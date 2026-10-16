Como comprar ingressos para Amr Diab em Dubai em 2026: datas, preços e mais

Amr Diab, o indiscutível rei do pop árabe, volta a Dubai com sua presença de palco eletrizante para um grande show como atração principal na Coca-Cola Arena, no sábado, 7 de novembro de 2026. Com uma carreira lendária de mais de quatro décadas, o ícone da música egípcia continua a cativar públicos do mundo todo com seu som mediterrâneo atemporal.
Após o reagendamento da apresentação inicialmente marcada para a primavera, a procura por esse espetáculo de outono está no nível mais alto de todos os tempos, enquanto os fãs se preparam para cantar clássicos e sucessos recentes das paradas.
A GOAL reúne todas as informações essenciais sobre disponibilidade de ingressos, faixas de preço e como garantir seu lugar agora.
Quando é o show de Amr Diab?
|Data e horário
|Evento
|Local
|Ingressos
|Sábado, 7 de novembro de 2026, às 21h
|Amr Diab ao vivo em Dubai
|Coca-Cola Arena, Dubai, Emirados Árabes Unidos
|Ingressos
O show está previsto para começar às 21h, com abertura dos portões duas horas antes.
Onde comprar ingressos para Amr Diab?
Os ingressos oficiais para o show de Amr Diab em Dubai podem ser comprados diretamente pelo site da Coca-Cola Arena e pelaPlatinumlist.
Quanto custam os ingressos para Amr Diab?
Há opções de ingressos para todos os orçamentos, com entradas padrão a preços bastante acessíveis. Na plataforma oficial da Coca-Cola Arena, os preços começam em 245 AED na categoria Bronze, a forma mais barata de assistir ao show ao vivo.
As categorias oficiais de ingressos e seus preços iniciais são:
- Bronze L4: a partir de 245 AED
- Pearl L4: a partir de 295 AED
- Gold L4: a partir de 345 AED
- Regular Standing (14+): a partir de 395 AED
- Silver: a partir de 395 AED
- Diamond: a partir de 595 AED
- Fanpit Standing (14+): a partir de 645 AED
- Premium: a partir de 695 AED
- Premium Diamond: a partir de 795 AED
- Platinum: a partir de 1.095 AED
- VIP: a partir de 1.295 AED
- VVIP: a partir de 1.495 AED
Se os lotes oficiais de venda geral se esgotarem, plataformas de revenda como a Platinumlist oferecem uma alternativa para garantir lugares de última hora, com preços que normalmente começam em torno de 350 AED.
Tudo o que você precisa saber sobre Amr Diab
Amr Diab, carinhosamente conhecido como El Hadaba, é um dos artistas de maior sucesso comercial do mundo árabe e detém um recorde do Guinness pelo maior número de World Music Awards conquistados por um artista do Oriente Médio. Seus shows são conhecidos pela produção vibrante, pela iluminação de nível internacional e por repertórios que percorrem toda a sua carreira.
O show de novembro de 2026 é a nova data oficial da apresentação anteriormente prevista para abril. Todos os ingressos comprados para a data original continuam válidos para o show de sábado, 7 de novembro de 2026.
Informações importantes sobre o evento e orientações do local:
- Local: a Coca-Cola Arena fica em City Walk, Dubai. Tem capacidade para até 17.000 pessoas e é o maior espaço fechado e climatizado para entretenimento da região.
- Restrições de idade: todos os visitantes com mais de 12 meses de idade precisam de um ingresso válido. Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um adulto de 18 anos ou mais. As áreas de pista em pé, incluindo Regular Standing e Fanpit, são restritas a pessoas com 14 anos ou mais.
- Experiências de hospitalidade e VIP: quem busca uma noite diferenciada pode reservar o The Elevate Deck, a partir de 2.500 AED por pessoa. O pacote inclui entrada prioritária, mesa privativa para coquetéis para até quatro pessoas, serviço de recepção e um menu de cinco pratos.
- Como chegar: é possível chegar à Coca-Cola Arena pelo metrô de Dubai, descendo na estação Burj Khalifa / Dubai Mall e seguindo por uma curta caminhada ou de táxi. Há estacionamento público em toda a área de City Walk, além de zonas específicas para embarque e desembarque em veículos solicitados por aplicativo.
- Ingressos digitais: os ingressos eletrônicos são enviados diretamente aos titulares cinco dias antes do evento para leitura digital pelo celular nos portões do local.