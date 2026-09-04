Como comprar ingressos do Galatasaray para 2026/27: próximos jogos, preços dos ingressos, notícias da Süper Lig e mais

O Galatasaray conquistou o título da Süper Lig pela quarta vez consecutiva na temporada passada, feito que também alcançou entre 1997 e 2000. Agora, o time de Okan Buruk, de Istambul, busca garantir um quinto título seguido, quebrando o recorde. Você pode reservar ingressos para vê-lo jogar hoje.

Além de tentar superar sua própria sequência de títulos nesta temporada, o Galatasaray pode se juntar ao Fenerbahçe no topo da classificação histórica da liga turca, com 28 títulos no total. O Galatasaray também buscará construir sobre as bases sólidas que lançou no cenário europeu. Na temporada passada, eliminou a Juventus de forma marcante para chegar às oitavas de final da Champions League.

Victor Osimhen segue sendo a principal ameaça do Galatasaray. Depois de perder a chance de atuar na Copa do Mundo da FIFA no verão, o atacante estrela nigeriano estará desesperado para voltar à ação. Ele marcou 41 vezes na Süper Lig nas últimas duas campanhas. Osimhen contará com a ajuda de grandes contratações de verão, como Rafael Leão, Aleksey Batrakov, Deniz Gül e Leroy Sané.

Deixe a GOAL trazer todas as informações mais recentes sobre ingressos para você garantir seu lugar nos jogos do Galatasaray, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Próximos jogos do Galatasaray

Data e hora (local) Jogo Local Ingressos qua., 9 de set. (20h) UCL: Sporting CP x Galatasaray Estádio José Alvalade (Lisboa) Ingressos dom., 13 de set. (20h) Süper Lig: Galatasaray x Kocaelispor RAMS Park (Istambul)

Ingressos sáb., 19 de set. (20h) Süper Lig: Trabzonspor x Galatasaray Complexo Esportivo Şenol Güneş (Trabzon) Ingressos sex., 9 de out. (18h) Süper Lig: Galatasaray x Kasımpaşa RAMS Park (Istambul) Ingressos ter., 13 de out. (22h) UCL: Galatasaray x Barcelona RAMS Park (Istambul) Ingressos sáb., 17 de out. (18h) Süper Lig: Gençlerbirliği x Galatasaray Estádio Eryaman (Ancara) Ingressos qua., 21 de out. (18h45) UCL: LOSC Lille x Galatasaray Stade Pierre Mauroy (Villeneuve-d'Ascq) A definir dom., 25 de out. (18h) Süper Lig: Galatasaray x Fenerbahçe RAMS Park (Istambul) Ingressos sex., 30 de out. (18h45) Süper Lig: Konyaspor x Galatasaray Estádio Metropolitano da Prefeitura de Konya (Konya) Ingressos

Como comprar ingressos do Galatasaray

Os ingressos oficiais do Galatasaray podem ser comprados por meio da plataforma centralizada de venda de ingressos da Turquia, a Passo, e normalmente são colocados à venda entre 3 e 5 dias antes de cada partida específica. As vendas são abertas em janelas escalonadas de prioridade para sócios do clube, portadores de cartões premium e, por fim, para o público em geral, embora partidas de alta demanda raramente cheguem à venda geral.

Para comprar ingressos, os torcedores primeiro precisam se registrar para um cartão de identidade de torcedor obrigatório por causa das leis esportivas da Turquia. Para se registrar, você pode se inscrever online pelo site Passo Taraftar ou pelo aplicativo móvel. Visitantes internacionais, porém, precisarão de dados do passaporte, número de telefone e uma foto digital.

Enquanto aguarda um cartão físico para obter acesso digital, você pode usar a função de leitura de QR code do e-ticket no aplicativo móvel da Passo.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos do Galatasaray no mercado secundário. StubHub é um dos principais varejistas para quem busca garantir lugares por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos do Galatasaray?

Os preços oficiais dos ingressos para jogos regulares do Galatasaray na Süper Lig no RAMS Park normalmente variam de ₺1.500 a ₺8.000+ liras turcas (€30 a €150+), mas podem subir para ₺15.000 a ₺30.000+ (€100 a €350+) em lugares VIP premium, grandes dérbis de Istambul (contra Fenerbahçe ou Beşiktaş) e grandes noites de Champions League.

