Os atuais campeões da Major League Soccer passaram por uma das quedas mais dramáticas da história da liga no ano passado. O LA Galaxy, hexacampeão da MLS Cup, ficou sem vencer nos seus primeiros dez jogos da temporada de 2025 enquanto defendia o título conquistado apenas alguns meses antes, o pior início de um campeão defensor na história da MLS, e sequer foi aos playoffs.

Apesar dessa queda histórica, o clube optou pela continuidade e renovou o contrato do técnico Greg Vanney em maio de 2025, em vez de promover uma mudança. O Galaxy de Vanney deu sinais de vida em 2026, ocupando o 10º lugar na Conferência Oeste enquanto a temporada entra em sua reta final, e o clube segue na briga na Copa dos Campeões da CONCACAF, competição na qual chegou às quartas de final. A GOAL tem todas as informações de que você precisa para ver o LA Galaxy no Dignity Health Sports Park pelo restante da temporada, incluindo onde encontrar ingressos e quanto eles vão custar.

Próximos ingressos do LA Galaxy à venda e preços

A temporada regular de 2026 da MLS vai até 7 de novembro, sem partidas em junho por causa da Copa do Mundo da FIFA. O LA Galaxy faz 17 jogos em casa ao longo da temporada, listados integralmente abaixo. As partidas já disputadas mostram o resultado final; os próximos compromissos já estão disponíveis para compra de ingressos.

Data Partida Resultado / Ingressos dom., 22 de fev. de 2026 LA Galaxy x New York City FC empate por 1 a 1 (final) sáb., 28 de fev. de 2026 LA Galaxy x Charlotte FC vitória por 3 a 0 (final) sáb., 14 de mar. de 2026 LA Galaxy x Sporting Kansas City derrota por 1 a 2 (final) sáb., 4 de abr. de 2026 LA Galaxy x Minnesota United FC derrota por 1 a 2 (final) dom., 26 de abr. de 2026 LA Galaxy x Real Salt Lake vitória por 2 a 1 (final) sáb., 2 de maio de 2026 LA Galaxy x Vancouver Whitecaps FC empate por 1 a 1 (final) sáb., 23 de maio de 2026 LA Galaxy x Houston Dynamo FC empate por 1 a 1 (final) sex., 17 de jul. de 2026 LA Galaxy x Los Angeles FC (El Trafico) derrota por 0 a 3 (final) qua., 22 de jul. de 2026 LA Galaxy x St Louis CITY SC derrota por 1 a 3 (final) sáb., 1º de ago. de 2026 LA Galaxy x FC Dallas empate por 0 a 0 (final) qua., 19 de ago. de 2026 LA Galaxy x San Jose Earthquakes Ingressos sáb., 5 de set. de 2026 LA Galaxy x New England Revolution Ingressos sáb., 12 de set. de 2026 LA Galaxy x Seattle Sounders FC Ingressos sáb., 26 de set. de 2026 LA Galaxy x Colorado Rapids Ingressos qua., 14 de out. de 2026 LA Galaxy x Portland Timbers Ingressos sáb., 17 de out. de 2026 LA Galaxy x San Diego FC Ingressos sáb., 31 de out. de 2026 LA Galaxy x Austin FC Ingressos

O Galaxy fecha a temporada regular fora de casa, contra o Real Salt Lake, em 7 de novembro. Caso se classifique, os playoffs da Audi MLS Cup vão de meados de novembro até dezembro.

Onde comprar ingressos do LA Galaxy?

O crescimento contínuo da MLS, impulsionado pela chegada de superestrelas de clubes europeus nas últimas temporadas e pela preparação para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, que será coorganizada por Estados Unidos, México e Canadá, manteve os públicos em alta em toda a liga. Como resultado, os preços seguem elevados para a maioria das equipes.

Os ingressos avulsos básicos podem ser comprados pelo site oficial do clube, pela AXS e pela Ticketmaster. Se as cargas oficiais estiverem esgotadas, ou se você estiver buscando um assento específico perto do dia da partida, plataformas secundárias como a StubHub são uma forma confiável de garantir um ingresso, com anúncios cobrindo todos os setores do Dignity Health Sports Park.

Como única maneira de garantir um lugar em todos os jogos em casa, os pacotes de season ticket seguem sendo a opção mais confiável para torcedores que querem acompanhar toda a campanha, com a demanda permanecendo forte em toda a MLS em meio à preparação para a Copa do Mundo deste verão. A disponibilidade pode ser consultada no site oficial do clube.

Quanto custam os ingressos do LA Galaxy?

Como na maioria dos jogos da MLS, você pode escolher entre uma variedade de opções de ingressos para partidas individuais, com preços do LA Galaxy normalmente variando de cerca de US$ 20 a US$ 200 nos canais oficiais, enquanto um pequeno número de ingressos exclusivos à beira do campo custa ainda mais.

Esses preços podem variar dependendo do jogo e do adversário, com partidas contra rivais próximos, tanto do ponto de vista geográfico quanto competitivo, potencialmente sujeitas a aumento de preço em relação à categoria do confronto.

Certos jogos, como o El Trafico contra o Los Angeles FC, tradicionalmente são os ingressos mais disputados do calendário do Galaxy em casa, com o retrospecto geral marcando 10-9-7 a favor do Galaxy. O encontro de 2026 até aqui, uma derrota por 0 a 3 em julho, teve desfecho favorável ao rival, com o jogo de volta no BMO Stadium ainda por acontecer em outubro.

O estádio é majoritariamente com lugares marcados, embora haja setores atrás de um dos gols com áreas de safe standing e entrada geral, oferecendo aos torcedores os ingressos mais baratos disponíveis jogo a jogo. Os assentos premium à beira do gramado, posicionados ao lado do campo e próximos às linhas laterais, ficam mais perto da faixa de US$ 450.

Para a maior variedade de assentos e a melhor chance de encontrar ingressos para partidas esgotadas ou de alta demanda, a StubHub segue sendo uma das opções secundárias mais confiáveis para jogos do LA Galaxy ao longo da temporada.

Posso comprar ingressos do LA Galaxy sem ser membro?

Você não precisa ser membro para comprar um ingresso do LA Galaxy, com ingressos disponíveis para aquisição pela AXS da mesma forma que você compraria um ingresso para um show ou evento teatral.

Atualmente, o LA Galaxy não oferece um programa de associação fora de seus pacotes de season ticket, que dão acesso a uma série de eventos e descontos.

Jogos do LA Galaxy no Dignity Health Sports Park

Os torcedores que quiserem acompanhar os jogos do LA Galaxy nesta temporada poderão comprar ingressos para vê-lo em ação em sua casa habitual, o Dignity Health Sports Park, localizado na cidade de Carson, aproximadamente 20,9 km ao sul do centro de Los Angeles. Construído no campus da California State University em Dominguez Hills, ele é a casa da equipe desde 2003.

O estádio, com capacidade para 27 mil pessoas, foi construído especificamente para o futebol e passou a receber a equipe após sua mudança do histórico Rose Bowl. Embora possa não ser o maior entre os estádios da MLS, ainda assim é o segundo maior palco específico para futebol nos Estados Unidos, atrás apenas do Geodis Park, do Nashville SC.

O local também já foi usado para partidas internacionais, recebendo jogos da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2003 e da SheBelieves Cup de 2022, além de três partidas da seleção masculina de rugby union dos Estados Unidos. O Los Angeles Chargers também disputou vários jogos entre 2017 e 2019 no local, que ainda fará parte dos planos da cidade para os Jogos Olímpicos de Los Angeles de 2028.