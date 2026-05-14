Como comprar ingressos para Al-Ettifaq x Al-Ittihad: datas da Liga Profissional da Arábia Saudita, preços dos ingressos e muito mais

A Liga Profissional Saudita continua a cativar o público mundial, e o próximo confronto entre Al-Ettifaq e Al-Ittihad promete ser um dos grandes destaques da reta final da temporada. Ambos os clubes têm um peso histórico significativo no Reino; o Al-Ettifaq continua sendo uma orgulhosa instituição de Dammam, com o legado de ter sido o primeiro time saudita a conquistar títulos internacionais, enquanto o Al-Ittihad se destaca como um gigante continental, apoiado pela apaixonada torcida amarela e preta de Jeddah.

À medida que a partida se aproxima, a demanda por ingressos em Dammam está disparando. Seja você um torcedor local ou um fã viajante que deseja testemunhar a revolução da Liga Profissional Saudita em primeira mão, o GOAL compilou todos os detalhes essenciais sobre como garantir seu lugar. Dos ingressos mais acessíveis para a arquibancada geral até experiências de hospitalidade premium, temos as informações mais recentes sobre preços e disponibilidade para garantir que você não perca um minuto da ação.

Quando é o jogo Al-Ettifaq x Al-Ittihad?

A partida está marcada para quinta-feira, 14 de maio de 2026. Este jogo da 33ª rodada é um evento em horário nobre, com início sob as luzes de Dammam, enquanto a disputa pelo título da Liga Profissional da Arábia Saudita e as batalhas pela classificação para as competições europeias chegam ao clímax.

Data e hora Partida Local Ingressos Quinta-feira, 14 de maio de 2026 | 21h (horário local) Al-Ettifaq x Al-Ittihad Estádio EGO, Dammam Ingressos

Onde comprar ingressos para Al-Ettifaq x Al-Ittihad?

Os ingressos para os jogos da Liga Profissional Saudita são vendidos principalmente por meio das plataformas oficiais dos clubes e de sites autorizados de revenda. Para um jogo com grande demanda como este, plataformas do mercado secundário, como o StubHub, costumam ser a melhor opção para garantir lugares, especialmente se a venda geral inicial esgotar. O site oferece um ambiente seguro para os torcedores comprarem e venderem ingressos, com uma variedade de opções de lugares em diferentes faixas de preço.

Para quem estiver em Dammam, a bilheteria do EGO Stadium pode ter disponibilidade limitada no dia da partida, mas, dada a popularidade do Al-Ittihad, reservar online com antecedência é a única maneira de garantir sua entrada.

Quanto custam os ingressos para Al-Ettifaq x Al-Ittihad?

Os preços dos ingressos para a Liga Profissional da Arábia Saudita continuam competitivos, oferecendo acesso a talentos de nível mundial em várias faixas de preço. Para o confronto no EGO Stadium, os torcedores podem esperar uma estrutura de preços diferenciada.

Categoria 3 (atrás das traves): Esses são normalmente os ingressos mais baratos, com preços que variam entre 30 e 50 SAR. Essas seções oferecem um ambiente animado, muitas vezes repleto dos torcedores locais mais barulhentos.

Esses são normalmente os ingressos mais baratos, com preços que variam entre 30 e 50 SAR. Essas seções oferecem um ambiente animado, muitas vezes repleto dos torcedores locais mais barulhentos. Categoria 2 (Arquibancadas laterais e de canto): Os assentos de gama média custam geralmente entre 75 SAR e 150 SAR, oferecendo um ótimo equilíbrio entre preço e uma visão clara da batalha tática.

Os assentos de gama média custam geralmente entre 75 SAR e 150 SAR, oferecendo um ótimo equilíbrio entre preço e uma visão clara da batalha tática. Categoria 1 (Tribuna): Os assentos premium com vista lateral custam geralmente a partir de 200 SAR. Esses assentos oferecem o melhor ângulo para fotografar e uma visão completa do campo.

Os assentos premium com vista lateral custam geralmente a partir de 200 SAR. Esses assentos oferecem o melhor ângulo para fotografar e uma visão completa do campo. Hospitalidade e VIP: Para quem busca a experiência definitiva, os camarotes VIP e os lounges de hospitalidade podem custar de 500 SAR a mais de 1.500 SAR, geralmente incluindo serviço de bufê, ambientes com climatização e estacionamento exclusivo.

Como posso conseguir ingressos para Al-Ettifaq x Al-Ittihad?

Quando se trata de garantir sua entrada para este confronto em Dammam, os torcedores têm algumas opções principais. A opção mais popular para viajantes internacionais e aqueles que buscam disponibilidade garantida é o mercado secundário. Plataformas como a StubHub se tornaram referência para os torcedores da Liga Profissional Saudita, pois oferecem anúncios verificados de titulares de ingressos para a temporada e torcedores que não podem mais comparecer. Esse costuma ser o melhor lugar para encontrar ingressos da Categoria 3 com os preços mais competitivos do mercado.

A nível local, o Al-Ettifaq costuma utilizar a plataforma Webook ou seu próprio aplicativo exclusivo do clube para a venda direta de ingressos. Essas vendas geralmente começam alguns dias antes da partida, com uma pré-venda para sócios do clube, seguida pela venda ao público em geral. No entanto, para jogos de grande destaque envolvendo o Al-Ittihad, esses lotes diretos tendem a esgotar-se em questão de minutos.

Para quem busca uma experiência mais sofisticada, plataformas especializadas em hospitalidade costumam cuidar da venda de camarotes executivos e acesso a lounges VIP. Se você está procurando o ingresso mais barato possível, recomendamos conferir o StubHub assim que a partida for confirmada, pois os primeiros ingressos no mercado secundário costumam ser encontrados a preços de barganha para quem age rapidamente.

Tudo o que você precisa saber sobre o EGO Stadium

O EGO Stadium, historicamente conhecido como Al-Ettifaq Club Stadium ou Abdullah Al-Dabal Stadium, passou recentemente por reformas significativas para se adequar aos padrões modernos exclusivos para o futebol. Localizado no coração de Dammam, o estádio agora tem capacidade para aproximadamente 15.000 espectadores. A remoção da pista de atletismo durante a reforma de 2021-2023 aproximou as arquibancadas do campo, criando um ambiente intimista e intimidador para as equipes visitantes.

O estádio é facilmente acessível em Dammam e funciona como o epicentro da identidade futebolística da cidade. Para os torcedores que chegam de carro, há um amplo estacionamento no complexo do Ministério do Esporte nas proximidades; no entanto, recomenda-se chegar pelo menos uma hora antes do início da partida devido ao tráfego nos dias de jogo. O transporte público e serviços de transporte por aplicativo, como Careem e Uber, também são amplamente utilizados e podem deixar os torcedores diretamente nos portões do estádio.

No interior, o local oferece uma variedade de comodidades modernas, incluindo lanchonetes renovadas que servem lanches e bebidas locais. Para visitantes internacionais, é importante lembrar que a maioria dos estádios sauditas é ideal para famílias, e o ambiente no EGO Stadium é geralmente acolhedor, embora barulhento. Seja para torcer pelo Fursan de Gerrard ou para ver de perto as superestrelas do Al-Ittihad, o EGO Stadium oferece um cenário de classe mundial para uma noite de futebol saudita de elite.