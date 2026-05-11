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Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
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Como comprar ingressos para Brasil x Argentina: preços dos ingressos da Copa do Mundo, informações sobre os estádios e muito mais

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É sempre um confronto imperdível quando esses dois gigantes do futebol sul-americano se enfrentam

Seria um cenário de sonho para os torcedores de futebol de todo o mundo se Brasil e Argentina se enfrentassem na América do Norte durante as fases eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Surpreendentemente, as seleções vencedoras de várias Copas do Mundo não se enfrentam no maior palco do futebol há 36 anos. Naquele dia memorável na Itália’90, mais de 60 mil pessoas no Stadio Delle Alpi, em Turim, viram um gol de Claudio Caniggia no final da partida garantir a vitória da Argentina nas oitavas de final.

Se as seleções sul-americanas se enfrentarem neste verão, a demanda por ingressos será astronômica. Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir seus ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo onde comprar e os preços dos ingressos.

Quando será o jogo Brasil x Argentina na Copa do Mundo de 2026?

Na Copa do Mundo da FIFA 2026, uma partida entre Brasil e Argentina não está atualmente na programação.

Como as duas grandes potências estão em grupos diferentes na fase de grupos, elas não podem se enfrentar até as fases eliminatórias.

Para que isso aconteça, ambas as seleções devem passar da fase de grupos e serem sorteadas para se enfrentarem (ou se encontrarem naturalmente na chave) durante as oitavas de final, quartas de final, semifinais ou a final.

Jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026

O Brasil pode ter levantado o troféu da Copa do Mundo em cinco ocasiões, um recorde, mas não conquista o título desde 2002. A seleção buscará um início positivo na América do Norte neste verão, e seus jogos no Grupo C são os seguintes:

Data

Calendário

Local

Ingressos

Sáb, 13 de junho

Brasil x Marrocos

MetLife Stadium (East Rutherford)

Ingressos

Sexta-feira, 19 de junho

Brasil x Haiti

Lincoln Financial Field (Filadélfia)

Ingressos

Quarta-feira, 24 de junho

Escócia x Brasil

Hard Rock Stadium (Miami)

Ingressos

Jogos da Argentina na Copa do Mundo de 2026

A Argentina busca se tornar a primeira seleção a defender o título da Copa do Mundo desde o Brasil em 1962. Esta é a programação do Grupo J que a aguarda:

Data

Calendário

Local

Ingressos

16 de junho de 2026

Argentina x Argélia

Arrowhead Stadium, Kansas City

Ingressos

22 de junho de 2026

Argentina x Áustria

AT&T Stadium, Arlington

Ingressos

27 de junho de 2026

Jordânia x Argentina

AT&T Stadium, Arlington

Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

  • Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de 2026?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria

Fase de grupos

Oitavas de final - Quartas de final

Semifinais e Final

Categoria 1

$250 - $400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Categoria 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Categoria 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Categoria 4

$60 - $120

$150 - $350

$400 - $2.030

O que esperar de Brasil x Argentina?

Brasil e Argentina se enfrentaram 115 vezes no total desde 1914. Estes são os dez últimos resultados entre as duas seleções:

Data

Calendário

Resultado

Local

Março de 2025

Eliminatórias da Copa do Mundo: Argentina x Brasil

4 a 1

Estádio Mas Monumental (Buenos Aires)

Novembro de 2023

Eliminatórias da Copa do Mundo: Brasil x Argentina

0 x 1

Maracanã (Rio de Janeiro)

Novembro de 2021

Eliminatórias da Copa do Mundo: Argentina x Brasil

0-0

Estádio San Juan del Bicentenario (San Juan)

Julho de 2021

Final da Copa América: Brasil x Argentina

0-1

Maracanã (Rio de Janeiro)

Novembro de 2019

Superclássico das Américas: Brasil x Argentina

0-1

Estádio da Universidade Rei Saud (Riade)

Julho de 2019

Copa América, Semifinal: Brasil x Argentina

2-0

Estádio Mineirão (Belo Horizonte)

Outubro de 2018

Superclássico das Américas: Argentina x Brasil

0-1

Estádio King Abdullah Sports City (Jeddah)

Junho de 2017

Superclássico das Américas: Brasil x Argentina

0-1

MCG (Melbourne)

Novembro de 2016

Eliminatórias da Copa do Mundo: Brasil x Argentina

3-0

Estádio Mineirão (Belo Horizonte)

Novembro de 2015

Eliminatórias da Copa do Mundo: Argentina x Brasil

1 a 1

Estádio Monumental Antonio Vespucio Liberti (Buenos Aires)

Quais são as sedes da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo as cidades e os estádios que serão utilizados como sedes:

País

Estádio (Cidade)

Capacidade

Canadá

BC Place (Vancouver)

54.000


BMO Field (Toronto)

45.000

México

Estádio Banorte (Cidade do México)

83.000


Estádio Akron (Guadalajara)

48.000


Estádio BBVA (Monterrey)

53.500

Estados Unidos

Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)

75.000


Estádio Gillette (Foxborough)

65.000


Estádio AT&T (Dallas)

94.000


Estádio NRG (Houston)

72.000


Estádio Arrowhead (Kansas City)

73.000


Estádio SoFi (Inglewood)

70.000


Hard Rock Stadium (Miami)

65.000


MetLife Stadium (East Rutherford)

82.500


Lincoln Financial Field (Filadélfia)

69.000


Levi's Stadium (São Francisco)

71.000


Lumen Field (Seattle)

69.000