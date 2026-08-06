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Matheus Cunha of Manchester United celebrates scoring his team's third goal during the Premier League matchGetty Images
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Renuka Odedra

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Como comprar ingressos do Manchester United para 2026-27: preços, opções premium e informações sobre carnê de temporada

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Premier League

Assista ao vivo ao Manchester United em ação na temporada 2026/27 da Premier League

O Manchester United entra em 2026/27 sob o comando de Michael Carrick, que conduziu o clube a um terceiro lugar e ao retorno à Champions League na última temporada. A GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos em Old Trafford.

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Quais são os jogos do Manchester United na temporada 2026/27 da Premier League?

A temporada 2026/27 do Manchester United começa fora de casa contra o Hull City em 22 de agosto.

Data e horaJogoEstádioCompetiçãoIngressos
sáb., 22 ago. 2026, 12:30 BSTHull City x Manchester UnitedMKM Stadium (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 29 ago. 2026, 15:00 BSTManchester United x Ipswich TownOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 5 set. 2026, 15:00 BSTEverton x Manchester UnitedHill Dickinson Stadium (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 12 set. 2026, 15:00 BSTManchester United x Manchester CityOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 19 set. 2026, 15:00 BSTFulham x Manchester UnitedCraven Cottage (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 10 out. 2026, 15:00 BSTManchester United x Tottenham HotspurOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 17 out. 2026, 15:00 BSTLeeds United x Manchester UnitedElland Road (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 24 out. 2026, 15:00 BSTManchester United x BournemouthOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 31 out. 2026, 15:00 GMTChelsea x Manchester UnitedStamford Bridge (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 7 nov. 2026, 15:00 GMTManchester United x Aston VillaOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 21 nov. 2026, 15:00 GMTLiverpool x Manchester UnitedAnfield (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 28 nov. 2026, 15:00 GMTManchester United x BrentfordOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
qua., 2 dez. 2026, 20:00 GMTNewcastle United x Manchester UnitedSt. James' Park (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 5 dez. 2026, 15:00 GMTManchester United x Coventry CityOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 12 dez. 2026, 15:00 GMTCrystal Palace x Manchester UnitedSelhurst Park (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 19 dez. 2026, 15:00 GMTArsenal x Manchester UnitedEmirates Stadium (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 26 dez. 2026, 15:00 GMTManchester United x Nottingham ForestOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
qua., 30 dez. 2026, 20:00 GMTManchester United x SunderlandOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 2 jan. 2027, 15:00 GMTBrighton and Hove Albion x Manchester UnitedAmerican Express Stadium (Fora)Premier LeagueIngressos
qua., 6 jan. 2027, 20:00 GMTManchester United x Newcastle UnitedOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 16 jan. 2027, 15:00 GMTAston Villa x Manchester UnitedVilla Park (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 23 jan. 2027, 15:00 GMTManchester United x LiverpoolOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 30 jan. 2027, 15:00 GMTBrentford x Manchester UnitedGtech Community Stadium (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 6 fev. 2027, 15:00 GMTManchester United x ChelseaOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
qua., 10 fev. 2027, 20:00 GMTManchester United x Brighton and Hove AlbionOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 20 fev. 2027, 15:00 GMTNottingham Forest x Manchester UnitedThe City Ground (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 27 fev. 2027, 15:00 GMTManchester United x ArsenalOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
qua., 3 mar. 2027, 20:00 GMTSunderland x Manchester UnitedStadium of Light (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 13 mar. 2027, 15:00 GMTManchester United x EvertonOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 20 mar. 2027, 15:00 GMTManchester City x Manchester UnitedEtihad Stadium (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 10 abr. 2027, 15:00 BSTManchester United x Hull CityOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 17 abr. 2027, 15:00 BSTIpswich Town x Manchester UnitedPortman Road (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 24 abr. 2027, 15:00 BSTManchester United x Crystal PalaceOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
sáb., 1 maio 2027, 15:00 BSTCoventry City x Manchester UnitedCoventry Building Society Arena (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 8 maio 2027, 15:00 BSTBournemouth x Manchester UnitedVitality Stadium (Fora)Premier LeagueIngressos
sáb., 15 maio 2027, 15:00 BSTManchester United x Leeds UnitedOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos
dom., 23 maio 2027, 15:00 BSTTottenham Hotspur x Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (Fora)Premier LeagueIngressos
dom., 30 maio 2027, 16:00 BSTManchester United x FulhamOld Trafford (Casa)Premier LeagueIngressos

Apenas os horários de início de agosto estão confirmados no momento da publicação; todos os demais horários ainda estão sujeitos a alteração para definição de transmissão de TV. O retorno do United à Champions League também adicionará mais jogos ao calendário assim que o sorteio da fase de liga de 2026/27 for confirmado, junto com os confrontos habituais da FA Cup e da Copa da Liga assim que esses sorteios acontecerem.

Como comprar ingressos do Manchester United para a Premier League?

