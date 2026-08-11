É preciso voltar à temporada 2020/21 da Scottish Premiership para encontrar a última vez em que o Rangers FC reinou como campeão da liga.

No entanto, com o técnico Philippe Clement no comando do Gers, o lado azul de Glasgow espera que a temporada 2026/27 seja vitoriosa.

Mas como colocar as mãos em ingressos do Rangers nesta temporada, enquanto o time tenta retomar a coroa da Scottish Premiership das mãos do arquirrival Celtic?

Deixe o GOAL mostrar quais opções você tem para ver o Rangers jogar ao vivo durante a campanha 2026/27.

Próximos jogos do Rangers em 2026/27 e ingressos

Abaixo, você encontra os próximos jogos do Rangers em casa na temporada 2025/26:

Como comprar ingressos do Rangers para 2026/27?

A posição do Rangers como uma das duas forças dominantes do futebol escocês gera enorme demanda global. Os ingressos para os dias de jogo em Ibrox frequentemente se esgotam tanto para partidas rotineiras da liga quanto para confrontos de mata-mata nas copas.

A principal forma de comprar ingressos padrão é diretamente pelo portal oficial de ingressos do Rangers (tickets.rangers.co.uk).

Os ingressos geralmente são distribuídos em três etapas distintas:

Detentores de season ticket (renovações prioritárias e pacotes adicionais para competições europeias) Membros MyGers (classificados por faixas de pontos de fidelidade) Venda geral (oferecida publicamente apenas se as cotas destinadas aos membros permanecerem sem alocação)

Fique de olho no portal oficial do clube para as datas de liberação.

Se as cotas gerais se esgotarem, mercados secundários oferecem opções alternativas de revenda entre torcedores. Certifique-se de conferir novamente os termos e condições do site no qual você está comprando.

Quando serão Rangers x Celtic?

Se você quer ver o Old Firm frente a frente, talvez seja difícil conseguir ingressos para Rangers x Celtic. Com uma rivalidade que remonta a 1888, este é um confronto intenso e carregado de história. Veja abaixo tudo o que você precisa saber.

Data e hora Jogo Local Ingressos dom., 20 de setembro de 2026, 12:00 Celtic x Rangers Celtic Park, Glasgow Comprar ingressos sáb., 2 de janeiro de 2027, 15:00 Rangers x Celtic Ibrox Stadium, Glasgow Comprar ingressos sáb., 27 de fevereiro de 2027, 15:00 Celtic x Rangers Celtic Park, Glasgow Comprar ingressos maio de 2027 (a definir) Rangers x Celtic Ibrox Stadium, Glasgow Comprar ingressos

Como conseguir season tickets do Rangers?

Um season ticket é a única maneira de garantir um assento reservado para todos os 19 jogos da liga em casa em Ibrox durante a campanha 2026/27.

Os season tickets para adultos nesta temporada começam em aproximadamente £480+, com descontos para idosos e jovens.

Com mais de 45.000 detentores de season ticket e taxas de renovação consistentemente acima de 98%, novos season tickets são extremamente difíceis de obter. Para entrar na lista de espera oficial, os torcedores precisam ter uma MyGers Membership ativa.

Onde se hospedar perto do Ibrox Stadium?

Se você vai viajar para Glasgow para assistir a um jogo do Rangers em Ibrox, pode conferir os locais para se hospedar perto do estádio. O mapa interativo abaixo mostra o que está disponível nas proximidades do local, embora o sistema de transporte público da cidade ofereça opções fáceis de deslocamento se você estiver mais distante.

História do Ibrox Stadium

O Ibrox Stadium fica no lado sul do rio Clyde, na área de Ibrox, em Glasgow, Escócia. O estádio foi inaugurado como Ibrox Park em 1899 e tem sido a casa do Rangers desde então, embora, é claro, tenha passado por uma série de reformas ao longo desse período. Ibrox é o terceiro maior estádio de futebol da Escócia (15º do Reino Unido), atrás de Celtic Park e Hampden Park, com capacidade totalmente sentada de pouco mais de 50.000 lugares.

O gramado de Ibrox é cercado por quatro arquibancadas cobertas, todas com assentos, oficialmente conhecidas como Bill Struth Main (sul), Broomloan Road (oeste), Sandy Jardine (norte) e Copland Road (leste). Cada arquibancada tem dois níveis, com exceção da Bill Struth Main Stand, que passou a ter três níveis desde que o Club Deck foi adicionado em 1991.

Além de receber jogos da seleção da Escócia em várias ocasiões, Ibrox também foi palco de uma série de eventos não esportivos, com atrações musicais como Frank Sinatra, Rod Stewart, Elton John e Bon Jovi tendo feito shows no local.