitais: A Little Caesars Arena opera com um modelo de ingresso totalmente móvel. Todos os portadores de ingressos devem apresentar códigos de barras digitais válidos em seus dispositivos móveis para entrar pelos portões de segurança.
- Restrições de bolsas: A arena adota uma política rígida que proíbe mochilas grandes, bolsas e malas de laterais rígidas. Carteiras pequenas, clutches e bolsas transparentes menores que 10,16 x 15,24 x 3,81 cm são permitidas, enquanto bolsas médicas ou de fraldas passam por inspeção obrigatória.
- Local sem dinheiro em espécie: A Little Caesars Arena é totalmente cashless em todos os pontos de alimentação, locais de venda de produtos e lojas do time, aceitando cartões de crédito, cartões de débito e pagamentos móveis por aproximação.
- Diretrizes de entrada para crianças:Crianças com dois anos ou mais devem ter um ingresso válido para a partida para entrar.