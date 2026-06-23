Após uma estreia de tirar o fôlego por 3 a 1 contra o Senegal e uma vitória contundente por 3 a 0 sobre o Iraque, a França garantiu oficialmente sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 com uma partida da fase de grupos ainda por disputar.

Bicampeã mundial, a seleção francesa (Les Bleus) é uma das seis únicas nações a terem sido coroadas campeãs mundiais do futebol em mais de uma ocasião, e seu início impecável no Grupo I consolidou seu status de favorita para chegar até o fim na América do Norte neste verão.

Jogos da França na Copa do Mundo de 2026

Data e horário do jogo Partida Local Resultado final / Ingressos Terça-feira, 16 de junho França x Senegal Estádio MetLife, East Rutherford 3 a 1 Domingo, 22 de junho (17h, horário da costa leste) França x Iraque Lincoln Financial Field, Filadélfia 3 a 0 Quinta-feira, 26 de junho (15h, horário da costa leste dos EUA) Noruega x França Gillette Stadium, Foxborough Ingressos A confirmar Oitavas de final: França x A definir A confirmar Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na França

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das fases anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das fases anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na França: quanto custam?

A FIFA implementou uma política de preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final podem chegar a US$ 6.730.

Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final – Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 US$ 250 – US$ 400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

O que esperar da França na Copa do Mundo de 2026?

O núcleo do PSG — com um ataque avassalador formado por Bradley Barcola, Ousmane Dembélé e Désiré Doué — já está dando uma aula de futebol na América do Norte.

Eles são acompanhados por um time assustador de superestrelas que dominam as principais ligas da Europa: o carismático capitão Kylian Mbappé (Real Madrid), que recentemente ultrapassou Olivier Giroud como o maior artilheiro de todos os tempos da seleção, com 58 gols.

Graças a duas vitórias consecutivas e convincentes sobre o Senegal (3 a 1) e o Iraque, os Bleus já garantiram sua vaga nas oitavas de final com uma partida da fase de grupos ainda por disputar.

Sua última partida do Grupo I, contra uma seleção norueguesa em ascensão, em Boston, tornou-se agora um confronto de pesos pesados exclusivamente pela cobiçada liderança do grupo.

Depois de ter chegado a um fio de conquistar mais uma glória mundial, com agonizantes vice-campeonatos tanto em 2006 quanto em 2022, o que está em jogo é historicamente alto. Deschamps confirmou que este torneio será sua última participação no comando da seleção nacional e, com a fase eliminatória já garantida, esta geração de ouro parece pronta para lhe dar uma despedida com um terceiro título mundial.

Quais são as sedes da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes: