Como comprar ingressos para a Scottish Premiership 2026/27: próximos jogos, preços dos ingressos, informações sobre os estádios e mais

Testemunhamos um dos desfechos mais emocionantes de todos os tempos de uma temporada da Premiership escocesa no início deste ano e, para aumentar a tensão, nem sequer foi a habitual disputa de duas equipes da "Old Firm". Entre na ação desta temporada reservando ingressos para os jogos hoje mesmo.

Em um dia de maio de tirar o fôlego, o Celtic marcou dois gols nos minutos finais contra o Hearts, no Celtic Park, para negar ao time de Edimburgo seu primeiro título da liga desde 1960. Para aumentar a angústia do Hearts, a equipe havia liderado a tabela por quase 8 meses.

Agora, os Bhoys, sob o comando de Martin O'Neill, tentam conquistar o sexto título consecutivo da liga, ou, de forma inacreditável, o 15º nas últimas 16 temporadas. É claro que o cenário do futebol escocês não gira apenas em torno do Celtic, e há muitas oportunidades para ver qualquer um dos 12 times da Premiership entrar em campo.

Deixe a GOAL trazer todas as informações mais recentes sobre ingressos e como você pode garantir seu lugar nos jogos da Premiership escocesa, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Próximos jogos de destaque da Premiership escocesa

Data e hora (local) Jogo Local Ingressos sáb., 29 de ago. (15h) Celtic x Falkirk Celtic Park (Glasgow) Ingressos dom., 30 de ago. (15h) Dundee x Hibernian Dens Park (Dundee) Ingressos dom., 30 de ago. (15h) St. Mirren x Motherwell SMiSA Stadium (Paisley) Ingressos qua., 2 de set. (19h45) Celtic x Aberdeen Celtic Park (Glasgow) Ingressos qua., 2 de set. (19h45) Dundee x St. Johnstone Dens Park (Dundee) Ingressos qua., 2 de set. (19h45) Motherwell x Dundee United Fir Park (Motherwell) Ingressos sáb., 5 de set. (15h) Rangers x Motherwell Ibrox Stadium (Glasgow) Ingressos sáb., 19 de set. (15h) St. Mirren x Dundee United SMiSA Stadium (Paisley) Ingressos sáb., 19 de set. (15h) Dundee x Motherwell Dens Park (Dundee) Ingressos dom., 20 de set. (12h) Celtic x Rangers Celtic Park (Glasgow) Ingressos

Como comprar ingressos para a Premiership escocesa

Os ingressos oficiais para os jogos da Premiership escocesa podem ser comprados diretamente nas plataformas de venda ou bilheterias dos respectivos clubes mandantes. A liga não utiliza um portal centralizado de ingressos. Em vez disso, cada um dos 12 clubes membros controla e administra suas próprias vendas.

Em geral, os ingressos para os jogos começam a ser vendidos entre duas e quatro semanas antes da data marcada da partida. Como os detentores de season tickets representam a grande maioria dos assentos nos estádios, o inventário restante é liberado em faixas de prioridade claras e escalonadas:

Detentores de season tickets / sócios do clube primeiro: até 3 a 4 semanas antes da partida, as plataformas tendem a abrir janelas exclusivas de compra ou reserva para detentores de season tickets, para a compra de lugares extras, e para sócios oficiais do clube.

Venda ao público geral: se restarem ingressos, eles são liberados ao público em geral aproximadamente 1 a 2 semanas antes do pontapé inicial.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos da Premiership escocesa no mercado secundário. Ticombo é um dos principais varejistas para quem busca garantir um lugar por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para a Premiership escocesa?

Os ingressos oficiais de entrada geral para adultos na Premiership escocesa normalmente custam entre £20 e £50, embora partidas de maior destaque possam fazer os preços padrão dobrarem ou até triplicarem.

A maioria dos clubes divide seus jogos em casa em duas ou três categorias com base na demanda, o que determina o preço-base do ingresso:

Categoria A (jogos premium): são partidas de alta demanda contra Celtic ou Rangers, além de rivalidades locais, como o clássico de Edimburgo entre Hearts e Hibernian.

Categoria B/C (jogos padrão): partidas rotineiras da liga contra os demais clubes da elite.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter informações adicionais ou sites secundários de revenda, como o Ticombo, para conferir a disponibilidade atual.

Recordes e estatísticas da Premiership escocesa

A rivalidade entre Celtic e Rangers, conhecida como Old Firm, representa o mais longo período sustentado de domínio doméstico no futebol mundial. O Celtic lidera a lista com 56 títulos da liga, enquanto o Rangers aparece logo atrás, com 55.

Títulos consecutivos da liga: Celtic e Rangers dividem o recorde de 9 títulos seguidos da liga. O Celtic alcançou isso duas vezes, de 1965 a 1974 e de 2011 a 2020, enquanto o Rangers conseguiu o feito entre 1988 e 1997.

O jejum de 41 anos: o Hearts chegou perto durante a campanha de 2025/26, mas nenhum clube fora da Old Firm vence o campeonato da liga desde 1985, quando Alex Ferguson levou o Aberdeen ao título.

Maior número de pontos em uma temporada: o Celtic detém a marca máxima, com 103 pontos conquistados na campanha de 2001-02 sob o comando de Martin O'Neill.

Menor número de pontos em uma temporada: o extinto Gretna FC detém o recorde negativo, com apenas 13 pontos na temporada 2007-08.

Estádios e palcos da Premiership escocesa

Clube Estádio e localização Capacidade Celtic Celtic Park (Glasgow) 60.411 Rangers Ibrox Stadium (Glasgow) 51.700 Aberdeen Pittodrie Stadium (Aberdeen) 20.866 Hibernian Easter Road Stadium (Edinburgh) 20.250 Heart of Midlothian Tynecastle Park (Edinburgh) 19.852 Kilmarnock BBSP Stadium (Kilmarnock) 18.128 Dundee United Tannadice Park (Dundee) 14.223 Motherwell Fir Park (Motherwell) 13.677 Dundee FC Dens Park (Dundee) 11.850 St Johnstone McDiarmid Park (Perth) 10.696 St Mirren SMiSA Stadium (Paisley) 7.937 Falkirk Falkirk Stadium (Falkirk) 7.937



