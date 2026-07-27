Como comprar ingressos para Barcelona x Al Ahly: preços do Troféu Joan Gamper 2026, horário de início e mais

A tradicional abertura de pré-temporada do Barcelona volta para casa neste ano, e com um toque histórico. A 61ª edição do Troféu Joan Gamper fará com que o gigante egípcio Al Ahly se torne o primeiro time africano a participar da partida, quando enfrentar o Barça no Spotify Camp Nou na quarta-feira, 19 de agosto de 2026.

A partida também será o primeiro jogo em casa do Barcelona na temporada 2026/27 e a apresentação oficial do elenco do clube, o que a torna uma das edições do Gamper mais aguardadas dos últimos anos. Também será a primeira vez que o troféu será realizado no Spotify Camp Nou desde a reabertura do estádio, depois de edições recentes terem sido disputadas fora de casa, no Estadi Olímpic Lluís Companys e no Estadi Johan Cruyff.

Deixe a GOAL mostrar como comprar ingressos para Barcelona x Al Ahly, quanto eles custam e o que mais você precisa saber antes de ir.

Quando será o jogo entre Barcelona e Al Ahly?

Data Partida Local Ingressos 19 de agosto de 2026 Barcelona x Al Ahly Spotify Camp Nou, Barcelona Ingressos

Como comprar ingressos para Barcelona x Al Ahly

O caminho mais seguro é pelos canais oficiais de venda de ingressos do FC Barcelona, onde os sócios têm acesso prioritário antes da venda geral. Como esta partida tem um peso extra por ser tanto a apresentação do elenco quanto o primeiro jogo do Gamper de volta ao Camp Nou, a expectativa é de que os ingressos se esgotem rápido. Comprar o quanto antes é a decisão mais inteligente.

O Camp Nou ainda está em uma reabertura gradual após sua reforma, então a capacidade de público pode ser mais limitada do que em um dia normal de jogo. O estádio é dividido em quatro setores principais:

Tribuna – o setor central premium com a melhor visão

Lateral – setores laterais que oferecem visão panorâmica do campo

Gol Sud – atrás de um dos gols

Gol Nord – atrás do gol oposto

Se os ingressos oficiais se esgotarem, ou se você quiser mais flexibilidade na escolha dos lugares, plataformas confiáveis de revenda, como a StubHub, também oferecem opções para Barcelona x Al Ahly.

Quanto custam os ingressos para Barcelona x Al Ahly?

Os preços dependem do setor, do nível e da proximidade da compra em relação ao dia do jogo. As primeiras ofertas começam em cerca de € 24 para lugares comuns, subindo para € 199 ou mais nas áreas centrais premium. No mercado de revenda, pacotes foram anunciados a partir de cerca de £ 330–£ 375, um sinal da demanda inicial que este confronto já está gerando.

Como sempre, os preços tendem a subir quanto mais perto do pontapé inicial, então garantir seu lugar com antecedência é a opção mais econômica.

Barcelona e Al Ahly já se enfrentaram antes?

Sim, não é a primeira vez que esses dois gigantes se enfrentam, ainda que já faça um tempo. O confronto de 19 de agosto será o quarto encontro no geral, e o Barça venceu todos os anteriores:

Data Competição Local Resultado abril de 1961 Amistoso Estádio Mokhtar El Tetsh, Cairo Barcelona 6 x 1 Al Ahly abril de 2007 Amistoso do centenário do Al Ahly Estádio Internacional do Cairo Barcelona 4 x 0 Al Ahly julho de 2009 Copa Wembley Estádio de Wembley, Londres Barcelona 4 x 1 Al Ahly

Apesar do histórico desequilibrado, este encontro tem um significado extra: será a primeira visita do Al Ahly ao Camp Nou, e sua chance de se testar contra a atual equipe do Barça no próprio estádio do clube pela primeira vez.

O que esperar de Barcelona x Al Ahly

Este será apenas o segundo encontro entre os dois clubes, com o único duelo anterior tendo acontecido há quase duas décadas, o que torna o reencontro no Camp Nou ainda mais significativo. O Al Ahly chega como um dos times mais vitoriosos da África, enquanto o Barça aproveita a ocasião para apresentar seu elenco aos torcedores, incluindo eventuais reforços, pouco antes de o clube iniciar a nova temporada no cenário doméstico.

Espere um teste de pré-temporada em ritmo intenso para os dois times, casa cheia no Camp Nou e um verdadeiro clima de ocasião para o início oficial da temporada do Barcelona.

Onde será disputado o jogo entre Barcelona e Al Ahly?

O Barcelona voltou oficialmente ao Spotify Camp Nou em 22 de novembro de 2025, após mais de dois anos mandando seus jogos em Montjuïc durante a reforma. O estádio segue em uma reabertura gradual, com capacidade e serviços ainda em expansão. Este confronto marca a primeira vez em vários anos que o Troféu Gamper será disputado na casa reformada do Barcelona, dando ao duelo entre Barça e Al Ahly um peso ainda maior.