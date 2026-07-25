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Como comprar ingressos para a Coppa Italia 2026/27: atualizações das equipes, preços médios dos ingressos e mais

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Copa da Itália

Veja como você pode garantir lugares em alguns dos próximos confrontos da Copa na Itália

Não há nada mais empolgante do que assistir ao futebol sob os refletores em alguns dos estádios icônicos da Europa, e você pode abraçar sua paixão pelo esporte reservando hoje mesmo ingressos para a Coppa Italia para os próximos jogos na Itália.

Embora a atual campeã da Coppa Italia, a Inter de Milão, possa entrar na disputa apenas mais tarde na competição, há vários confrontos intrigantes pela Copa em um futuro próximo.

As rodadas de abertura da edição 2026/27 começam entre agosto e setembro, e equipes de destaque da Serie A, como Lazio, Fiorentina e Torino, estarão envolvidas.

Deixe o GOAL guiar você pelo processo de compra de ingressos da Coppa Italia, como garantir lugares, quanto custam e mais.

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Tabela da Coppa Italia 2026/27

RodadaData(s)Ingressos
Primeira rodada14 a 17 de agostoIngressos
Segunda rodada2 de setembroIngressos
Oitavas de final2 e 16 de dezembroIngressos
Quartas de final3 e 10 de fevereiroIngressos
Semifinais2/3 de março e 20/21 de abrilIngressos
Final19 de maioIngressos

Como comprar ingressos para jogos da Coppa Italia

Os ingressos para a Coppa Italia podem ser comprados diretamente no site oficial do clube mandante. Esse é o método mais confiável para garantir lugares, especialmente durante as primeiras rodadas da competição. Nessas fases iniciais, é improvável que os ingressos se esgotem rapidamente, mas, nas fases posteriores, a demanda tende a crescer rapidamente.

A distribuição de ingressos da Coppa Italia também depende da fase da competição. Durante as etapas iniciais, os ingressos são disponibilizados aproximadamente de 3 a 4 semanas antes. No entanto, quando chegamos às fases finais, os prazos de venda ficam mais apertados. Assim, para as quartas de final, por exemplo, os ingressos provavelmente começariam a ser vendidos de 2 a 3 semanas antes do pontapé inicial. Para a final, o período de vendas volta a ser de cerca de um mês, com um aumento da demanda quando os ingressos são lançados pela primeira vez.

A enorme demanda por alguns jogos da Coppa Italia significa que os torcedores podem precisar recorrer a opções secundárias de revenda, como o StubHub. Os preços podem variar aqui, tanto acima quanto abaixo do valor de tabela de um ingresso, dependendo da partida e da proximidade da data.

Quanto custam os ingressos para jogos da Coppa Italia?

Os preços dos ingressos da Coppa Italia variam dependendo de vários fatores, incluindo a fase da competição, os times envolvidos, onde a partida é disputada e onde você vai se sentar. Em geral, porém, os ingressos para jogos das primeiras rodadas costumam variar entre € 5 e € 30. À medida que o torneio avança, os preços também sobem, com ingressos para as quartas de final na faixa de € 40 a € 100.

No Stadio Olimpico, os ingressos para a final costumam variar de € 60 a € 200, embora esses preços provavelmente aumentem dependendo de quais duas equipes chegarem à decisão.

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Quem são os campeões recentes da Coppa Italia?

Abaixo estão os últimos dez vencedores da Coppa Italia. Todas as finais foram disputadas no Stadio Olimpico, em Roma, com exceção da edição de 2021, que foi realizada no Mapei Stadium - Citta del Tricolore, em Reggio Emilia, devido às restrições da COVID.

AnoCampeãoVice-campeãoPlacar
2026Inter de MilãoLazio2-0
2025BolognaAC Milan1-0
2024JuventusAtalanta1-0
2023Inter de MilãoFiorentina2-1
2022Inter de MilãoJuventus4-2 (ap)
2021JuventusAtalanta2-1
2020NapoliJuventus0-0 (4-2 nos pênaltis)
2019LazioAtalanta2-0
2018JuventusAC Milan4-0
2017JuventusLazio2-0

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