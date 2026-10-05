Como comprar ingressos para Celtics x Pistons: datas da NBA, preços dos ingressos e mais

O Boston Celtics viaja para enfrentar o Detroit Pistons na Little Caesars Arena, em um intenso duelo da Conferência Leste da NBA. Boston conta com um elenco de nível de campeão e talento incansável para pontuar, enquanto Detroit chega com um núcleo jovem e dinâmico, ansioso para acelerar o ritmo em casa.

GOAL traz todos os detalhes necessários para você garantir seu lugar hoje. Siga lendo para conferir as principais datas da partida, informações sobre o local, detalhes da bilheteria principal e opções de ingressos no mercado secundário.

Quando será Celtics x Pistons?

Data e horário Partida Local Ingressos 20 de outubro de 2026, 15h00 EST Boston Celtics x Detroit Pistons Little Caesars Arena, Detroit, Michigan Ingressos

Onde comprar ingressos para Celtics x Pistons?

Os ingressos oficiais para jogos únicos como mandante na Little Caesars Arena são distribuídos diretamente pela plataforma principal de venda de ingressos no site oficial do Detroit Pistons, via Ticketmaster.

Se as cotas oficiais gerais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora.

Quanto custam os ingressos para Celtics x Pistons?

Os ingressos primários para jogo único vendidos diretamente pela bilheteria oficial do time normalmente começam em cerca de US$ 40 a US$ 45 para assentos no anel superior, dependendo da disponibilidade e da categoria do lugar.

Se as cotas oficiais gerais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora. Nos mercados secundários, os ingressos de entrada custam a partir de US$ 36 a US$ 37 para assentos no anel superior.

Tudo o que você precisa saber sobre Celtics x Pistons

Assistir a um jogo na Little Caesars Arena exige atenção a algumas diretrizes importantes do local para garantir uma experiência tranquila no dia da partida: