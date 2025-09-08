Como comprar ingressos para a MLB Mexico City Series 2026: Arizona Diamondbacks x San Diego Padres, calendário e informações

Este é um ano épico para os amantes do esporte no México: além de o país ser co-anfitrião da Copa do Mundo neste verão, a “Terra do Sol” também receberá alguns dos maiores nomes do beisebol em abril, e você já pode reservar ingressos para os jogos da MLB Mexico City Series hoje mesmo.

Várias equipes da MLB se enfrentaram em solo mexicano nos últimos 30 anos, e 20 mil pessoas assistiram à rodada dupla de 2024.

Espera-se mais uma vez um público enorme quando o Arizona Diamondbacks e o San Diego Padres se enfrentarem em dias consecutivos (25 e 26 de abril) no Estádio Alfredo Harp Helu.

Estamos prontos para mais uma festa do beisebol no México? Você pode descobrir pessoalmente. Deixe o GOAL guiá-lo por todas as informações e detalhes essenciais de que você precisa para a MLB Mexico City Series 2026, incluindo onde comprar ingressos e quanto eles custarão.

Quando serão os jogos da MLB Mexico City Series 2026?

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Sábado, 25 de abril San Diego Padres x Arizona Diamondbacks (16h) Estádio Alfredo Harp Helu (Cidade do México) Ingressos Dom, 26 de abril San Diego Padres x Arizona Diamondbacks (14h) Estádio Alfredo Harp Helu (Cidade do México) Ingressos

Como adquirir ingressos para a MLB Mexico City Series 2026?

Os ingressos para a MLB Mexico City Series 2026 foram colocados à venda para o público em geral no dia 19 de janeiro através da página “MLB World Tour: Mexico City Series” no site da MLB.

No entanto, períodos especiais de pré-venda para os titulares de ingressos de temporada do Arizona Diamondbacks e do San Diego Padres foram abertos em novembro/dezembro de 2025, antes da venda ao público em geral.

Ao longo da temporada, os ingressos para os jogos da MLB podem ser comprados pelo site oficial da MLB ou pelos sites de cada time. No entanto, quanto mais perto da data do jogo, mais difícil pode ser comprá-los por esses canais, especialmente para alguns dos confrontos de maior destaque.

Você também pode considerar sites de revenda, como o StubHub, que podem oferecer aos fãs a melhor oportunidade de conseguir ingressos.

Quanto custam os ingressos para a MLB Mexico City Series 2026?

Os ingressos oficiais para a MLB Mexico City Series 2026 estavam inicialmente disponíveis a partir de US$ 100 (MXN 1.788), com o preço variando significativamente de acordo com a localização dos assentos no Estádio Alfredo Harp Helu. Devido à alta demanda e aos modelos de “preços dinâmicos”, os preços dos ingressos têm flutuado desde o lançamento inicial.

Os preços dos ingressos da MLB, em geral, variam dependendo do time, do confronto, da localização do assento e da demanda. Os ingressos para jogos da temporada regular podem custar a partir de US$ 15 a US$ 30 para a entrada geral ou assentos no nível superior, enquanto os assentos premium no nível inferior e na área do banco de reservas custarão mais. Esses preços aumentarão ainda mais para os ingressos dos jogos dos playoffs e da World Series.

Os melhores assentos para jogos da MLB dependem do que você procura. Aqui está uma breve visão geral:

Atrás do home plate: vistas privilegiadas da ação, ideais para fãs dedicados.

vistas privilegiadas da ação, ideais para fãs dedicados. Assentos no nível do banco de reservas: vistas de perto dos jogadores e da estratégia em campo.

vistas de perto dos jogadores e da estratégia em campo. Arquibancadas do campo externo: Ótimas para ver home runs e viver uma experiência animada com os fãs.

Ótimas para ver home runs e viver uma experiência animada com os fãs. Assentos no nível do clube e em suítes: comodidades premium, lounges exclusivos e conforto extra.

Lembre-se de acompanhar o site da MLB para obter informações adicionais e também sites secundários, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

O que esperar da MLB Mexico City Series

Não há nada como apreciar as imagens, os sons e a emoção de um jogo de beisebol ao vivo, em pessoa. O estalo do taco, o rugido da torcida, o cheiro de pipoca e cachorro-quente: os jogos da MLB oferecem momentos inesquecíveis para todos os fãs.

Os confrontos da temporada regular realizados anteriormente no México definitivamente corresponderam a toda a expectativa pré-jogo. De 1996 até 2019, inclusive, todos os jogos da temporada regular realizados no México aconteceram em Monterrey.

Os momentos memoráveis continuaram desde que os jogos passaram a ser disputados na Cidade do México em 2023, com mais de 10 corridas marcadas em cada um dos jogos disputados no Estádio Alfredo Harp Helu. Na verdade, impressionantes 107 corridas foram marcadas nos sete jogos anteriores da temporada regular no México.

Embora o San Diego Padres tenha participado de inúmeros confrontos competitivos no México, incluindo uma emocionante dupla rodada contra o San Francisco Giants em 2023, esta será a primeira vez que o Arizona Diamondbacks disputará um jogo da temporada regular na “Terra do Sol”.

Uma série de estrelas da MLB já encantou o público mexicano no passado, e este ano não será diferente. Só para citar alguns, temos Fernando Tatis Jr., Jackson Merrill e Manny Machado representando o San Diego Padres. Pelo Arizona Diamondbacks, vale a pena ficar de olho em nomes como Corbin Carroll, Ketel Marte e Geraldo Perdomo.

Jogos da MLB realizados no México: resultados e placares anteriores

Embora tenham ocorrido inúmeros jogos de exibição e de pré-temporada da MLB no México nas últimas três décadas, os jogos listados abaixo são apenas os encontros da temporada regular que foram disputados lá: