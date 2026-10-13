Como comprar ingressos para Boca Juniors x River Plate: preços da Liga Profesional, informações sobre o Superclássico e mais

O Superclássico entre Boca Juniors e River Plate é amplamente considerado a rivalidade entre clubes mais intensa e eletrizante do futebol mundial. Disputado em Buenos Aires, o confronto coloca frente a frente os dois clubes mais vitoriosos da Argentina, diante de dezenas de milhares de torcedores que cantam e tocam tambores.
Quando começa Boca Juniors x River Plate pela Liga Profesional?
Nota: As datas e os horários dos jogos do futebol argentino podem mudar com pouca antecedência devido às exigências de transmissão e às determinações locais de segurança. Confirme sempre a programação definitiva entre 72 e 96 horas antes do início da partida.
Como comprar ingressos para Boca Juniors x River Plate?
Para entender como assistir ao Superclássico no estádio, é preciso conhecer três regras institucionais:
- Prioridade para sócios (Socios): O Boca Juniors adota um sistema de associação ao clube (Soy Socio). O acesso aos jogos é concedido aos sócios ativos (socios activos) com base no histórico de comparecimento às partidas (filtros). Como a demanda dos sócios supera a capacidade total do estádio, os ingressos não são vendidos ao público geral pela bilheteria do clube.
- Verificação de identidade (Tribuna Segura): O Ministério da Segurança da Argentina aplica o programa Tribuna Segura em todos os pontos de acesso ao estádio. Cada pessoa deve apresentar um documento oficial com foto (DNI nacional para argentinos; passaporte físico original para visitantes estrangeiros) cujos dados coincidam com os do sistema de ingressos nos postos de controle policial.
- Formato da credencial: O acesso é feito por meio de carteirinhas eletrônicas de sócio, cartões magnéticos físicos ou credenciais digitais personalizadas com código QR, dependendo da categoria e do setor atribuídos.
Boca Juniors x River Plate pela Liga Profesional: Tudo o que você precisa saber
Momento de Boca Juniors e River Plate
O Boca Juniors soma quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos em todas as competições, sem derrotas nesse período. O resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Central Cordoba de Santiago pela Liga Profesional, em 12 de setembro, após vencer o Sao Paulo por 1 a 0 pela Copa Sul-Americana, em 9 de setembro. O empate por 2 a 2 com o Gimnasia Mendoza, em 5 de setembro, foi a única partida em que o Boca deixou pontos pelo caminho nessa sequência. O time marcou sete gols e sofreu três nesses cinco jogos.
O River Plate venceu três, empatou um e perdeu um dos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, venceu o Atletico Tucuman fora de casa por 2 a 1 pela Liga Profesional, em 12 de setembro. Também venceu o Independiente Rivadavia por 3 a 1 e o Banfield por 3 a 2 fora de casa nessa sequência. A única derrota foi para o Santa Fe, pela Copa Sul-Americana. O River marcou nove gols e sofreu seis nessas cinco partidas.
Boca Juniors x River Plate: Histórico recente do confronto
O encontro mais recente entre os clubes foi pela Liga Profesional, em 19 de abril de 2026, quando o River Plate recebeu o Boca Juniors e perdeu por 1 a 0. Antes disso, o Boca venceu o River em casa por 2 a 0, em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Boca Juniors leva vantagem, com três vitórias contra uma do River e um empate. Entre esses jogos está a vitória do Boca por 3 a 2 na casa do River, pela Copa de la Liga Profesional, em abril de 2024.