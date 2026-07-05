A ascensão dramática da Noruega ao cenário futebolístico atinge um ápice espetacular, enquanto os escandinavos se preparam para enfrentar o Brasil, pentacampeão mundial, em um confronto sensacional nas oitavas de final da Copa do Mundo.
Disputando sua primeira fase eliminatória da Copa do Mundo em quase três décadas, a Noruega conquistou sua vaga com uma vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim nas oitavas de final, graças a um gol decisivo marcado no final da partida.
Com a maestria criativa de Martin Ødegaard e a finalização implacável do craque Erling Haaland, essa geração moderna provou oficialmente que tem lugar no cenário mundial.
Jogos da Noruega na Copa do Mundo de 2026
|Data (horário do início)
|Jogo
|Local
|Resultado final/Ingressos
|Terça-feira, 16 de junho
|Noruega x Iraque
|Estádio Gillette (Foxborough)
|4 a 1
|Segunda-feira, 22 de junho
|Noruega x Senegal
|Estádio MetLife (East Rutherford)
|3 a 2
|Sexta-feira, 26 de junho
|Noruega x França
|Estádio Gillette (Foxborough)
|1-4
|Terça-feira, 30 de junho
|Oitavas de final: Costa do Marfim x Noruega
|Estádio de Dallas (AT&T Stadium), Arlington, Texas
|1-2
|Domingo, 5 de julho
|Oitavas de final: Brasil x Noruega
|Estádio MetLife (Estádio de Nova York/Nova Jersey)
|Comprar ingressos
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Noruega?
Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:
- A fasede vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das fases anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
- O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados.
- Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.
A trajetória da Noruega até a final
1. Oitavas de final
- Adversário: Costa do Marfim
- Data/Local: terça-feira, 30 de junho de 2026, no Dallas Stadium (AT&T Stadium)
2. Oitavas de final
Se a Noruega derrotar a Costa do Marfim, ela seguirá para o norte para enfrentar o vencedor da partida 76 (Brasil x Japão).
- Possível adversário: Brasil ou Japão
- Data / Local: sábado, 4 de julho de 2026, no Estádio de Nova York-Nova Jersey (MetLife Stadium)
3. Quartas de final
Se passar pelas oitavas de final, a seleção avança para as quartas, onde enfrentará o vencedor do grupo que inclui México, Equador, Inglaterra ou República Democrática do Congo.
- Possível adversário: Inglaterra, México, Equador ou República Democrática do Congo
- Data / Local: quinta-feira, 9 de julho de 2026, no Los Angeles Stadium (SoFi Stadium)
4. Semifinais
Uma vitória nas quartas de final coloca Erling Haaland e companhia a apenas um jogo da final, enfrentando o vencedor do quadrante inferior esquerdo da chave.
- Possível adversário: França, Alemanha, Argentina ou Espanha
- Data / Local: terça-feira, 14 de julho de 2026, no Dallas Stadium (AT&T Stadium)
5. Final da Copa do Mundo da FIFA
O palco definitivo. A Noruega enfrentaria qualquer uma das potências que sobreviver do lado completamente oposto da chave do torneio mundial.
- Possíveis adversários: EUA, Holanda, Bélgica, Itália ou Portugal
- Data / Local: domingo, 19 de julho de 2026, no Estádio de Nova York-Nova Jersey (MetLife Stadium)
Ingressos da Noruega para a Copa do Mundo de 2026: quanto custam?
A FIFA implementou uma estrutura de preços variável para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.
Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:
|Categoria
|Fase de Grupos
|Oitavas de final – Quartas de final
|Semifinais e Final
|Categoria 1
|US$ 250 – US$ 400
|$600 - $1.200
|$1.500 - $6.730
|Categoria 2
|$150 - $280
|$400 - $800
|$1.000 - $4.210
|Categoria 3
|$100 - $200
|$200 - $500
|$600 - $2.790
|Categoria 4
|$60 - $120
|$150 - $350
|$400 - $2.030
Histórico de confrontos diretos entre Brasil e Noruega (Seleção Masculina)
|Data
|Competição
|Partida
|Resultado
|28 de julho de 1988
|Amistoso internacional
|Noruega x Brasil
|1 a 1 (Empate)
|30 de maio de 1997
|Amistoso internacional
|Noruega x Brasil
|4 a 2 (Vitória da Noruega)
|23 de junho de 1998
|Copa do Mundo da FIFA (Fase de Grupos)
|Noruega x Brasil
|2 a 1 (vitória da Noruega)
|16 de agosto de 2006
|Amistoso internacional
|Noruega x Brasil
|1–1 (Empate)
Quando será a Copa do Mundo da FIFA de 2026?
A Copa do Mundo da FIFA de 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.
Serão disputadas 104 partidas ao longo de 39 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.
As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:
- Canadá: Toronto e Vancouver
- México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
- Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle
Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?
Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais dos jogos:
|País
|Estádio (Cidade)
|Capacidade
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|44.315
|México
|Estádio Azteca (Cidade do México)
|72.766
|Estádio Akron (Guadalajara)
|44.330
|Estádio BBVA (Monterrey)
|50.113
|Estados Unidos
|Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
|67.382
|Estádio Gillette (Foxborough)
|63.815
|Estádio AT&T (Dallas)
|70.122
|Estádio NRG (Houston)
|68.311
|Estádio Arrowhead (Kansas City)
|67.513
|Estádio SoFi (Inglewood)
|69.650
|Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
|64.091
|Estádio MetLife (East Rutherford)
|78.576
|Lincoln Financial Field (Filadélfia)
|65.827
|Levi’s Stadium (Santa Clara)
|69.391
|Lumen Field (Seattle)
|65.123