Como comprar ingressos do Trabzonspor para ver Mohamed Salah: preços e jogos da Süper Lig 2026/27

O Trabzonspor acertou uma das maiores contratações do futebol mundial neste verão ao fechar um contrato de dois anos com a lenda do Liverpool Mohamed Salah após sua bombástica transferência sem custos para a Türkiye. A chegada do astro egípcio à costa do Mar Negro causou enorme impacto na Trendyol Süper Lig, transformando instantaneamente o Trabzonspor em um dos ingressos mais cobiçados do futebol europeu para a temporada 2026/27.

A procura por ingressos para jogos em casa para ver Salah com a camisa do Trabzonspor deve disparar imediatamente, mas a GOAL ajuda você. De calendário atualizado de jogos e faixas de preços de ingressos a dicas de bastidores para encontrar lugares rapidamente, este guia traz tudo o que você precisa saber para garantir seu lugar no estádio e ver Mohamed Salah em ação.

O que sabemos sobre a chegada de Mohamed Salah ao Trabzonspor

Mohamed Salah concluiu sua transferência para o Trabzonspor como agente livre após nove anos no Liverpool, onde marcou 257 gols em 442 partidas e se tornou um ícone da Premier League. O atacante de 34 anos ficou disponível depois que seu contrato em Anfield foi encerrado antecipadamente em comum acordo, e ele vinha sendo fortemente ligado a uma transferência para o Beşiktaş antes de esse negócio ruir por divergências financeiras e de direitos de imagem, abrindo caminho para o Trabzonspor completar uma surpreendente atravessada.

Salah chegou a Istambul para realizar exames médicos antes de seguir para Trabzon para concluir as formalidades de um contrato de dois anos. Ele se junta a um Trabzonspor que terminou em terceiro lugar na Süper Lig na última temporada, garantindo vaga na Liga Europa, e agora liderará a busca do clube pelo primeiro título da liga desde 2021/22.

A campanha 2024/25 de Salah no Liverpool foi uma das maiores temporadas individuais da história da Premier League. Ele conquistou a Chuteira de Ouro, o prêmio de melhor garçom e o prêmio de jogador da temporada da Premier League na mesma campanha, feito que nenhum jogador havia alcançado anteriormente. Sua chegada ao Papara Park faz instantaneamente dos jogos em casa do Trabzonspor em 2026/27 alguns dos ingressos mais disputados do futebol turco.

Quando o Trabzonspor joga?

O Trabzonspor tem um calendário doméstico cheio ao longo da campanha 2026/27, disputando a Trendyol Süper Lig junto com uma possível campanha na Türkiye Kupası.

Data e horário Jogo Local Ingressos sáb., 15 de agosto de 2026 · 16:00 Kasımpaşa x Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Istambul Ingressos dom., 23 de agosto de 2026 · 17:00 Trabzonspor x Başakşehir Papara Park, Trabzon Ingressos dom., 30 de agosto de 2026 · 17:00 Amed Sportif x Trabzonspor Diyarbakır Stadyumu, Diyarbakır Ingressos dom., 6 de setembro de 2026 · 17:00 Trabzonspor x Gençlerbirliği Papara Park, Trabzon Ingressos dom., 13 de setembro de 2026 · 17:00 Konyaspor x Trabzonspor Konya Büyükşehir Stadyumu, Konya Ingressos dom., 20 de setembro de 2026 · 17:00 Trabzonspor x Galatasaray Papara Park, Trabzon Ingressos dom., 11 de outubro de 2026 · 17:00 Samsunspor x Trabzonspor Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Samsun Ingressos dom., 18 de outubro de 2026 · 17:00 Trabzonspor x Beşiktaş Papara Park, Trabzon Ingressos dom., 25 de outubro de 2026 · 18:00 Rizespor x Trabzonspor Çaykur Didi Stadyumu, Rize Ingressos dom., 1º de novembro de 2026 · 18:00 Trabzonspor x Gaziantep FK Papara Park, Trabzon Ingressos dom., 8 de novembro de 2026 · 18:00 Alanyaspor x Trabzonspor Alanya Oba Stadyumu, Antalya Ingressos dom., 22 de novembro de 2026 · 18:00 Trabzonspor x Eyüpspor Papara Park, Trabzon Ingressos dom., 29 de novembro de 2026 · 18:00 Göztepe x Trabzonspor Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir Ingressos dom., 6 de dezembro de 2026 · 18:00 Trabzonspor x Çorum FK Papara Park, Trabzon Ingressos dom., 13 de dezembro de 2026 · 18:00 Fenerbahçe x Trabzonspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu, Istambul Ingressos dom., 20 de dezembro de 2026 · 18:00 Trabzonspor x Kocaelispor Papara Park, Trabzon Ingressos dom., 17 de janeiro de 2027 · 18:00 Erzurumspor FK x Trabzonspor Kazım Karabekir Stadyumu, Erzurum Ingressos dom., 24 de janeiro de 2027 · 18:00 Trabzonspor x Kasımpaşa Papara Park, Trabzon Ingressos dom., 31 de janeiro de 2027 · 18:00 Başakşehir x Trabzonspor Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, Istambul Ingressos dom., 7 de fevereiro de 2027 · 18:00 Trabzonspor x Amed Sportif Papara Park, Trabzon Ingressos dom., 14 de fevereiro de 2027 · 18:00 Gençlerbirliği x Trabzonspor Eryaman Stadyumu, Ancara Ingressos dom., 21 de fevereiro de 2027 · 18:00 Trabzonspor x Konyaspor Papara Park, Trabzon Ingressos dom., 28 de fevereiro de 2027 · 18:00 Galatasaray x Trabzonspor RAMS Park, Istambul Ingressos dom., 7 de março de 2027 · 18:00 Trabzonspor x Samsunspor Papara Park, Trabzon Ingressos dom., 14 de março de 2027 · 18:00 Beşiktaş x Trabzonspor Tüpraş Stadyumu (Vodafone Park), Istambul Ingressos dom., 21 de março de 2027 · 18:00 Trabzonspor x Rizespor Papara Park, Trabzon Ingressos dom., 4 de abril de 2027 · 17:00 Gaziantep FK x Trabzonspor Gaziantep Stadyumu, Gaziantep Ingressos dom., 11 de abril de 2027 · 17:00 Trabzonspor x Alanyaspor Papara Park, Trabzon Ingressos dom., 18 de abril de 2027 · 17:00 Eyüpspor x Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Istambul Ingressos dom., 25 de abril de 2027 · 17:00 Trabzonspor x Göztepe Papara Park, Trabzon Ingressos dom., 2 de maio de 2027 · 17:00 Çorum FK x Trabzonspor Çorum Şehir Stadyumu, Çorum Ingressos dom., 9 de maio de 2027 · 17:00 Trabzonspor x Fenerbahçe Papara Park, Trabzon Ingressos dom., 16 de maio de 2027 · 17:00 Kocaelispor x Trabzonspor Kocaeli Stadyumu, Kocaeli Ingressos dom., 23 de maio de 2027 · 17:00 Trabzonspor x Erzurumspor FK Papara Park, Trabzon Ingressos

