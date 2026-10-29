Os fãs de boxe se preparam para uma grande noite de disputas por títulos, com o astro Saul Canelo Alvarez, um dos melhores do mundo independentemente da categoria de peso, enfrentando o campeão invicto Christian Mbilli em Riade, na Arábia Saudita. Realizado no The Venue como parte da Riyadh Season, o evento México x o Mundo reúne boxeadores de elite de vários países na noite de Halloween.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir seu lugar e acompanhar ao vivo esse duelo da Riyadh Season.

Quando será Canelo x Mbilli no México x o Mundo?

Data e horário Luta Local Ingressos Sábado, 31 de outubro de 2026, às 19h AST Canelo Alvarez x Christian Mbilli The Venue, Riade, Arábia Saudita Ingressos

Onde comprar ingressos para Canelo x Mbilli no México x o Mundo?

Os ingressos para o evento de boxe México x o Mundo podem ser comprados pela venda oficial e por plataformas de revenda:

Ingressos oficiais: O webook.com é a plataforma oficial de ingressos do evento e disponibiliza a venda geral para os eventos da Riyadh Season.

O webook.com é a plataforma oficial de ingressos do evento e disponibiliza a venda geral para os eventos da Riyadh Season. Plataformas de revenda: Se os ingressos da plataforma oficial se esgotarem, a GrintaHub é uma alternativa. Você pode consultar os lugares disponíveis diretamente na página de ingressos para Canelo x Mbilli da GrintaHub.

A venda geral de ingressos já está disponível online. Com o interesse mundial crescendo em torno do retorno de Canelo Alvarez aos ringues na Arábia Saudita, comprar cedo aumenta suas chances de conseguir ingressos na categoria desejada antes que se esgotem.

Quanto custam os ingressos para Canelo x Mbilli no México x o Mundo?

Assistir pessoalmente a essa disputa por um título mundial tem um preço inicial bastante acessível: os ingressos oficiais custam a partir de apenas 50 SAR. É uma das oportunidades mais acessíveis de todo o ano para ver ao vivo, em Riade, uma luta de elite por um título mundial.

As categorias de ingressos oficiais no webook.com têm os seguintes preços iniciais:

Entrada básica: a partir de 50 SAR

Entrada geral 1: a partir de 100 SAR

Platina: a partir de 300 SAR

Diamante: a partir de 400 SAR

O ingresso oficial de entrada básica custa a partir de 50 SAR. Se os ingressos da venda geral oficial se esgotarem, plataformas de revenda como a GrintaHub oferecem uma alternativa para garantir lugares de última hora, com preços a partir de cerca de 150 SAR, dependendo da categoria escolhida e da procura.

Tudo o que você precisa saber sobre Canelo x Mbilli no México x o Mundo