Como comprar ingressos para Amr Diab em Dubai em 2026: datas, preços e mais

Amr Diab, o indiscutível rei do pop árabe, volta a Dubai com sua presença de palco eletrizante para um grande show como atração principal na Coca-Cola Arena, no sábado, 7 de novembro de 2026. Com uma carreira lendária de mais de quatro décadas, o ícone da música egípcia continua a cativar públicos do mundo todo com seu som mediterrâneo atemporal.

Após o reagendamento da apresentação inicialmente marcada para a primavera, a procura por esse espetáculo de outono está no nível mais alto de todos os tempos, enquanto os fãs se preparam para cantar clássicos e sucessos recentes das paradas.

A GOAL reúne todas as informações essenciais sobre disponibilidade de ingressos, faixas de preço e como garantir seu lugar agora.

Ingressos para Amr Diab em DubaiCompre agora

Quando é o show de Amr Diab?

Data e horário Evento Local Ingressos Sábado, 7 de novembro de 2026, às 21h Amr Diab ao vivo em Dubai Coca-Cola Arena, Dubai, Emirados Árabes Unidos Ingressos

O show está previsto para começar às 21h, com abertura dos portões duas horas antes.

Onde comprar ingressos para Amr Diab?

Os ingressos oficiais para o show de Amr Diab em Dubai podem ser comprados diretamente pelo site da Coca-Cola Arena e pelaPlatinumlist.

Ingressos para Amr Diab em DubaiCompre agora

Quanto custam os ingressos para Amr Diab?

Há opções de ingressos para todos os orçamentos, com entradas padrão a preços bastante acessíveis. Na plataforma oficial da Coca-Cola Arena, os preços começam em 245 AED na categoria Bronze, a forma mais barata de assistir ao show ao vivo.

As categorias oficiais de ingressos e seus preços iniciais são:

Bronze L4: a partir de 245 AED

Pearl L4: a partir de 295 AED

Gold L4: a partir de 345 AED

Regular Standing (14+): a partir de 395 AED

Silver: a partir de 395 AED

Diamond: a partir de 595 AED

Fanpit Standing (14+): a partir de 645 AED

Premium: a partir de 695 AED

Premium Diamond: a partir de 795 AED

Platinum: a partir de 1.095 AED

VIP: a partir de 1.295 AED

VVIP: a partir de 1.495 AED

Se os lotes oficiais de venda geral se esgotarem, plataformas de revenda como a Platinumlist oferecem uma alternativa para garantir lugares de última hora, com preços que normalmente começam em torno de 350 AED.

Ingressos para Amr Diab em DubaiCompre agora

Tudo o que você precisa saber sobre Amr Diab

Amr Diab, carinhosamente conhecido como El Hadaba, é um dos artistas de maior sucesso comercial do mundo árabe e detém um recorde do Guinness pelo maior número de World Music Awards conquistados por um artista do Oriente Médio. Seus shows são conhecidos pela produção vibrante, pela iluminação de nível internacional e por repertórios que percorrem toda a sua carreira.

O show de novembro de 2026 é a nova data oficial da apresentação anteriormente prevista para abril. Todos os ingressos comprados para a data original continuam válidos para o show de sábado, 7 de novembro de 2026.

Informações importantes sobre o evento e orientações do local: