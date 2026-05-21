Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 da Bósnia e Herzegovina: datas, jogos, preços e muito mais

Os torcedores da Bósnia e Herzegovina ainda estão em euforia depois que sua seleção conquistou uma vitória histórica sobre a Itália, garantindo sua vaga na Copa do Mundo de 2026.
O primeiro adversário da Bósnia e Herzegovina será o Canadá, um dos co-anfitriões. As equipes se enfrentam no BMO Field, em Toronto, no dia 12 de junho.
Os jogadores de Sergej Barbarez mantiveram a calma durante duas vitórias nos pênaltis nas repescagens e terão que mostrar muita garra novamente se quiserem avançar com sucesso na fase de grupos da Copa do Mundo.
Deixe o GOAL mostrar a você as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir lugares nos jogos da Bósnia e Herzegovina e quanto custam.
Jogos da Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo de 2026
A Bósnia e Herzegovina teve que se esforçar ao máximo durante a campanha de qualificação para a Copa do Mundo.
Será que eles vão mostrar muita garra na América do Norte neste verão também? Estes são os jogos do Grupo B que os aguardam:
Data
Calendário
Local
Ingressos
Sexta-feira, 12 de junho
Canadá x Bósnia e Herzegovina
BMO Field, Toronto
Qui, 18 de junho
Suíça x Bósnia e Herzegovina
SoFi Stadium, Inglewood
Quarta-feira, 24 de junho
Bósnia e Herzegovina x Catar
Lumen Field, Seattle
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo na Bósnia e Herzegovina?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.
Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: Esta fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas transações ocorrem em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo na Bósnia e Herzegovina?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.
Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:
Categoria
Fase de grupos
Oitavas de final - Quartas de final
Semifinais e Final
Categoria 1
$250 - $400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Categoria 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Categoria 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Categoria 4
$60 - $120
$150 - $350
$400 - $2.030
O que esperar da Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo de 2026
Apesar de ter perdido o foco no meio das eliminatórias, ao perder em casa para a Áustria e empatar fora de casa com Chipre — o que frustrou sua tentativa de garantir uma vaga automática na Copa do Mundo de 2026 —, a Bósnia e Herzegovina recuperou a compostura a tempo.
Nas eliminatórias subsequentes, as qualidades de luta da Bósnia vieram à tona. A lenda nacional, Edin Džeko, marcou o gol de empate no final da semifinal contra o País de Gales, forçando a disputa por pênaltis, que a equipe venceu.
O enredo se repetiu na final da repescagem contra a Itália, com Haris Tabaković marcando o gol de empate no final da partida, antes que a Bósnia mais uma vez mostrasse sua habilidade na marca do pênalti, levando a torcida em Zenica ao delírio.
Esta é apenas a segunda vez que os Zmajevi (Os Dragões) se classificam para a Copa do Mundo, e essa é uma das razões pelas quais os ingressos para os jogos estão em alta demanda.
Em 2014, no Brasil, quando fizeram sua estreia no torneio, sofreram derrotas para a Argentina (1 a 2) e a Nigéria (0 a 1), o que pôs fim aos seus sonhos de avançar para as oitavas de final. No entanto, conseguiram uma vitória de consolação contra o Irã (3 a 1) em sua última partida da fase de grupos.
Surpreendentemente, Edin Džeko, aos 40 anos, continua sendo o ponto-chave do ataque. O atacante do Schalke é um dos quatro jogadores bósnios que marcaram gols durante a campanha da Copa do Mundo de 2014. O único outro membro daquela seleção de 2014 que irá para a América do Norte é Sead Kolašinac, que atualmente joga na Série A pelo Atalanta.
Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?
Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo as cidades e os estádios que serão utilizados como sedes:
País
Estádio (Cidade)
Capacidade
Canadá
BC Place (Vancouver)
54.000
BMO Field (Toronto)
45.000
México
Estádio Banorte (Cidade do México)
83.000
Estádio Akron (Guadalajara)
48.000
Estádio BBVA (Monterrey)
53.500
Estados Unidos
Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
75.000
Estádio Gillette (Foxborough)
65.000
Estádio AT&T (Dallas)
94.000
Estádio NRG (Houston)
72.000
Estádio Arrowhead (Kansas City)
73.000
Estádio SoFi (Inglewood)
70.000
Hard Rock Stadium (Miami)
65.000
MetLife Stadium (East Rutherford)
82.500
Lincoln Financial Field (Filadélfia)
69.000
Levi's Stadium (São Francisco)
71.000
Lumen Field (Seattle)
69.000