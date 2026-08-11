Com a temporada 2026/27 da Premier League em andamento, os torcedores do Everton estão desfrutando de sua segunda campanha em sua arena de nível mundial à beira-mar. Após sua saída histórica de Goodison Park, o Hill Dickinson Stadium, em Bramley-Moore Dock, rapidamente se consolidou.

O GOAL tem todas as informações para garantir ingressos do Everton, incluindo entradas avulsas para partidas, opções de hospitalidade e detalhes sobre carnês de temporada.

Próximos jogos do Everton na Premier League 2026/27

Como comprar ingressos do Everton para a Premier League?

A demanda por ingressos no Hill Dickinson Stadium é extremamente alta. Para garantir acesso justo, o Everton distribui os ingressos padrão para jogos em casa por meio de um sistema oficial de sorteio para membros.

O portal oficial de eTicketing do Everton (eticketing.co.uk/evertonfc) é a principal forma de garantir ingressos padrão para os dias de jogo.

Aqui está exatamente o que você precisa saber:

Programa oficial de membros e ingressos do Everton

Você precisa ter uma associação ativa em eticketing.co.uk/evertonfc para participar dos sorteios de ingressos:

Forever Blue+ : Concede acesso prioritário de nível máximo a cada sorteio de jogos em casa.

: Concede acesso prioritário de nível máximo a cada sorteio de jogos em casa. Forever Blue: Concede acesso à troca oficial de ingressos e às janelas secundárias de liberação.

Sorteio de ingressos do Everton

Quando se inscrever : Os sorteios abrem no portal de eTicketing 4 semanas antes do dia do jogo, na segunda-feira às 10:00, e encerram na terça-feira às 16:00.

: Os sorteios abrem no portal de eTicketing 4 semanas antes do dia do jogo, na segunda-feira às 10:00, e encerram na terça-feira às 16:00. Inscrições em grupo : Para sentar com amigos ou familiares, vincule suas contas em Account Management > Network antes de se inscrever.

: Para sentar com amigos ou familiares, vincule suas contas em Account Management > Network antes de se inscrever. Resultados: Os candidatos aprovados são notificados até a tarde de quinta-feira, e os cartões de pagamento cadastrados são cobrados automaticamente.

Formas alternativas de comprar ingressos do Everton

Se você não conseguir um lugar no sorteio, ainda há algumas boas opções:

Official Ticket Exchange : Abre na sexta-feira às 10:00 após o sorteio, permitindo que titulares de carnê de temporada revendam assentos não utilizados pelo valor de face a membros.

: Abre na sexta-feira às 10:00 após o sorteio, permitindo que titulares de carnê de temporada revendam assentos não utilizados pelo valor de face a membros. Mercados secundários : Plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos verificados de torcedor para torcedor para partidas de alta demanda, como o Merseyside Derby.

: Plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos verificados de torcedor para torcedor para partidas de alta demanda, como o Merseyside Derby. Hospitalidade de dia de jogo: Reservar um pacote VIP de hospitalidade garante a entrada sem precisar participar do sorteio ou ter associação.

Quanto custam os ingressos do Everton?

Os preços dos ingressos no Hill Dickinson Stadium refletem as comodidades modernas do estádio, ao mesmo tempo em que oferecem opções em diferentes faixas de preço de acordo com as categorias de idade e os setores:

Ingressos avulsos para a liga : Os ingressos padrão de venda geral para adultos variam de £35 a £75+, dependendo da categoria da partida e da localização no estádio.

: Os ingressos padrão de venda geral para adultos variam de £35 a £75+, dependendo da categoria da partida e da localização no estádio. Tarifas com desconto: Há preços reduzidos em todos os setores para idosos (65+), jovens adultos (18–21), juniores (11–17) e menores de 11 anos.

Há preços reduzidos em todos os setores para idosos (65+), jovens adultos (18–21), juniores (11–17) e menores de 11 anos. South Stand Safe Standing : O setor destinado à torcida mandante na South Stand conta com áreas dedicadas de safe standing, proporcionando uma atmosfera imersiva em dia de jogo nas faixas de preço de entrada.

: O setor destinado à torcida mandante na South Stand conta com áreas dedicadas de safe standing, proporcionando uma atmosfera imersiva em dia de jogo nas faixas de preço de entrada. Pacotes de hospitalidade: As experiências premium em dia de jogo começam em aproximadamente £399–£495 por pessoa, com partidas de maior destaque, como o Merseyside Derby, tendo preços mais altos.

Como comprar carnês de temporada do Everton?

Um carnê de temporada do Everton garante seu assento reservado para todos os 19 jogos em casa da Premier League no Hill Dickinson Stadium durante a campanha 2026/27.

Devido à demanda recorde após a inauguração do estádio, os carnês de temporada para a temporada 2026/27 estão completamente esgotados, com taxas de renovação extremamente altas entre os atuais detentores.

Possíveis compradores podem se registrar na lista oficial de espera por carnês de temporada do Everton por meio do site do clube, com prioridade para membros ativos do Forever Blue quando novas alocações de assentos forem abertas.