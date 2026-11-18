Andrea Bocelli leva sua aclamada turnê Romanza a Abu Dhabi para uma noite inesquecível de música operística. O lendário tenor italiano se apresentará na icônica Etihad Arena em comemoração aos 30 anos do álbum que marcou sua ascensão. O público pode esperar uma mistura de baladas clássicas de crossover e árias de ópera.

A GOAL reúne todas as informações sobre o local, os assentos e como garantir seus ingressos agora para não perder esse espetáculo musical.

Quando será o show de Andrea Bocelli na turnê Romanza em Abu Dhabi?

Data e horário Evento Local Ingressos Quarta-feira, 2 de dezembro de 2026, às 18h Andrea Bocelli Romanza Live Etihad Arena, Abu Dhabi Ingressos

Onde comprar ingressos para Andrea Bocelli na turnê Romanza em Abu Dhabi?

Para quem quer garantir seu lugar, os canais oficiais de venda são Ticketmaster AE, Platinumlist e o site da Etihad Arena. Essas são as principais opções para comprar ingressos de entrada geral e lugares marcados no local.

GrintaHub é uma opção caso os ingressos nos canais oficiais se esgotem. A plataforma secundária permite encontrar ingressos disponíveis para eventos de alta demanda.

Quanto custam os ingressos para Andrea Bocelli na turnê Romanza em Abu Dhabi?

Os ingressos mais baratos para o aguardado evento custam a partir de AED 295 em canais oficiais como Ticketmaster AE e a bilheteria da Etihad Arena. Os preços variam conforme a categoria de assento escolhida e a proximidade do palco.

Se os ingressos disponibilizados inicialmente pelos canais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como a GrintaHub oferecem outra opção para garantir lugares de última hora.

Tudo o que você precisa saber sobre Andrea Bocelli na turnê Romanza em Abu Dhabi

A próxima apresentação marca um grande momento na carreira do tenor. O álbum Romanza transformou o canto operístico em um espetáculo capaz de lotar arenas e produziu sucessos como Con te partiro, que marcaram sua trajetória musical.

A Etihad Arena, na ilha de Yas, oferece um ambiente acústico ideal para sua voz potente. Acompanhado por uma orquestra completa ao vivo e solistas convidados, Bocelli transformará a arena em uma magnífica sala de concertos. Quem for à ilha de Yas também poderá aproveitar a área de entretenimento ao redor antes da abertura dos portões.