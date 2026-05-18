A Liga Profissional da Arábia Saudita evoluiu rapidamente para se tornar uma das divisões de futebol mais assistidas do planeta e, à medida que a temporada 2025/26 chega ao seu clímax, o confronto entre Al-Nassr e Damac se destaca como um jogo imperdível.

Realizado na última rodada da campanha, este jogo tem um peso imenso para os Cavaleiros de Najd, que buscam garantir sua posição no topo da tabela. Com ícones globais como Cristiano Ronaldo liderando o ataque, cada jogo em casa no Al-Awwal Park é um evento de alta intensidade que atrai torcedores de todo o Reino e de fora dele.

Aqui no GOAL, você encontra tudo o que precisa saber para garantir agora mesmo seus ingressos para Al-Nassr x Damac.

Quando é o Al-Nassr x Damac?

Data e hora Calendário Local Ingressos Quinta-feira, 21 de maio de 2026 – 22h (horário local) Al-Nassr x Damac Al-Awwal Park, Riade Ingressos

Onde comprar ingressos para Al-Nassr x Damac?

Os ingressos para os jogos em casa do Al-Nassr estão disponíveis principalmente através da plataforma oficial da Victory Arena ou do aplicativo oficial do Al-Nassr FC, que funciona como principal bilheteria para os jogos em casa do clube no Al-Awwal Park.

Devido à grande popularidade do time, os ingressos oficiais costumam esgotar-se poucos minutos após serem colocados à venda, especialmente para o último jogo da temporada.

Para os torcedores que perderam a venda inicial ou estão procurando setores específicos que podem estar esgotados, mercados secundários como o StubHub são outra alternativa.

Quanto custam os ingressos para Al-Nassr x Damac?

Os preços dos ingressos para os jogos do Al-Nassr podem variar significativamente de acordo com a categoria do assento e a importância da partida. Como este é o último jogo da temporada 2025/26, espera-se que a demanda seja alta. No entanto, há opções para todos os bolsos.

Ingressos gerais: Para quem procura a opção mais econômica para entrar no estádio, os ingressos nas arquibancadas superiores ou atrás das traves custam normalmente entre 80 e 150 SAR em mercados secundários como o StubHub.

Para quem procura a opção mais econômica para entrar no estádio, os ingressos nas arquibancadas superiores ou atrás das traves custam normalmente entre em mercados secundários como o StubHub. Categorias 1 e 2: Assentos de gama média com visão lateral do campo geralmente variam entre SAR 250 e SAR 600 .

Assentos de gama média com visão lateral do campo geralmente variam entre . Premium e VIP: Para uma experiência mais luxuosa, incluindo acesso ao lounge e melhores comodidades, os preços podem subir de SAR 1.000 a mais de SAR 3.000, dependendo do nível de hospitalidade.

Lembre-se de que os preços nas plataformas de revenda variam de acordo com a oferta e a demanda. Se o Al-Nassr estiver em posição de disputar o título em 21 de maio, espere que os preços subam à medida que a data se aproxima.

Tudo o que você precisa saber sobre o Al-Awwal Park

O Al-Awwal Park, localizado no campus da Universidade Rei Saud em Riade, é um dos estádios mais modernos e com melhor atmosfera do Oriente Médio. Desde que se tornou a casa do Al-Nassr em 2020, tem sido palco de alguns dos maiores momentos da história do futebol saudita.