Onde comprar ingressos do Trabzonspor?

Conseguir ingressos para os jogos do Trabzonspor pode ser feito pelos canais oficiais do clube ou por plataformas autorizadas de revenda. As vendas oficiais na Türkiye funcionam principalmente por meio do Passolig, o sistema obrigatório de identificação de torcedores e venda de ingressos implantado nas principais divisões do futebol turco. Normalmente, os torcedores precisam de um cartão Passolig ativo vinculado ao Trabzonspor para comprar ingressos diretamente no serviço de bilheteria do clube durante as janelas de venda geral.

No entanto, obter um cartão Passolig local e enfrentar as filas da pré-venda oficial muitas vezes pode se mostrar desafiador para torcedores internacionais ou turistas que visitam a Türkiye para um único jogo de fim de semana, um desafio que provavelmente será ainda maior agora, com a atenção global voltada ao clube após a contratação de Salah. Os processos de cadastro no Passolig, as verificações de identidade e os cronogramas rígidos de liberação frequentemente se esgotam rapidamente para partidas de grande apelo e, com Salah agora no elenco, espere que essa demanda aumente ainda mais, especialmente para os jogos contra Galatasaray, Beşiktaş e Fenerbahçe.

Como alternativa rápida e sem complicações, os torcedores podem garantir ingressos verificados no mercado secundário diretamente por meio de plataformas confiáveis como a StubHub. Comprar online em marketplaces secundários permite que fãs internacionais comparem assentos em vários setores do estádio, garantam entrada com bastante antecedência ao dia do jogo e concluam as compras sem dificuldades na moeda de sua preferência.

Opção principal: Plataforma oficial de ingressos Passolig (exige cadastro ativo no Passolig e verificação de identidade turca ou passaporte estrangeiro)

Mercado secundário e de revenda: StubHub Ingressos do Trabzonspor (acesso online imediato, seleção de assento garantida, ideal para torcedores do exterior)

Bilheteria do estádio: Localizada no Complexo Esportivo Şenol Güneş em dias de jogo (sujeita à disponibilidade de assentos remanescentes)

Quanto custam os ingressos do Trabzonspor?

Os preços dos ingressos para os jogos do Trabzonspor variam de acordo com o adversário, o setor e a categoria da partida. As opções mais baratas começam atrás dos gols, tornando o futebol ao vivo da Süper Lig turca incrivelmente acessível e barato em comparação com as principais ligas da Europa Ocidental. Todos os preços oficiais e de marketplace são cobrados em lira turca (TRY).

Os jogos de liga padrão contra equipes de meio de tabela oferecem o melhor custo-benefício para torcedores com orçamento mais apertado, mas espere que os preços em geral subam nesta temporada por causa do efeito Salah, especialmente para sua estreia em casa e para os grandes clássicos. Os lugares das categorias 3 e 4 atrás dos gols normalmente oferecem as opções mais baratas. Os assentos premium centrais na arquibancada principal custam mais caro devido à visão privilegiada e à proximidade dos bancos de reservas. Partidas de grande apelo contra Galatasaray, Fenerbahçe e Beşiktaş, agora com o atrativo adicional de Salah, têm preços dinâmicos mais altos em todas as categorias por causa da demanda extrema.

