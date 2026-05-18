Como comprar ingressos para Al Hilal x NEOM: datas da Liga Profissional da Arábia Saudita, preços dos ingressos e muito mais

A temporada 2025-26 da Liga Profissional da Arábia Saudita caminha a passos largos para um final dramático, e a 33ª rodada traz um confronto emocionante que pode decidir o destino do título.

O Al Hilal, atual gigante de Riade, receberá o NEOM SC, o novato mais ambicioso da temporada, na moderna Kingdom Arena. Com o Al Hilal travando uma batalha acirrada com o Al-Nassr pelo topo da tabela, cada ponto é vital.

O GOAL preparou o guia definitivo para garantir seu lugar, seja você à procura do ingresso mais acessível na arquibancada geral ou de uma experiência de hospitalidade premium.

Quando é o jogo Al Hilal x NEOM?

Data e hora Jogada Local Ingressos 16 de maio de 2026 | 19h05 AST Al Hilal x NEOM SC Kingdom Arena, Riade Ingressos

Onde comprar ingressos para Al Hilal x NEOM?

O principal ponto de venda de ingressos para a Liga Profissional da Arábia Saudita é o Webook.com.

No entanto, para uma partida da 33ª rodada contra um time do top 10 como o NEOM, os ingressos principais costumam se esgotar poucas horas após o lançamento. Se você perceber que o site oficial está esgotado, não perca as esperanças.

A melhor maneira de garantir um lugar quando os ingressos da venda geral se esgotarem é através dos mercados secundários. O StubHub é a plataforma líder para esses eventos de alta demanda, oferecendo um ambiente seguro para comprar ingressos de outros torcedores.

Quanto custam os ingressos para Al Hilal x NEOM?

Os preços para este confronto refletem o alto risco na classificação da liga. Embora a Liga Profissional da Arábia Saudita continue acessível, o caráter premium da Kingdom Arena e o momento no final da temporada significam que os preços podem flutuar.

Ingressos mais baratos: No mercado secundário, os preços atualmente começam em aproximadamente 860 SAR . Esses geralmente são para os setores superiores ou atrás dos gols, oferecendo uma atmosfera incrível.

No mercado secundário, os preços atualmente começam em aproximadamente . Esses geralmente são para os setores superiores ou atrás dos gols, oferecendo uma atmosfera incrível. Assentos de gama média: para vistas laterais nas seções da Categoria 1 ou 2, espere pagar entre 1.200 e 1.800 SAR .

para vistas laterais nas seções da Categoria 1 ou 2, espere pagar entre . Assentos premium e hospitalidade: O acesso VIP e ao lounge na Kingdom Arena pode ultrapassar SAR 3.000, oferecendo serviço de catering de classe mundial e as melhores vistas do estádio.

Recomendamos optar pelos ingressos da categoria básica, a 860 SAR, como a opção com melhor custo-benefício para vivenciar o entusiasmo da torcida da Onda Azul sem gastar muito. Compare sempre os preços em plataformas como a StubHub para garantir que você esteja obtendo o melhor preço disponível no momento.

Tudo o que você precisa saber sobre a Kingdom Arena

A Kingdom Arena, em Riade, é amplamente considerada um dos melhores estádios de futebol da Ásia. Desde a sua inauguração, tornou-se uma fortaleza para o Al Hilal, conhecida por sua atmosfera intensa e tecnologia de ponta. Com capacidade para aproximadamente 27.000 pessoas, oferece uma experiência mais intimista e barulhenta em comparação com o maior Estádio Internacional Rei Fahd.

O estádio é totalmente coberto por um teto retrátil, garantindo que, mesmo durante as noites mais quentes de maio, a temperatura interna permaneça perfeita tanto para os jogadores quanto para os torcedores. O estádio possui quatro arquibancadas principais com assentos projetados para ficarem o mais próximo possível do campo, proporcionando uma visão desobstruída de todos os ângulos. Para quem busca luxo, a arena conta com suítes VIP de classe mundial e o exclusivo Sky Lounge.

Localizado no coração de Riade, o estádio é facilmente acessível pelas principais rodovias da cidade. No entanto, o tráfego nos dias de jogo pode ser intenso. É altamente recomendável chegar ao local pelo menos 90 minutos antes do início da partida, às 19h05, para passar pela segurança e aproveitar a agitação pré-jogo. Há estacionamento disponível no local, mas ele fica lotado rapidamente; por isso, serviços de transporte compartilhado como Uber ou Careem costumam ser a maneira mais tranquila de chegar ao estádio.