O Manchester United oferece várias opções de ingressos para partidas da Premier League, que vão de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade. A maioria dos ingressos pode ser comprada diretamente pelo portal oficial de ingressos do clube em seu site.

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As principais formas de garantir um ingresso para ver o Manchester United jogar são:

  • Ingressos oficiais via Manchester United: os ingressos para jogos da Premier League são vendidos diretamente pelo site oficial do clube. O acesso geralmente depende do seu nível de associação, com membros Red, Silver ou Gold normalmente recebendo prioridade na liberação dos ingressos. Esta é a forma mais segura e confiável de comprar. 
  • Sistema de sorteio de ingressos: para jogos de alta demanda, como partidas contra Liverpool, Arsenal ou Manchester City, o Manchester United realiza um sorteio de ingressos para membros Red. Você participa do sorteio e, se for contemplado, pode comprar ingressos pelo valor de face. Isso garante justiça quando a demanda supera a oferta. 
  • Troca oficial de ingressos: se você perder a venda inicial, o Manchester United opera uma Ticket Exchange oficial na qual detentores de carnê de temporada podem listar assentos que não poderão usar. Esses ingressos são verificados pelo clube, garantindo que você ainda compre com segurança pelo valor de face. 
  • Ingressos secundários: plataformas como a StubHub também oferecem ingressos de última hora, muitas vezes a partir de cerca de £80, embora os preços possam variar. Verifique os termos e condições da plataforma na qual você está comprando.

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Quanto custam os ingressos do Manchester United para a Premier League?

Para os torcedores que querem assistir ao Manchester United na Premier League em Old Trafford, os preços dos ingressos podem variar bastante dependendo do adversário, da localização do assento e de como o ingresso é comprado.

A forma mais simples de comprar um ingresso para a Premier League é por meio do portal oficial de ingressos do Manchester United. No entanto, eles geralmente são reservados para membros oficiais do clube, e a disponibilidade é muito limitada. O United também usa um sistema de preços por categorias com base no adversário, sendo os jogos da Categoria A os mais caros.

Os preços oficiais habituais para ingressos inteiros, por meio do sorteio para membros ou da Ticket Exchange oficial do clube, normalmente ficam dentro destas faixas:

  • Jogos da Categoria C (adversários de menor demanda): £35 - £55 
  • Jogos da Categoria B (adversários de nível intermediário): £45 - £75 
  • Jogos da Categoria A (adversários de alta demanda, por exemplo Liverpool, Manchester City e Arsenal): £65 - £120+

Os ingressos comprados pela Ticket Exchange oficial do Manchester United, a plataforma de revenda verificada do clube, são sempre vendidos pelo valor de face. Isso permite que detentores de carnê de temporada ou membros que não possam comparecer a um jogo revendam seus assentos com segurança para outros membros.

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Tudo o que você precisa saber sobre o estádio Old Trafford

O Manchester United joga em Old Trafford desde 1910, e ele segue sendo o maior estádio de clube da Inglaterra, com capacidade atual geralmente citada em cerca de 74.000-76.000 após sua última grande ampliação, em 2006. Conhecido carinhosamente como o Teatro dos Sonhos, o estádio recebeu uma final da Copa dos Campeões da Europa, várias semifinais da FA Cup e incontáveis noites europeias históricas sob seus refletores.

Mais de um século após sua inauguração, porém, Old Trafford está entrando em uma nova era. Em março de 2025, o coproprietário Sir Jim Ratcliffe e o clube revelaram planos, elaborados pelos arquitetos Foster + Partners, para um novo estádio de 100.000 lugares a ser construído em um terreno adjacente ao local atual, a um custo estimado de cerca de £2 bilhões. Chamado de New Trafford em documentos de apresentação, o local foi projetado com uma cobertura distinta em estilo guarda-chuva, destinada a captar energia solar e água da chuva, e três mastros altos que o tornariam visível a vários quilômetros de distância. Se avançar como planejado, ele se tornará o maior estádio de futebol do Reino Unido, superando Wembley, e a peça central de um projeto mais amplo de regeneração no entorno da área de Old Trafford.

O projeto segue na fase de planejamento e consulta, com o clube mirando a conclusão a tempo da temporada 2030/31, embora a dimensão da obra signifique que o cronograma ainda possa mudar. Até que qualquer mudança aconteça, Old Trafford segue operando normalmente para a temporada 2026/27 e continua sendo um dos estádios mais icônicos e barulhentos do futebol mundial em dias de jogo.

  • Avaliar as categorias de ingressos e as estruturas de preços do Manchester United ajuda os torcedores a organizar suas viagens a Old Trafford ao longo da temporada competitiva. Para ter flexibilidade total ao montar suas apostas personalizadas de fim de semana, garantir capital promocional extra é altamente vantajoso. Explore nosso guia especializado para ver como você pode desbloquear promoções esportivas especializadas usando nosso código promocional da betfred.

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