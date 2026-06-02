Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na África do Sul: datas, jogos, preços e muito mais

Após uma campanha histórica nas eliminatórias, na qual liderou o Grupo C à frente de gigantes continentais como a Nigéria, a África do Sul garantiu sua vaga na Copa do Mundo da FIFA de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Esta será sua primeira participação desde que sediou o torneio em 2010, e a Nação Amarela está pronta para levar o espírito da vuvuzela às Américas.

Será que os jogadores de Hugo Broos conseguirão repetir a magia de 1996 ou a garra de 2010? Deixe o GOAL te guiar por todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias pela América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

Atenção, torcedores da África do Sul: a seleção Bafana Bafana foi sorteada para o Grupo A, o que significa que participará da tão esperada rodada de abertura do torneio.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Qual é a programação da África do Sul na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?

Calendário de preparação da África do Sul

Data Jogo (horário local do início) Local Ingressos Sexta-feira, 27 de março África do Sul x Panamá (19h30) Estádio Moses Mabhida (Durban) Ingressos Terça-feira, 31 de março de 2026 África do Sul x Panamá (20h) Estádio DHL (Cidade do Cabo) Ingressos

Calendário da África do Sul na Copa do Mundo de 2026

Data Jogo (horário local do início) Local Ingressos Quinta-feira, 11 de junho México x África do Sul (19h) Estádio Azteca (Cidade do México) Ingressos Quinta-feira, 18 de junho Repescagem D da UEFA* x África do Sul (16h) Atlanta Stadium (Atlanta) Ingressos Quarta-feira, 24 de junho África do Sul x Coreia do Sul (21h) Estádio BBVA (Monterrey) Ingressos

*A Repescagem D da UEFA inclui a República Tcheca, a República da Irlanda, a Dinamarca ou a Macedônia do Norte.

A jornada começa no lendário Estádio Azteca, o primeiro estádio a sediar três partidas de abertura da Copa do Mundo. A África do Sul buscará repetir a magia de 2010, quando o gol icônico de Siphiwe Tshabalala surpreendeu o mundo. Desta vez, a equipe enfrenta o anfitrião México diante de 80 mil torcedores entusiasmados, uma experiência única na vida para qualquer torcedor que viaje para acompanhar o time.

De lá, a seleção viaja para o norte, rumo a Atlanta, para um confronto crucial contra um adversário europeu, antes de encerrar a fase de grupos em Monterrey. Enfrentar a Coreia do Sul será um teste tático, mas se a Bafana Bafana conseguir garantir pontos nos dois primeiros jogos, a atmosfera em Guadalupe será eletrizante enquanto a equipe busca uma vaga nas oitavas de final.

O que esperar da África do Sul na Copa do Mundo de 2026?

Sob o comando de Hugo Broos, que levou a equipe à medalha de bronze na recente AFCON, a África do Sul encontrou uma identidade renovada.

A espinha dorsal da equipe é construída com base na excelência nacional, com estrelas do Mamelodi Sundowns como Ronwen Williams e Teboho Mokoena trazendo experiência continental.

Williams, que fez história com quatro defesas de pênaltis em uma única disputa de pênaltis, será vital no ambiente de alta pressão de uma Copa do Mundo. No ataque, o talento de Oswin Appollis e a precisão de Lyle Foster dão à África do Sul as ferramentas para prejudicar qualquer defesa no contra-ataque.

Após se classificar com uma vitória dominante por 3 a 0 sobre Ruanda, a confiança no elenco está em alta.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na África do Sul?

Os torcedores têm várias oportunidades de comprar ingressos pelo site da FIFA e por meio de revendedores autorizados.

Sorteio por Seleção Aleatória

Com os jogos finais da fase de grupos definidos, a próxima grande fase da venda oficial de ingressos será realizada por meio do Sorteio de Seleção Aleatória.

Os torcedores se inscrevem para jogos específicos, e a seleção é feita por sorteio. Os selecionados geralmente são notificados dentro de um mês após o encerramento do período de inscrições.

Mercados secundários

Em jogos muito procurados, como a estreia no Azteca, os ingressos oficiais esgotam-se instantaneamente. Os torcedores costumam recorrer a plataformas de revenda confiáveis, como o StubHub.

Essas plataformas oferecem uma maneira segura de comprar ingressos de outros torcedores a preços variáveis, de acordo com a demanda.

Certifique-se de verificar os Termos e Condições do site se for comprar de revendedores secundários.

Ingressos para a Copa do Mundo da África do Sul 2026: quanto custam?

Os preços são divididos em categorias com base na localização dos assentos. A Categoria 1 oferece as melhores vistas nas arquibancadas inferiores, enquanto a Categoria 4 é a mais acessível para torcedores locais e internacionais.

Etapa Faixa de preço dos ingressos (USD) Fase de Grupos (Fora do País Anfitrião) $60 - $620 Fase de Grupos (País-anfitrião/Equipe que abre o torneio) $75 - $2.355 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $8.680

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 na África do Sul

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos da África do Sul, incluindo ingressos premium, comida e bebida gourmet e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões (EUA, México e Canadá).

Para os torcedores da Bafana Bafana que desejam viajar com estilo, os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida única

Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de uma seleção que não seja do país anfitrião (perfeito para os confrontos da África do Sul em Atlanta ou Monterrey).

Fases eliminatórias: Oitavas de final / Quartas de final / Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida.

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

A partir de US$ 1.400 por pessoa

Acompanhe minha seleção

Veja a África do Sul em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local, enquanto a equipe viaja entre o México e os Estados Unidos.

Inclui: Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final.

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA.

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Série de Locais

Assista a todas as partidas no local de sua escolha (por exemplo, Estádio Azteca ou Mercedes-Benz Stadium).

Inclui: 4 a 9 partidas, dependendo do local escolhido.

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, Pavilhão da FIFA.

A partir de US$ 8.275 por pessoa

Locais da Copa do Mundo de 2026