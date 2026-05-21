Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 da Bósnia e Herzegovina: datas, jogos, preços e muito mais

Os torcedores da Bósnia e Herzegovina ainda estão em euforia depois que sua seleção conquistou uma vitória histórica sobre a Itália, garantindo sua vaga na Copa do Mundo de 2026.

O primeiro adversário da Bósnia e Herzegovina será o Canadá, um dos co-anfitriões. As equipes se enfrentam no BMO Field, em Toronto, no dia 12 de junho.

Os jogadores de Sergej Barbarez mantiveram a calma durante duas vitórias nos pênaltis nas repescagens e terão que mostrar muita garra novamente se quiserem avançar com sucesso na fase de grupos da Copa do Mundo.

Deixe o GOAL mostrar a você as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir lugares nos jogos da Bósnia e Herzegovina e quanto custam.

Jogos da Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo de 2026

A Bósnia e Herzegovina teve que se esforçar ao máximo durante a campanha de qualificação para a Copa do Mundo.

Será que eles vão mostrar muita garra na América do Norte neste verão também? Estes são os jogos do Grupo B que os aguardam:

Data Calendário Local Ingressos Sexta-feira, 12 de junho Canadá x Bósnia e Herzegovina BMO Field, Toronto Ingressos Qui, 18 de junho Suíça x Bósnia e Herzegovina SoFi Stadium, Inglewood Ingressos Quarta-feira, 24 de junho Bósnia e Herzegovina x Catar Lumen Field, Seattle Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo na Bósnia e Herzegovina?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas transações ocorrem em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo na Bósnia e Herzegovina?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

O que esperar da Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo de 2026

Apesar de ter perdido o foco no meio das eliminatórias, ao perder em casa para a Áustria e empatar fora de casa com Chipre — o que frustrou sua tentativa de garantir uma vaga automática na Copa do Mundo de 2026 —, a Bósnia e Herzegovina recuperou a compostura a tempo.

Nas eliminatórias subsequentes, as qualidades de luta da Bósnia vieram à tona. A lenda nacional, Edin Džeko, marcou o gol de empate no final da semifinal contra o País de Gales, forçando a disputa por pênaltis, que a equipe venceu.

O enredo se repetiu na final da repescagem contra a Itália, com Haris Tabaković marcando o gol de empate no final da partida, antes que a Bósnia mais uma vez mostrasse sua habilidade na marca do pênalti, levando a torcida em Zenica ao delírio.

Esta é apenas a segunda vez que os Zmajevi (Os Dragões) se classificam para a Copa do Mundo, e essa é uma das razões pelas quais os ingressos para os jogos estão em alta demanda.

Em 2014, no Brasil, quando fizeram sua estreia no torneio, sofreram derrotas para a Argentina (1 a 2) e a Nigéria (0 a 1), o que pôs fim aos seus sonhos de avançar para as oitavas de final. No entanto, conseguiram uma vitória de consolação contra o Irã (3 a 1) em sua última partida da fase de grupos.

Surpreendentemente, Edin Džeko, aos 40 anos, continua sendo o ponto-chave do ataque. O atacante do Schalke é um dos quatro jogadores bósnios que marcaram gols durante a campanha da Copa do Mundo de 2014. O único outro membro daquela seleção de 2014 que irá para a América do Norte é Sead Kolašinac, que atualmente joga na Série A pelo Atalanta.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo as cidades e os estádios que serão utilizados como sedes:

País Estádio (Cidade) Capacidade Canadá BC Place (Vancouver) 54.000

BMO Field (Toronto) 45.000 México Estádio Banorte (Cidade do México) 83.000

Estádio Akron (Guadalajara) 48.000

Estádio BBVA (Monterrey) 53.500 Estados Unidos Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000

Estádio Gillette (Foxborough) 65.000

Estádio AT&T (Dallas) 94.000

Estádio NRG (Houston) 72.000

Estádio Arrowhead (Kansas City) 73.000

Estádio SoFi (Inglewood) 70.000

Hard Rock Stadium (Miami) 65.000

MetLife Stadium (East Rutherford) 82.500

Lincoln Financial Field (Filadélfia) 69.000

Levi's Stadium (São Francisco) 71.000

Lumen Field (Seattle) 69.000







