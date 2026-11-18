ANYMA leva seu espetáculo ÆDEN a Abu Dhabi para uma experiência inesquecível de música eletrônica. Matteo Milleri se apresentará no Yas Gateway Park North como parte da festa oficial após o Grande Prêmio de Fórmula 1.

A GOAL reúne todas as informações sobre o local, os lugares disponíveis e como garantir seus ingressos agora mesmo para não perder esse evento.

Quando será ANYMA presents ÆDEN?

Data e horário Evento Local Ingressos Sexta-feira, 4 de dezembro de 2026, às 22h30 ANYMA presents ÆDEN Yas Gateway Park North, Abu Dhabi Ingressos

Onde comprar ingressos para ANYMA presents ÆDEN?

Para quem quer garantir presença, a plataforma oficial de venda de ingressos é a Ticketmaster AE. Ela é a principal opção para ingressos de entrada geral e para as plataformas destinadas ao público em pé no local.

GrintaHub é uma opção caso os ingressos anunciados no site oficial se esgotem. Trata-se de uma plataforma secundária na qual fãs podem encontrar ingressos disponíveis para eventos de alta procura.

Quanto custam os ingressos para ANYMA presents ÆDEN?

Os ingressos mais baratos para o aguardado evento custam a partir de AED 495 em canais oficiais como a Ticketmaster AE. Os preços variam conforme o setor escolhido para assistir em pé e a proximidade do palco.

Se os lotes gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como a GrintaHub oferecem uma alternativa para garantir lugares de última hora.

Tudo o que você precisa saber sobre ANYMA presents ÆDEN

A apresentação promete ser uma grande noite para os fãs de música eletrônica, com ANYMA assumindo a capital para a festa oficial após o Grande Prêmio. Conhecido mundialmente por sua arte digital inovadora e por seus sets cinematográficos de techno, ele promete ampliar os limites do entretenimento ao vivo nessa apresentação.

Localizado na Ilha Yas, o Yas Gateway Park North oferece o cenário ao ar livre ideal para esse grande espetáculo. Quem viajar à ilha também poderá aproveitar a movimentada área de entretenimento ao redor antes do início da música. O evento, restrito a pessoas a partir de 21 anos, será a grande celebração para encerrar o fim de semana do automobilismo.