Os fãs de boxe se preparam para uma grande noite de disputas por títulos, com o astro Saul Canelo Alvarez, um dos melhores do mundo independentemente da categoria de peso, enfrentando o campeão invicto Christian Mbilli em Riade, na Arábia Saudita. Realizado no The Venue como parte da Riyadh Season, o evento México x o Mundo reúne boxeadores de elite de vários países na noite de Halloween.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir seu lugar e acompanhar ao vivo esse duelo da Riyadh Season.
Quando será Canelo x Mbilli no México x o Mundo?
Data e horário
Luta
Local
Ingressos
Sábado, 31 de outubro de 2026, às 19h AST
Canelo Alvarez x Christian Mbilli
The Venue, Riade, Arábia Saudita
Onde comprar ingressos para Canelo x Mbilli no México x o Mundo?
Os ingressos para o evento de boxe México x o Mundo podem ser comprados pela venda oficial e por plataformas de revenda:
- Ingressos oficiais: O webook.com é a plataforma oficial de ingressos do evento e disponibiliza a venda geral para os eventos da Riyadh Season.
- Plataformas de revenda: Se os ingressos da plataforma oficial se esgotarem, a GrintaHub é uma alternativa. Você pode consultar os lugares disponíveis diretamente na página de ingressos para Canelo x Mbilli da GrintaHub.
A venda geral de ingressos já está disponível online. Com o interesse mundial crescendo em torno do retorno de Canelo Alvarez aos ringues na Arábia Saudita, comprar cedo aumenta suas chances de conseguir ingressos na categoria desejada antes que se esgotem.
Quanto custam os ingressos para Canelo x Mbilli no México x o Mundo?
Assistir pessoalmente a essa disputa por um título mundial tem um preço inicial bastante acessível: os ingressos oficiais custam a partir de apenas 50 SAR. É uma das oportunidades mais acessíveis de todo o ano para ver ao vivo, em Riade, uma luta de elite por um título mundial.
As categorias de ingressos oficiais no webook.com têm os seguintes preços iniciais:
- Entrada básica: a partir de 50 SAR
- Entrada geral 1: a partir de 100 SAR
- Platina: a partir de 300 SAR
- Diamante: a partir de 400 SAR
O ingresso oficial de entrada básica custa a partir de 50 SAR. Se os ingressos da venda geral oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a GrintaHub oferecem uma alternativa para garantir lugares de última hora, com preços a partir de cerca de 150 SAR, dependendo da categoria escolhida e da procura.
Tudo o que você precisa saber sobre Canelo x Mbilli no México x o Mundo
- Luta principal: Saul Canelo Alvarez desafia o campeão invicto Christian Mbilli em uma luta de 12 rounds pelo título mundial dos supermédios do WBC.
- Proposta: anunciado como México x o Mundo, o card coloca boxeadores mexicanos de elite diante de adversários internacionais de alto nível em várias categorias de peso.
- Destaques das lutas preliminares: Jaime Munguia enfrenta Nikita Zon nos supermédios, Rafael Espinoza defende seu cinturão dos penas contra Ricardo Blandon, e David Picasso enfrenta Carl Martin nos supergalos.
- Local e horário: o evento acontece no The Venue, em Boulevard City, Riade, no sábado, 31 de outubro de 2026. As lutas preliminares começam às 19h AST.
- Transmissão: todo o card será transmitido ao vivo para o mundo inteiro pelo DAZN PPV. A entrada dos lutadores da luta principal no ringue está prevista para cerca de 0h30 AST (21h30 GMT).