Arquibancada atrás do gol (Kale Arkası): 300 TRY a 600 TRY (opção de entrada mais barata para uma experiência econômica de torcida)

Cantos e arquibancadas superiores principais (Maraton Üst): 650 TRY a 1.200 TRY (ótimo equilíbrio entre preço e visão)

Arquibancada principal inferior (Maraton Alt & VIP): 1.500 TRY a 4.500 TRY (visão premium perto do meio-campo)

Hospitalidade executiva e lounges skybox: 5.000 TRY+ (inclui alimentação de cortesia, assentos privativos e acesso exclusivo ao lounge)

Para encontrar o melhor ingresso disponível para o jogo de sua preferência, especialmente para algumas das primeiras aparições de Salah, os torcedores são incentivados a consultar cedo as listagens secundárias disponíveis na StubHub antes que ocorram aumentos de preço perto do dia da partida.

Tudo o que você precisa saber sobre o Trabzonspor

Fundado em 1967 a partir da fusão de vários clubes locais, o Trabzonspor ocupa um status lendário na história esportiva turca. O clube ficou famoso por se tornar o primeiro fora de Istambul a vencer o título da Süper Lig na temporada 1975/76, quebrando um antigo monopólio da capital e se estabelecendo como o icônico quarto gigante do futebol turco. Conhecido coloquialmente como Bordo-Mavililer por causa de suas tradicionais cores grená e azul, o clube ostenta uma identidade regional profundamente apaixonada, enraizada na comunidade do Mar Negro.

O Trabzonspor conquistou sete títulos da Süper Lig, nove Copas da Turquia e dez Supercopas da Turquia ao longo de sua história. Seu título mais recente da liga, em 2021/22, gerou comemorações em todo o mundo entre a vasta diáspora de Trabzon, demonstrando o enorme alcance global do clube, um perfil global que está prestes a crescer substancialmente ainda mais com Mohamed Salah, um dos futebolistas mais reconhecíveis do planeta, agora vestindo o grená e azul.

Nome completo do clube: Trabzonspor Kulübü

Apelidos: Bordo-Mavililer (grenás e azuis), Karadeniz Fırtınası (Tempestade do Mar Negro)

Fundação: 2 de agosto de 1967

Principais rivalidades: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş e o rival regional Çaykur Rizespor

Troféus de destaque: 7 títulos da Süper Lig, 9 Copas da Turquia, 10 Supercopas da Turquia

Grande contratação para 2026/27: Mohamed Salah (transferência sem custos vinda do Liverpool)

Os dias de jogo em Trabzon são icônicos pela infame celebração do minuto 61. Em toda partida, quando o relógio marca 61 minutos, em referência ao código de placa de Trabzon, 61, o estádio inteiro explode em uma comemoração espetacular, com confetes e shows de luzes. Com Mohamed Salah agora no time, espere que essa tradição seja ainda mais barulhenta nesta temporada.

Tudo o que você precisa saber sobre o Papara Park

O Trabzonspor manda seus jogos no Papara Park, localizado dentro do moderno Complexo Esportivo Şenol Güneş, e é aqui que Mohamed Salah deve fazer sua estreia pelo clube diante da torcida de Trabzon. Construído em terreno recuperado do Mar Negro, este palco de nível mundial foi inaugurado em dezembro de 2016 e representa um dos estádios modernos mais marcantes da região. Nomeado em homenagem ao lendário goleiro e técnico turco Şenol Güneş, o estádio conta com um impressionante teto de membrana translúcida que se ilumina intensamente nos jogos noturnos.

O estádio tem capacidade para aproximadamente 41.000 espectadores, com um layout elegante de dois anéis projetado especificamente para manter os torcedores o mais perto possível do campo. Os espectadores atrás dos gols ficam a apenas 10 metros do gramado, criando um caldeirão intenso de barulho que intimida os adversários visitantes, uma atmosfera que tende a ficar ainda mais elétrica quando Salah entrar em campo pela primeira vez.

Nome do estádio: Papara Park (Şenol Güneş Sports Complex)

Localização: Akyazı, Trabzon, Türkiye

Capacidade: 41.000 lugares sentados

Superfície do campo: grama híbrida

Inauguração: 18 de dezembro de 2016

Chegar ao estádio é simples para visitantes hospedados no centro de Trabzon. Ônibus especiais de dia de jogo (Dolmuş) circulam com frequência pela rodovia costeira do centro da cidade diretamente até a entrada do complexo em Akyazı. Táxis também estão facilmente disponíveis, enquanto torcedores que forem de carro podem utilizar o estacionamento do complexo. Chegar 90 minutos antes do pontapé inicial dá bastante tempo para aproveitar as barracas de comida de rua no pré-jogo e absorver a incrível atmosfera ao redor da orla costeira e, com a chegada de Mohamed Salah prestes a atrair públicos recordes, chegar cedo nunca foi tão importante.