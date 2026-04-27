Como comprar ingressos para a final da FA Cup de 2026: Manchester City x Chelsea, preços dos ingressos, informações e muito mais

O Manchester City recebe o Chelsea no Estádio de Wembley, em Londres, no sábado, 16 de maio, naquela que promete ser uma espetacular final da FA Cup, com dois dos gigantes do futebol inglês contemporâneo se enfrentando pelo título máximo da competição nacional da temporada.

O Manchester City ocupa atualmente a 2ª posição na Premier League, enquanto o Chelsea está em 6º lugar. Os Cityzens buscam uma histórica quarta vitória consecutiva na final da FA Cup, enquanto os Blues tentam garantir seu primeiro grande troféu sob o comando da atual diretoria.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Manchester City e Chelsea, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será a final da FA Cup 2026?

Como comprar ingressos para a Final da FA Cup 2026

Por ser o maior jogo do calendário nacional inglês, os ingressos são distribuídos principalmente pelos dois clubes finalistas aos seus titulares de ingressos para a temporada e sócios.

Os lotes de ingressos de ambos os clubes estão oficialmente esgotados.

Veja a seguir onde você pode reservar ingressos:

Canais oficiais : Bilheterias do Manchester City e do Chelsea FC (ingressos esgotados).

: Bilheterias do Manchester City e do Chelsea FC (ingressos esgotados). Mercados secundários : plataformas de revenda verificadas, como StubHub e LiveFootballTickets, são as únicas opções restantes para os assentos do público em geral.

: plataformas de revenda verificadas, como StubHub e LiveFootballTickets, são as únicas opções restantes para os assentos do público em geral. Opções premium: Os assentos centrais da Categoria 1 estão atualmente sendo anunciados por £800 a £1.500, enquanto as experiências exclusivas de hospitalidade do Club Wembley podem chegar a mais de £4.000.

Quanto custam os ingressos para a Final da FA Cup de 2026?

Como era de se esperar, a demanda por ingressos da FA Cup cresce à medida que a competição avança e atinge seu pico quando chegamos à final em maio.

Os preços em Wembley no ano passado foram os seguintes:

Setor Final Assentos Premium do Nível 2 £255 Categoria 1 £175 Categoria 2 £125 Categoria 3 £75 Categoria 4 £50

Havia tarifas reduzidas para torcedores com 65 anos ou mais, para crianças com 16 anos ou menos e para jovens adultos (17 a 21 anos).

Quais pacotes de hospitalidade para a Final da FA Cup 2026 estão disponíveis?

No que diz respeito à Final da FA Cup, o Experiences by Wembley Stadium oferece aos torcedores a melhor experiência possível no dia do jogo.

Há também uma variedade de benefícios exclusivos para membros, incluindo acesso prioritário a ingressos para grandes eventos, como shows, a NFL e o boxe. Existem seis tipos de assinaturas, que variam de £ 2.730 a £ 13.458:

Inner Circle

Centre Circle

Number Nine

Bobby Moore

One Twenty

Camarote

O que esperar da final da FA Cup de 2026?

O Manchester City chega à final como grande favorito e mestre da consistência na competição, tendo alcançado uma quarta final consecutiva, um recorde. A equipe de Pep Guardiola garantiu sua vaga com uma vitória disputada por 2 a 1 sobre o Southampton na semifinal de 25 de abril, demonstrando sua garra de campeão ao conseguir uma virada no final da partida.

O Chelsea, no entanto, reencontrou seu DNA de copa. Os Blues superaram uma semifinal tensa contra o Leeds United em 26 de abril, onde um único gol de Enzo Fernández foi suficiente para garantir a vitória por 1 a 0 e garantir sua vaga na final.

Embora o City tenha dominado o último confronto entre os dois times no campeonato com uma vitória por 3 a 0 em 12 de abril, o Chelsea pode se animar com o empate em 1 a 1 conquistado com garra no Etihad no início da temporada, em 4 de janeiro.

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