Os preços variam entre diferentes categorias, dependendo do setor e do anel que você selecionar no RAMS Park:

Arquibancadas Norte e Sul (Kuzey & Güney) : Atrás dos gols, nos anéis inferior e superior. Casa dos torcedores mais barulhentos. Os ingressos para jogos regulares custam aproximadamente ₺700 a ₺1.200, chegando a ₺3.000 em dérbis/confrontos europeus.

Setores de canto e laterais : Curvas de canto que conectam as extremidades dos gols às laterais do campo. Os ingressos para jogos regulares custam aproximadamente ₺1.300 a ₺2.000, chegando a ₺5.500 em dérbis/confrontos europeus.

Arquibancada Leste (Doğu) : Principal área lateral, oferecendo excelentes vistas de primeira classe. Os ingressos para jogos regulares custam aproximadamente ₺2.500 a ₺4.500, chegando a ₺10.000 em dérbis/confrontos europeus.

Arquibancada Oeste / camarotes VIP (Batı) : Arquibancada principal com hospitalidade premium e suítes de luxo. Os ingressos/pacotes para jogos regulares custam aproximadamente ₺7.000 a ₺12.000, chegando a ₺30.000+ em dérbis/confrontos europeus.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para informações adicionais ou sites secundários de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o RAMS Park

O RAMS Park é um estádio de futebol de classe mundial localizado no bairro de Seyrantepe, no distrito de Sarıyer, no lado europeu de Istambul. Ele serve como casa do Galatasaray desde sua inauguração, em 2011, e tem capacidade para 53.978 pessoas.

O estádio anterior do Galatasaray, o Ali Sami Yen Stadium, que esteve em uso por mais de 60 anos e era conhecido por sua atmosfera incrivelmente intensa, aparentemente estava à beira do colapso e um grande desastre em estádio poderia ter ocorrido se tivesse permanecido em uso.

Partidas memoráveis disputadas no RAMS Park:

O recorde de barulho : Em 2011, durante o acirrado dérbi do Galatasaray contra o Fenerbahçe, a apaixonada torcida do estádio estabeleceu um recorde mundial do Guinness para o rugido de torcida mais alto em um estádio esportivo, alcançando inacreditáveis 131,76 decibéis, mais alto do que a decolagem de um motor a jato!

Noites de Champions League : O local recebeu noites europeias espetaculares contra gigantes continentais como Real Madrid, Barcelona e Manchester United. Elas foram destacadas por enormes e impressionantes mosaicos em todo o estádio criados pelo principal grupo de torcedores, o ultrAslan.

Recorde de energia solar: O teto do estádio está repleto de mais de 10.000 painéis solares. Essa estrutura gerou 4,2 megawatts de eletricidade, rendendo outro recorde mundial do Guinness pela produção solar mais potente a partir do teto de um estádio esportivo.

Recordes e estatísticas do Galatasaray

O Galatasaray (Galatasaray Spor Kulübü), fundado em 1905, é o clube mais vitorioso da história do futebol turco e é o único time do país a conquistar grandes troféus europeus.

Títulos do clube e destaques de troféus

Campeonatos da liga turca : 27 títulos

Copa da Turquia : 19 títulos

Copa da UEFA : 1 título

Supercopa da UEFA : 1 título

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Bülent Korkmaz (590), Fernando Muslera (551)

Mais gols: Metin Oktay (538), Hakan Şükür (291)

Triunfo na Copa da UEFA de 2000

O Galatasaray completou uma incrível campanha europeia invicta ao derrotar o Arsenal nos pênaltis na final de Copenhague. Isso fez dele o primeiro e único time turco a conquistar um grande título europeu.

A quádrupla coroa

Sob o comando do lendário técnico Fatih Terim, o Galatasaray conquistou de forma memorável quatro troféus durante a temporada 1999-2000: a Süper Lig turca, a Copa da Turquia, a Copa da UEFA e, depois, a Supercopa da UEFA.







