Como comprar ingressos para as oitavas de final da Copa do Mundo: fase eliminatória, jogos do México, preços médios da Argentina e muito mais

Pela primeira vez na história da Copa do Mundo, o formato ampliado para 48 seleções introduz uma nova e emocionante chave de eliminatórias das Oitavas de Final, que acontecerá de 28 de junho a 3 de julho.

Com potências do torneio como Estados Unidos, México e Alemanha já garantindo suas vagas entre as 32 melhores, a demanda por ingressos está oficialmente começando — veja aqui o que você precisa saber.

Quais seleções se classificaram para as oitavas de final da Copa do Mundo?

À medida que as partidas da fase de grupos ganham intensidade, a chave de eliminatórias do torneio começa a tomar forma. Com o novo formato de 48 seleções, um total de 32 equipes avançará para além da fase inicial (as duas primeiras colocadas de cada um dos 12 grupos, além das oito melhores terceiras colocadas).

As seis seleções que garantiram matematicamente suas vagas nas oitavas de final após vencerem suas duas primeiras partidas estão listadas abaixo:

Estados Unidos (Grupo D) – Confirmado: 1º de julho de 2026, às 17h PDT, no San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium), em Santa Clara, CA, EUA – Reserve ingressos

Alemanha (Grupo E) – Confirmado: 29 de junho de 2026, às 21h30 EDT, no Boston Stadium (Gillette Stadium), em Foxborough, MA, EUA – Reserve ingressos

México (Grupo A) – Confirmado: 1º de julho de 2026, às 19h CST, no Estádio da Cidade do México (Estadio Azteca), Cidade do México, DF, México – Reserve ingressos

Argentina (Grupo J) – Confirmado: 3 de julho de 2026, às 18h00 EDT, no Miami Stadium (Hard Rock Stadium), em Miami, FL, EUA – Reserve ingressos

França (Grupo I) – A confirmar

Noruega (Grupo I) – A confirmar

Quando e onde serão disputadas as partidas das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026?

Data e hora (local) Jogo Local Ingressos 28 de junho de 2026, 15h PDT Segundo colocado do Grupo A x Segundo colocado do Grupo B (Partida 73) Los Angeles Stadium (SoFi Stadium), Inglewood, CA, EUA Ingressos 29 de junho de 2026, 12h CDT Campeão do Grupo C x Vice-campeão do Grupo F (Partida 76) Estádio de Houston (NRG Stadium), Houston, TX, EUA Ingressos 29 de junho de 2026, 21h30 EDT Alemanha x Terceiro colocado do Grupo A/B/C/D/F (Partida 74) Estádio de Boston (Gillette Stadium), Foxborough, MA, EUA Ingressos 30 de junho de 2026, 19h CST Vencedor do Grupo F x Segundo colocado do Grupo C (Partida 75) Estádio de Monterrey (Estadio BBVA), Guadalupe, NL, México Ingressos 30 de junho de 2026, 17h CDT Segundo colocado do Grupo E x Segundo colocado do Grupo I (Partida 78) Estádio de Dallas (AT&T Stadium), Arlington, TX, EUA Ingressos 30 de junho de 2026, 22h00 EDT Campeão do Grupo I x Terceiro colocado dos Grupos C/D/F/G/H (Partida 77) Estádio de Nova York-Nova Jersey (MetLife Stadium), East Rutherford, NJ, EUA Ingressos

1º de julho de 2026, 19h CST

México x Terceiro colocado dos Grupos C/E/F/H/I (Partida 79)

Estádio da Cidade do México (Estadio Azteca), Cidade do México, DF, México

Ingressos

1º de julho de 2026, 17h EDT

Vencedor do Grupo L x 3º lugar dos Grupos E/H/I/J/K (Partida 80)

Estádio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta, GA, EUA

Ingressos

1º de julho de 2026, 13h PDT

Vencedor do Grupo G x 3º colocado dos Grupos A/E/H/I/J (Partida 82)

Estádio de Seattle (Lumen Field), Seattle, WA, EUA

Ingressos

1º de julho de 2026, 17h PDT

Estados Unidos x 3º colocado do Grupo B/E/F/I/J (Partida 81)

Estádio da Baía de São Francisco (Levi’s Stadium), Santa Clara, CA, EUA

Ingressos

2 de julho de 2026, 12h PDT

Vencedor do Grupo H x Segundo colocado do Grupo J (Partida 84)

Estádio de Los Angeles (SoFi Stadium), Inglewood, CA, EUA

Ingressos

2 de julho de 2026, 19h00 EDT

Segundo colocado do Grupo K x Segundo colocado do Grupo L (Partida 83)

Estádio de Toronto (BMO Field), Toronto, Ontário, Canadá

Ingressos

2 de julho de 2026, 20h PDT

Campeão do Grupo B x Terceiro colocado do Grupo E/F/G/I/J (Partida 85)

BC Place, Vancouver, BC, Canadá

Ingressos

3 de julho de 2026, 13h CDT

Segundo colocado do Grupo D x Segundo colocado do Grupo G (Partida 88)

Estádio de Dallas (AT&T Stadium), Arlington, TX, EUA

Ingressos

3 de julho de 2026, 18h EDT

Argentina x Segundo colocado do Grupo H (Partida 86)

Estádio de Miami (Hard Rock Stadium), Miami, FL, EUA

Ingressos

3 de julho de 2026, 20h30 CDT

Campeão do Grupo K x Terceiro colocado dos Grupos D/E/I/J/L (Partida 87)

Estádio de Kansas City (Arrowhead Stadium), Kansas City, MO, EUA

Ingressos

Onde comprar ingressos para as oitavas de final da Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quais são os preços dos ingressos para as oitavas de final?

Categoria do ingresso Preço oficial da FIFA Preço médio de revenda Ingressos Categoria 1 (assentos laterais privilegiados, setores inferior e intermediário) US$ 540 – US$ 610 US$ 1.500 – US$ 2.800+ Ingressos Categoria 2 (Assentos nos cantos e na parte superior premium) US$ 440 – US$ 490 $1.100 – $1.900 Ingressos Categoria 3 (filas padrão do nível superior atrás dos gols) US$ 225 – US$ 235 $650 – $1.200 Ingressos Categoria 4 / Setor dos torcedores (cantos da arquibancada superior / zonas da federação) $60 – $120 $400 – $850 Ingressos Ingressos Premium de Alta Demanda (jogos dos EUA, México, Alemanha e Argentina) Aplica-se o valor nominal padrão $1.200 – $3.600+ Ingressos

Como comprar ingressos de revenda para as oitavas de final da Copa do Mundo?

O Mercado de Revenda daFIFA é o canal oficial para transações seguras e foi reaberto em 2 de abril.

Ele pode ser acessado pelo portal de ingressos no site da FIFA para residentes internacionais, dos Estados Unidos e do Canadá.

Residentes do México devem usar o Mercado de Intercâmbio da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), que também reabriu para lidar com transações locais de revenda sob garantias oficiais.

Mercados secundários como o StubHub continuam sendo uma opção popular e viável para os torcedores que buscam setores específicos de assentos ou ingressos para os jogos mais disputados do torneio.

Não se esqueça de verificar os Termos e Condições do site em que você está comprando.