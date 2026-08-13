Como comprar ingressos do Sheffield United para 2026/27: próximos jogos, preços dos ingressos e carnês de temporada

Chris Wilder conseguirá levar o Sheffield United de volta à terra prometida da Premier League mais uma vez? Com um elenco que conta com nomes como Patrick Bamford e Harrison Burrows, o sonho de retornar a Wembley, desta vez com um resultado diferente, segue muito vivo.

Você pode estar em Bramall Lane para descobrir. Como colocar as mãos em ingressos para ver os Blades em ação durante a temporada 2026/27? Deixe o GOAL trazer todos os detalhes.

Próximos jogos do Sheffield United em 2026/27

Como comprar ingressos do Sheffield United para 2026/27?

Há várias opções de ingressos para os jogos do Sheffield United, desde entradas avulsas para partidas individuais até carnês de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade. Normalmente, é possível comprá-los pelo portal oficial de ingressos do clube em seu site.

Os clubes de futebol britânicos costumam disponibilizar ingressos em três etapas: Primeiro para os detentores de carnê de temporada Depois para os membros do clube, que muitas vezes são classificados por pontos de fidelidade de compras anteriores Por fim, para o público no período de “venda geral”.

As associações do Sheffield United variam de £20 para “Junior Blades” até £70 para “Blade Member+”. Todas oferecem benefícios, incluindo acesso antecipado aos ingressos das partidas, desconto em ingressos para jogos em casa e acesso gratuito aos jogos do sub-21 disputados em Bramall Lane.

Quanto custam os ingressos do Sheffield United para 2026/27?

Para quem deseja comprar ingressos do Sheffield United para Bramall Lane jogo a jogo, cada partida é categorizada como Cat A*, Cat A ou Cat B, com preços para adultos entre £30 e £46.

Tarifas concessionadas se aplicam a idosos (60+), torcedores com deficiência, jovens adultos/estudantes (sub-22), menores de 18 anos e Junior Blades em todos os setores da casa do estádio.

Como conseguir carnês de temporada do Sheffield United?

Um carnê de temporada é a única forma de garantir presença em Bramall Lane em todos os jogos em casa do Sheffield United na Championship durante a temporada 2026/27.

Além de garantir assentos reservados nas arquibancadas para todas as 23 partidas da liga, excluindo jogos de copa ou dos playoffs, 2.700 pontos de fidelidade são concedidos a cada detentor de carnê de temporada, aumentando suas chances de comprar ingressos para partidas fora de casa de grande apelo ou confrontos de copa.

Onde posso ficar nos arredores de Bramall Lane?

Há vários hotéis e opções de hospedagem para os visitantes ficarem nos arredores de Bramall Lane e por toda Sheffield durante a visita.

O mapa interativo abaixo mostra o que está disponível perto do estádio, enquanto as ligações de transporte da cidade também significam que é possível se hospedar mais longe e ainda assim aproveitar a experiência do dia de jogo:

História de Bramall Lane

Bramall Lane é um estádio de futebol em Sheffield, South Yorkshire. É a casa do Sheffield United desde a fundação do clube, em 1889, e é o estádio principal mais antigo do mundo que ainda recebe partidas de futebol profissional.

Bramall Lane é um dos únicos dois estádios, sendo o outro o Oval, que receberam jogos internacionais da Inglaterra, uma partida de Test cricket da Inglaterra, em 1902, e uma final da FA Cup, em 1912, no jogo de desempate.

O estádio foi amplamente reformado após o Relatório Taylor e se tornou um estádio totalmente com assentos em 1994, com capacidade para 32.050 pessoas. Durante 2022, recebeu jogos da Euro Feminina da UEFA, incluindo a semifinal entre Inglaterra e Suécia.